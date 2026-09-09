Prințul George a plecat de acasă! William și Kate și-au lăsat fiul la internatul de 63.000 de lire pe an

Prințul George a început un nou capitol important al vieții sale, ajungând marți la Eton College pentru prima zi la unul dintre cele mai prestigioase și exclusiviste internate din lume. La 13 ani, fiul cel mare al Prințului William și al Prințesei de Wales a pășit prin ploaia torențială în curtea școlii din Berkshire, însoțit de părinții săi, dar de această dată imaginile au arătat un adolescent mult mai sigur pe el decât băiețelul timid fotografiat în primele zile la școlile precedente. George va locui chiar în aceeași casă de internat în care a stat tatăl său și va purta celebra uniformă Eton, într-o instituție fondată în urmă cu aproape șase secole, prin care au trecut prinți, premieri, scriitori și actori celebri și unde taxa anuală a ajuns la impresionanta sumă de 63.298 de lire sterline.

Prințul George a ajuns la Eton în ploaie torențială

Potrivit The Telegraph, Prințul George și-a făcut marți intrarea la Eton College, în Berkshire, mergând încrezător înaintea părinților săi, Prințul și Prințesa de Wales, în ciuda ploii puternice care a însoțit prima sa zi la noua școală.

Adolescentul de 13 ani a purtat la sosire un sacou închis la culoare, cămașă, cravată, pantaloni chino și pantofi maro din piele întoarsă. Ulterior, conform tradiției instituției, George urma să îmbrace uniforma distinctivă pentru care Eton este cunoscut în întreaga lume.

Cei trei au trecut pe sub Lupton’s Tower, turnul cu ceas al porții construite în secolul al XVI-lea, apoi au traversat curtea pavată cu piatră și s-au oprit în apropierea statuii din bronz a regelui Henric al VI-lea, fondatorul școlii.

William și Kate și-au lăsat fiul cel mare să conducă practic momentul sosirii, semn că pentru George începe o etapă în care independența va conta din ce în ce mai mult.

George și-a întâlnit directorul și rectorul Eton College

Prințul a fost întâmpinat de Simon Henderson, directorul școlii, și de Sir Nicholas Coleridge, rectorul Eton College și președintele organismului său de conducere.

Au urmat strângeri ferme de mână, în timp ce cei doi reprezentanți ai instituției și-au înclinat ușor capetele în fața Prințului și Prințesei de Wales. Henderson i-a urat bun venit noului elev și l-a încurajat să se bucure de experiența care îl așteaptă.

George a părut vizibil mai relaxat și mai sigur pe el decât la începuturile sale la Thomas’s Battersea și Lambrook. În 2017, când avea numai patru ani și începea școala la Thomas’s, băiețelul se ținea strâns de mâna tatălui său și părea intimidat de camerele de luat vederi. Câțiva ani mai târziu, la nouă ani, când a ajuns la Lambrook, era încă ușor neliniștit în timpul întâlnirii cu reprezentanții școlii.

Acum, la 13 ani, imaginea a fost diferită. George a mers calm între părinții săi și a preluat inițiativa în momentul în care i-a salutat pe director și pe rector.

Kate și-a pus brațul pe spatele fiului său înainte de despărțire

A existat însă și un mic gest matern care a trădat emoția momentului. Prințesa de Wales și-a așezat brațul pe spatele fiului său în timp ce îl conducea spre interiorul școlii, după care familia a intrat în clădirea originală a colegiului.

Cei trei au fost conduși prin zona destinată elevilor din anul al patrulea, într-o parte istorică a Eton despre care se crede că adăpostește cea mai veche sală de clasă din lume aflată încă în uz.

La fel ca ceilalți elevi aflați în primul an la Eton, cunoscuți în cadrul școlii sub denumirea colectivă de „F Block”, Prințul George va avea propria cameră. William și Kate îl vor ajuta să se instaleze, după care adolescentul va rămâne la internat.

Există și o legătură de familie cu locul în care va locui: George a fost repartizat în aceeași casă de internat în care a stat cândva tatăl său.

Prințul William a trecut prin aceeași experiență în urmă cu 31 de ani

Pentru William, sosirea fiului său la Eton are inevitabil și o încărcătură personală. Actualul Prinț de Wales a fost elev al prestigioasei școli, la fel ca fratele său, Prințul Harry.

Prima zi a lui William la Eton a avut loc pe 6 septembrie 1995, iar presa a primit atunci permisiunea de a documenta momentul. Viitorul rege a fost fotografiat alături de părinții săi, Prințul Charles și Prințesa Diana, înainte de a începe viața la internat.

Acum, după 31 de ani, William s-a întors la aceeași școală într-un rol complet diferit, conducându-și propriul fiu către instituția care a reprezentat o parte importantă a adolescenței sale.

Și Prințul Harry a studiat la Eton, ceea ce înseamnă că George continuă tradiția familiei pe linie paternă.

O școală fondată în 1440, unde taxa depășește 63.000 de lire pe an

Eton College are o istorie care se întinde pe aproape șase secole. Instituția a fost fondată în 1440 de regele Henric al VI-lea sub denumirea de „Kynge’s College of Our Ladye of Eton besyde Windesore”.

Astăzi, Eton rămâne una dintre cele mai cunoscute școli private pentru băieți din Marea Britanie, iar accesul este departe de a fi simplu. Procesul de admitere este riguros și presupune teste exigente, în timp ce taxa anuală este de 63.298 de lire sterline.

Prestigiul instituției este alimentat și de lista impresionantă a foștilor săi elevi. Printre absolvenții Eton se numără foștii premieri britanici David Cameron și Boris Johnson, actorii Tom Hiddleston și Hugh Laurie, dar și doi dintre cei mai cunoscuți scriitori britanici ai secolului XX, George Orwell și Ian Fleming, creatorul lui James Bond.

Pentru George, Eton reprezintă însă mai mult decât o școală celebră. Fiind primul copil al Prințului și Prințesei de Wales și al doilea în ordinea succesiunii la tronul britanic, după tatăl său, educația sa este urmărită cu un interes public enorm.

William și Kate cer intimitate pentru fiul lor

În ciuda atenției inevitabile, Prințul și Prințesa de Wales au cerut ca George să beneficieze de intimitate pe parcursul anilor de școală, în conformitate cu înțelegerile de lungă durată dintre Familia Regală și presa britanică privind educația copiilor regali.

În zona Windsor au fost amplasate inclusiv avertismente prin care publicului i se cere să nu fotografieze elevii atunci când aceștia se deplasează între clădirile campusului pentru a participa la cursuri.

Prima zi a lui George a putut fi documentată, dar viața sa cotidiană la Eton ar trebui să rămână în mare parte departe de camerele de fotografiat. Ceilalți elevi ai școlii urmează să revină miercuri, moment din care adolescentul va intra propriu-zis în ritmul vieții de internat.

Pentru William și Kate, ziua marchează astfel momentul în care fiul lor cel mare începe să se desprindă tot mai mult de viața de acasă, iar pentru George începe experiența aceleiași școli în care tatăl său pășea, în uniformă, în urmă cu mai bine de trei decenii.

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