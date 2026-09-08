Mark Zuckerberg și-a cumpărat un castel gotic din secolul al XIX-lea în Irlanda. Câte milioane de euro ar fi plătit

Mark Zuckerberg și-a cumpărat un castel gotic din secolul al XIX-lea în Irlanda. Câte milioane de euro ar fi plătit
Zukerberg are castel, sursa-colaj CANCAN.RO
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Mark Zuckerberg, fondatorul Meta, și-a adăugat în portofoliu o proprietate cu totul diferită de sediile ultramoderne ale companiilor din Silicon Valley. Miliardarul a cumpărat Strancally Castle, un castel în stil gotic construit în jurul anului 1830, situat în sud-estul Irlandei și cu vedere spre râul Blackwater. Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică, însă presa irlandeză estimează că proprietatea ar putea valora între 20 și 30 de milioane de euro.

Mark Zuckerberg și-a cumpărat un castel gotic

Directorul executiv al Meta, Mark Zuckerberg, a cumpărat un castel în stil gotic din secolul al XIX-lea, situat în sud-estul Irlandei și cu vedere spre un râu.

Proprietatea se află la aproximativ 200 de kilometri de sediul european al Meta.

Strancally Castle a fost construit în jurul anului 1830, pe un teren care domină râul Blackwater, și a trecut printr-o renovare amplă în anul 2003, potrivit unei arhive arhitecturale de stat.

Proprietatea ar putea valora între 20 și 30 de milioane de euro

Mark Zuckerberg și-a cumpărat un castel gotic din secolul al XIX-lea în Irlanda

Castelul gotic al lui Mark Zuckerberg este din secolul al XIX-lea. Sursa foto: Profimedia

Tranzacția nu apare în registrul oficial irlandez al prețurilor proprietăților, astfel că suma exactă plătită de Zuckerberg nu este cunoscută.

Publicația The Irish Times, care a relatat prima despre achiziție, estimează însă că proprietatea ar putea avea o valoare cuprinsă între 20 și 30 de milioane de euro.

Un purtător de cuvânt al lui Zuckerberg a confirmat achiziția și a transmis că miliardarul și familia sa sunt încântați de noua proprietate.

„Sunt încântați să continue să aibă grijă de această casă istorică și așteaptă cu nerăbdare să petreacă timp în Irlanda”, a declarat reprezentantul lui Zuckerberg.

Meta are aproximativ 1.500 de angajați în Irlanda

Achiziția vine în contextul în care Irlanda joacă de ani buni un rol important în operațiunile europene ale Meta.

Compania are aproximativ 1.500 de angajați în Irlanda, țară în care mai multe multinaționale americane din domeniul tehnologiei și-au stabilit sediile europene.

Unul dintre motivele pentru care marile companii americane au ales Irlanda îl reprezintă regimul fiscal favorabil.

Castelul cumpărat de Zuckerberg se află astfel relativ aproape de centrul european al activităților Meta, dar oferă un contrast puternic cu universul tehnologic al companiei: o proprietate istorică, construită în urmă cu aproape două secole, amplasată într-un peisaj rural irlandez.

De la Silicon Valley la un castel gotic irlandez

castelul lui mark zuckerberg din irlanda

Proprietatea se află la aproximativ 200 de kilometri de sediul european al Meta. Sursa foto: Profimedia

Strancally Castle este una dintre acele proprietăți istorice care păstrează arhitectura spectaculoasă a secolului al XIX-lea, dar care au fost modernizate pentru a putea fi locuite în prezent.

Renovarea majoră din 2003 a contribuit la conservarea clădirii, iar noul proprietar spune că intenționează să continue îngrijirea acesteia.

Pentru Zuckerberg și familia sa, castelul va deveni și un loc în care să petreacă timp în Irlanda, o țară deja strâns legată de afacerile europene ale Meta.

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