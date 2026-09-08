Ce au observat fanii după moartea lui Peter Cullen. Coincidența tulburătoare din scena în care moare Optimus Prime

Ce au observat fanii după moartea lui Peter Cullen. Coincidența tulburătoare din scena în care moare Optimus Prime
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Sursa foto: Profimedia
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Moartea lui Peter Cullen, actorul care i-a împrumutat vocea lui Optimus Prime timp de aproape patru decenii, a provocat numeroase reacții în rândul fanilor „Transformers”. La aproape două săptămâni de la dispariția sa, admiratorii au observat o coincidență neobișnuită între data morții actorului și momentul în care celebrul personaj își pierde viața în filmul animat din 1986.

Peter Cullen a murit pe 26 august, la vârsta de 85 de ani, în locuința sa din Los Angeles. Actorul canadian a devenit vocea lui Optimus Prime odată cu lansarea serialului animat „The Transformers”, în 1984, și a continuat să interpreteze personajul în numeroase producții timp de aproape 40 de ani.

După moartea actorului, fanii au început să revadă unele dintre cele mai cunoscute momente ale sale din franciză. Astfel, au descoperit o coincidență care a atras rapid atenția pe internet, relatează PEOPLE.

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Coincidența observată în scena morții lui Optimus Prime

Momentul se găsește în „The Transformers: The Movie”, filmul de animație lansat în 1986. În producție, Optimus Prime este grav rănit în timpul confruntării cu Megatron și moare ulterior înconjurat de ceilalți autoboți.

Înainte de a muri, Optimus îi încredințează lui Ultra Magnus Matrix of Leadership. La scurt timp după aceea, corpul său își pierde culoarea, iar ultima licărire din ochii personajului dispare.

Fanii au remarcat că ultima licărire din ochii lui Optimus Prime dispare în jurul minutului 26:08 al filmului. Alăturat anului 2026, momentul a fost redat de fani drept „26:08:26”, o combinație care corespunde datei morții lui Peter Cullen: 26 august 2026.

Deși este doar o coincidență, pentru admiratorii francizei paralela a căpătat o încărcătură aparte, având în vedere cât de strâns a rămas Cullen asociat cu Optimus Prime pe parcursul carierei sale.

Sursa foto: Profimedia

Peter Cullen a fost vocea lui Optimus Prime timp de decenii

Peter Cullen l-a interpretat pentru prima dată pe liderul autoboților în serialul animat din 1984. În aceeași producție a dat voce și altor personaje, printre care Ironhide, Streetwise, Wingspan, Slugslinger și Nightstick.

După filmul animat din 1986, actorul a revenit în rolul care l-a făcut celebru odată cu pelicula „Transformers” regizată de Michael Bay și lansată în 2007.

Ulterior, vocea sa a putut fi auzită în continuările seriei, în producții animate și în jocuri video. Ultima sa apariție cinematografică în rolul lui Optimus Prime a fost în „Transformers: Rise of the Beasts”, lansat în 2023.

Familia actorului a anunțat după moartea sa că acesta s-a stins din viață înconjurat de cei dragi și le-a cerut fanilor să-i onoreze memoria prin compasiune, integritate și loialitate, valori asociate și personajului căruia Cullen i-a dat voce timp de decenii.

Certificatul de deces obținut ulterior de PEOPLE arată că Peter Cullen a murit în urma unui stop cardiac. Documentul menționează și stopul respirator drept cauză de fond, precum și mai multe afecțiuni care au contribuit la deces.

Sursa foto: Profimedia

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