Retrageri cu sume personalizate la bancomate. Ce schimbare este pregătită pentru românii care folosesc ATM-ul

O schimbare importantă se pregătește pentru utilizatorii de carduri din România. Un nou proiect de lege propune ca toate băncile să fie obligate să permită retragerea de numerar în sume personalizate de la orice bancomat, inclusiv pentru clienții altor bănci. Astfel, ar fi eliminată practica actuală în care utilizatorii sunt limitați la selecția unor sume prestabilite.

Mai exact, propunerea legislativă urmărește să elimine diferențele de tratament între clienții băncilor din România, asigurând tuturor posibilitatea de a retrage sume personalizate, indiferent de instituția emitentă a cardului. Însă este de precizat că măsura nu elimină opțiunea sumelor prestabilite.

Retrageri cu sume personalizate la bancomate

În prezent, românii sunt obligați să selecteze sume prestabilite, mai ales în cazul bancomatelor care nu aparțin băncii emitente a cardului. Însă, potrivit proiectului, utilizatorii de carduri vor putea introduce suma exactă pe care doresc să o retragă de la bancomatele din întreaga țară.

Astfel, inițiativa urmărește să elimine obstacolele care obligă utilizatorii să retragă mai mulți bani decât au nevoie și să plătească comisioane suplimentare.

„Această limitare nu este, de regulă, determinată de imposibilitatea tehnică a efectuării operațiunii, ci de configurația interfeței utilizate pentru anumite categorii de carduri. În consecință, utilizatorii sunt obligați să aleagă dintre valorile prestabilite de operatorul ATM-ului, chiar și atunci când suma dorită poate fi retrasă în mod efectiv”, explică autorii proiectului, potrivit profit.ro.

Propunerea legislativă este susținută și de Banca Națională a României (BNR) și de Guvern. De asemenea, BNR a explicat că măsura poate contribui la îmbunătățirea accesului la numerar, mai ales în zonele rurale și în regiunile mai puțin dezvoltate, unde numărul bancomatelor este redus.

Însă, instituția recomandă ca proiectul să clarifice dacă obligațiile tehnice se aplică și prestatorilor de servicii de plată autorizați în alte state membre ale Uniunii Europene, care operează în România în baza legislației europene.

Proiectul prevede și sancțiuni pentru băncile care nu respectă aceste măsuri. Amenzile ar fi cuprinse între 50.000 și 100.000 de lei. Totodată, inițiatorii consideră că impactul financiar al implementării este unul redus. Schimbările necesare vizează doar actualizări software și ajustări tehnice ale interfețelor bancomatelor existente.

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