BNR lansează o nouă bancnotă cu valoarea de 100 de lei. De când va intra în circulație

Banca Națională a României pregătește o nouă emisiune numismatică, dedicată lui Eugeniu Carada, unul dintre fondatorii instituției. Bancnota aniversară va fi lansată în circuitul numismatic începând cu 14 septembrie 2026 și marchează 190 de ani de la nașterea lui Carada.

Noua bancnotă este realizată din polimer și are aceleași dimensiuni ca cea de 100 de lei aflată în circulație. Designul este predominant albastru și include elemente complexe de siguranță, printre care o fereastră transparentă verticală în care apare portretul lui Eugeniu Carada, realizat în tehnică multiton.

Cum arată bancnota aniversară

Pe partea frontală sunt reprezentate portretul și semnătura lui Carada, precum și Sala Ghișeelor din Palatul Vechi al BNR. Reversul prezintă imaginea Palatului Vechi. Bancnota conține și mai multe elemente menite să prevină falsificarea, inclusiv motive vizibile în lumină ultravioletă, elemente tip filigran și un fir de siguranță magnetic ce include microtextul „CARADA”.

Emisiunea este una limitată. BNR va pune la dispoziție 16.000 de bancnote aniversare și 1.000 de coli speciale, fiecare conținând câte patru exemplare.

Un exemplar va fi vândut cu 240 de lei, TVA inclus, deși valoarea înscrisă pe bancnotă este de 100 de lei. Aceasta va fi comercializată într-un plic personalizat și va fi însoțită de un pliant în română, engleză și franceză.

Colecționarii vor putea cumpăra și o coală specială cu patru bancnote, al cărei preț este de 840 de lei și include certificatul de autenticitate. Vânzarea începe pe 15 septembrie, prin sucursalele regionale BNR din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș.

Un alt detaliu important este faptul că noua bancnotă aniversară nu este doar un obiect destinat colecționarilor. Potrivit BNR, aceasta are putere circulatorie pe teritoriul României, astfel că poate fi utilizată și pentru efectuarea plăților, asemenea celorlalte bancnote aflate în circulație.

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