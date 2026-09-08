Controversă după vizita unui grup religios la Turnul Eiffel. Angajatele au fost înlocuite cu bărbați și li s-a interzis accesul în anumite zone

Controversă după vizita unui grup religios la Turnul Eiffel. Angajatele au fost înlocuite cu bărbați și li s-a interzis accesul în anumite zone
Sursa foto: Profimedia
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Un incident petrecut la Turnul Eiffel în timpul vizitei unui grup religios hindus a provocat indignare în Franța. Mai multe angajate au fost înlocuite cu colegi bărbați și li s-ar fi cerut să nu intre în anumite zone cât timp delegația se afla în monument. Conducerea a deschis o anchetă internă, iar salariații au intrat ulterior în grevă.

Incidentul a avut loc sâmbătă, când o delegație de aproximativ 100 de persoane asociate organizației religioase hinduse Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS) a vizitat Turnul Eiffel din Paris.

Pentru vizită, mai multe femei care lucrau în monument au fost înlocuite la posturile lor de colegi bărbați. Potrivit reprezentanților angajaților, acestora li s-ar fi cerut inclusiv să nu traverseze anumite zone în timp ce delegația se afla acolo, relatează BBC.

Situația a provocat nemulțumirea personalului, iar unele dintre angajate au declarat că s-au simțit „umilite”.

„Femeilor li s-a cerut să-și părăsească locurile de muncă”, a declarat Diane Davoine, reprezentantă sindicală.

Tensiunile au continuat pe parcursul weekendului, iar luni angajații au intrat în grevă. Turnul Eiffel a fost închis temporar, salariații cerând garanții că o situație asemănătoare nu se va mai repeta.

Sursa foto: Profimedia

Conducerea Turnului Eiffel a deschis o anchetă

Ariel Weil, președintele companiei care administrează Turnul Eiffel, a condamnat incidentul și a recunoscut că responsabilii de la fața locului ar fi mers prea departe în încercarea de a respecta solicitările primite pentru vizită.

Acesta a descris ceea ce s-a întâmplat drept „total șocant și inacceptabil”.

„Managerii au fost puțin prea zeloși”, a declarat Weil, explicând că aceștia ar fi respectat solicitarea fără să analizeze dacă era nepotrivită.

O anchetă internă urmează să stabilească cine a luat decizia privind condițiile în care s-a desfășurat vizita și cum s-a ajuns la îndepărtarea angajatelor de la posturile lor.

Société d’Exploitation de la tour Eiffel (SETE), compania care administrează monumentul, a transmis că măsurile impuse femeilor nu corespund valorilor sale și nici principiului egalității dintre femei și bărbați.

Ce spune grupul religios BAPS

BAPS practică separarea strictă a femeilor și bărbaților în anumite activități religioase. Organizația, care are temple în mai multe orașe din lume, își bazează credințele pe învățăturile lui Swaminarayan.

Grupul a transmis că vizita la Turnul Eiffel fusese organizată împreună cu reprezentanții monumentului la începutul programului normal, tocmai pentru a nu-i deranja pe ceilalți vizitatori.

După izbucnirea scandalului, BAPS și-a cerut scuze pentru situația creată.

„Ne cerem scuze pentru orice suferință sau inconvenient provocat”, a transmis organizația, adăugând că susține „valorile universale ale respectului reciproc și ale serviciului în folosul celorlalți”.

Incidentul a provocat și reacții politice în Franța. Yaël Braun-Pivet, președinta Adunării Naționale, a declarat că nu acceptă ca femeilor să li se ceară să se retragă pentru a răspunde solicitărilor unor vizitatori străini.

„Refuz să accept ca femeile să fie obligate să se dea la o parte pentru a răspunde cerințelor unor vizitatori străini”, a transmis aceasta.

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