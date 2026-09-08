Simon Cowell, operat din nou la spate la șase ani după accidentul care aproape l-a lăsat paralizat. Avertismentul unui medic

Simon Cowell continuă să se confrunte cu probleme la spate la șase ani după accidentul grav cu bicicleta electrică în urma căruia și-a fracturat coloana. Vedeta a fost supusă recent unei noi intervenții chirurgicale, iar apropiații săi ar fi îngrijorați că problemele ar putea persista pe termen lung.

În acest context, un medic care nu l-a tratat pe Cowell, dar care a fost contactat de presa americană, avertizează și asupra riscurilor pe care le presupun operațiile la coloană după traumatisme severe.

Simon Cowell, în vârstă de 66 de ani, a luat temporar o pauză de la „America’s Got Talent” pentru a fi supus unei noi intervenții chirurgicale la spate.

Problemele sale au început în 2020, când vedeta a suferit un accident grav cu bicicleta electrică și și-a fracturat coloana. Cowell a fost supus atunci unei operații de mai multe ore, în timpul căreia medicii i-au montat o tijă metalică pentru stabilizarea coloanei.

Ani mai târziu, acesta a dezvăluit că accidentul fusese mult mai grav decât se credea inițial și că a rămas cu leziuni nervoase pe termen lung.

„A fost mult mai rău decât au crezut oamenii. Am rămas și cu multe leziuni nervoase pe termen lung”, a povestit Cowell.

Potrivit RadarOnline, apropiații vedetei ar fi în continuare îngrijorați din cauza problemelor sale de sănătate.

Apropiații lui Simon Cowell sunt îngrijorați

O sursă citată de publicația americană susține că noua intervenție a provocat îngrijorare în cercul apropiat al lui Cowell.

„Este foarte clar că problemele sale cu spatele sunt departe de a fi rezolvate și probabil se confruntă cu o problemă pe viață”, susține sursa.

RadarOnline l-a consultat și pe medicul Gabe Mirkin în legătură cu riscurile unor asemenea intervenții. Deși nu l-a tratat personal pe Simon Cowell, specialistul avertizează că deseori astfel de probleme de sănătate sunt serioase.

„Orice operație la spate implică riscuri semnificative. După un accident, mai multe zone pot fi afectate și este posibil să nu cunoști toate locurile care pot provoca probleme”, a explicat medicul.

Specialistul a menționat printre posibilele complicații și paralizia, explicând că o intervenție menită să elimine presiunea asupra unui nerv poate, în anumite situații, crea probleme în altă zonă.

Avertismentul nu înseamnă însă că Simon Cowell se confruntă în prezent cu perspectiva concretă a paraliziei.

Operația lui Simon Cowell a fost un succes

Cele mai recente informații despre starea vedetei sunt, de altfel, încurajatoare. Howie Mandel, colegul său de la „America’s Got Talent”, a declarat la doar câteva ore după intervenție că operația s-a încheiat cu succes.

„Am auzit că a fost un succes, totul este în regulă”, a declarat Mandel pentru E! News.

Acesta și-a exprimat speranța că Simon Cowell se va recupera rapid și va putea reveni la „America’s Got Talent” înainte de finala actualului sezon. Deocamdată, nu a fost anunțată o dată exactă pentru revenirea sa.

În absența lui Cowell, locul său la masa juriului a fost ocupat temporar de invitați. Kenan Thompson l-a înlocuit într-una dintre ediții, iar Heidi Klum urmează să revină în emisiune în perioada recuperării acestuia.

Simon Cowell a fost la un pas de consecințe mult mai grave în 2020

Cowell a povestit ulterior că medicul care l-a tratat după accidentul din 2020 nu știa inițial dacă leziunile puteau fi reparate.

„Mi-a arătat radiografia și mi-a spus: «Uite, nu o să te mint, Simon, nu știu dacă pot repara asta»”, și-a amintit vedeta.

Cowell a suferit un alt accident cu bicicleta electrică în 2022, când a fost văzut ulterior cu brațul imobilizat.

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