Acasă » Știri » Noua escrocherie de la bancomat care te lasă fără bani. Cum funcționează „firul invizibil”

De: Denisa Crăciun 18/03/2026 | 18:54
Nouă înșelătorie la bancomat

O nouă înșelătorie face numeroase victime. Cei care folosesc bancomatul trebuie să fie atenți pentru că o clipă de neatenție în care escrocii acționează îi pot lăsa fără bani.

Escrocii sunt mereu inventivi. Aceștia își găsesc noi metode prin care păcălesc oamenii și fac rost de datele lor, iar scopul final este de a-și lăsa victimele fără bani în buzunar sau în conturi. În ultimul timp, ei folosesc metoda ”firul invizibil” și tot mai multe persoane ajung să fie înșelate.

Noua infracțiune nu presupune o tehnologie avansată. Cei care utilizează frecvent bancomatul pentru a scoate bani trebuie să fie vigilenți. Infractorii plasează în aparat un fir subțire, aproape imposibil de văzut, iar cardul este citit.

Cum funcționează noua înșelătorie

Metoda „firul invizibil” pune din ce în ce mai des probleme oamenilor. Pentru că tactica nu este observată de victime, infractorii nu acționează de unii singuri. După ce cardul este introdus și citit, bancomatul nu îl mai returnează, iar infractorii trec la treabă. În momentul în care victima devine vulnerabilă și crede că bancomatul întâmpină dificultăți, o persoană care pretinde că îi oferă ajutorul va cere reintroducerea codului PIN sau repetarea operațiunii. Scopul lor este să afle codul de securitate. După ce victima părăsește locul, hoții recuperează cardul cu ajutorul firului de nailon, iar pentru că au deja PIN-ul pot retrage sume importante de bani.

Cum te protejezi de o astfel de infracțiune

Pentru evitarea unor astfel de situații neplăcute este important ca posesorul cardului să fie atent atât înainte, cât și în timpul operațiunii. Specialiștii spun că este bine să inspectăm de fiecare dată aparatul, iar dacă observăm ceva neobișnuit să anunțăm persoanele competente. De asemenea, dacă introducerea nu este lină ar trebui să anulăm orice operațiune. Dacă bancomatul permite, este recomandat să folosim opțiunea de contactless, pentru eliminarea introducerii cardului în bancomat.

Un alt aspect important de care trebuie să ținem cont este să observăm persoanele din jur. Dacă vedem pe cineva suspect, mai bine plecăm și revenim în alt moment. Codul PIN trebuie să fie mereu protejat și nimeni să nu îl vadă, așadar acoperirea tastaturii este o procedură care ne salvează de infractori.

VEZI ȘI: O nouă înșelătorie telefonică face zilnic victime. De ce nu e bine să răspundeți la aceste apeluri

Noua metodă de furt a hackerilor. Victimele sunt abordate în metrou și spații comerciale

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce să NU faci imediat după ce te trezești. Îți afectează energia și concentrarea
Știri
Ce să NU faci imediat după ce te trezești. Îți afectează energia și concentrarea
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 19 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Știri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 19 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru…
Complexul petrochimic South Pars din Iran a fost atacat. South Pars administrează cel mai mare zăcământ de gaze din lume
Mediafax
Complexul petrochimic South Pars din Iran a fost atacat. South Pars administrează cel...
Cum reușește Iranul să controleze traficul prin Strâmtoarea Ormuz și să exporte masiv petrol către China
Gandul.ro
Cum reușește Iranul să controleze traficul prin Strâmtoarea Ormuz și să exporte masiv...
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă...
Trei români, bătuți cu brutalitate de trapperul Baby Gang și gașca sa. Artistul bătăuș a fost arestat. Ce a declanșat conflictul
Adevarul
Trei români, bătuți cu brutalitate de trapperul Baby Gang și gașca sa. Artistul...
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a pierdut documente secrete: „Nu a fost vreo restricție”
Digi24
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a...
ANALIZĂ: Cum reușește Iranul să exporte petrol chiar și cu Strâmtoarea Ormuz aproape închisă
Mediafax
ANALIZĂ: Cum reușește Iranul să exporte petrol chiar și cu Strâmtoarea Ormuz aproape...
Parteneri
Cum a slăbit, de fapt, Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta a recunoscut TOT! Și-a tăiat sau nu stomacul?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a slăbit, de fapt, Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta a recunoscut TOT! Și-a...
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Prosport.ro
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie....
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Momentul tulburător în care fiul secret al lui Mugurel Vrabete a urcat pe scenă la concertul Holograf de la Sala Palatului
Click.ro
Momentul tulburător în care fiul secret al lui Mugurel Vrabete a urcat pe scenă la...
Ce vor păți rusoaicele care refuză să facă copii. Anunțul Ministerului Sănătății de la Moscova
Digi 24
Ce vor păți rusoaicele care refuză să facă copii. Anunțul Ministerului Sănătății de la Moscova
Prima reacție a Cubei după ce Trump a amenințat că va cuceri insula
Digi24
Prima reacție a Cubei după ce Trump a amenințat că va cuceri insula
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar putea folosi AFM pentru ecotichete
Promotor.ro
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar...
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Merită să cumperi acum o mașină electrică în România? Costuri, autonomie și sfaturi
go4it.ro
Merită să cumperi acum o mașină electrică în România? Costuri, autonomie și sfaturi
O coliziune catastrofală detectată în spațiul cosmic!
Descopera.ro
O coliziune catastrofală detectată în spațiul cosmic!
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Go4Games
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Cum reușește Iranul să controleze traficul prin Strâmtoarea Ormuz și să exporte masiv petrol către China
Gandul.ro
Cum reușește Iranul să controleze traficul prin Strâmtoarea Ormuz și să exporte masiv petrol către...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce să NU faci imediat după ce te trezești. Îți afectează energia și concentrarea
Ce să NU faci imediat după ce te trezești. Îți afectează energia și concentrarea
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 19 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 19 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Divorț fără acordul partenerului. Pașii reali și cât durează în România
Divorț fără acordul partenerului. Pașii reali și cât durează în România
Italia, Spania sau Anglia? Unde e mai ieftină masa de Paște pentru români
Italia, Spania sau Anglia? Unde e mai ieftină masa de Paște pentru români
Ce li se cere copiilor de 6 ani înainte de școală. Scrisoarea care a aprins internetul
Ce li se cere copiilor de 6 ani înainte de școală. Scrisoarea care a aprins internetul
Un turist de 38 de ani a murit după ce a băut „Apa fericirii” în Thailanda. Iubita lui este la ...
Un turist de 38 de ani a murit după ce a băut „Apa fericirii” în Thailanda. Iubita lui este la spital, în stare gravă
Vezi toate știrile