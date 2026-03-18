Noua escrocherie de la bancomat care te lasă fără bani. Cum funcționează „firul invizibil”

O nouă înșelătorie face numeroase victime. Cei care folosesc bancomatul trebuie să fie atenți pentru că o clipă de neatenție în care escrocii acționează îi pot lăsa fără bani.

Escrocii sunt mereu inventivi. Aceștia își găsesc noi metode prin care păcălesc oamenii și fac rost de datele lor, iar scopul final este de a-și lăsa victimele fără bani în buzunar sau în conturi. În ultimul timp, ei folosesc metoda ”firul invizibil” și tot mai multe persoane ajung să fie înșelate.

Noua infracțiune nu presupune o tehnologie avansată. Cei care utilizează frecvent bancomatul pentru a scoate bani trebuie să fie vigilenți. Infractorii plasează în aparat un fir subțire, aproape imposibil de văzut, iar cardul este citit.

Cum funcționează noua înșelătorie

Metoda „firul invizibil” pune din ce în ce mai des probleme oamenilor. Pentru că tactica nu este observată de victime, infractorii nu acționează de unii singuri. După ce cardul este introdus și citit, bancomatul nu îl mai returnează, iar infractorii trec la treabă. În momentul în care victima devine vulnerabilă și crede că bancomatul întâmpină dificultăți, o persoană care pretinde că îi oferă ajutorul va cere reintroducerea codului PIN sau repetarea operațiunii. Scopul lor este să afle codul de securitate. După ce victima părăsește locul, hoții recuperează cardul cu ajutorul firului de nailon, iar pentru că au deja PIN-ul pot retrage sume importante de bani.

Cum te protejezi de o astfel de infracțiune

Pentru evitarea unor astfel de situații neplăcute este important ca posesorul cardului să fie atent atât înainte, cât și în timpul operațiunii. Specialiștii spun că este bine să inspectăm de fiecare dată aparatul, iar dacă observăm ceva neobișnuit să anunțăm persoanele competente. De asemenea, dacă introducerea nu este lină ar trebui să anulăm orice operațiune. Dacă bancomatul permite, este recomandat să folosim opțiunea de contactless, pentru eliminarea introducerii cardului în bancomat.

Un alt aspect important de care trebuie să ținem cont este să observăm persoanele din jur. Dacă vedem pe cineva suspect, mai bine plecăm și revenim în alt moment. Codul PIN trebuie să fie mereu protejat și nimeni să nu îl vadă, așadar acoperirea tastaturii este o procedură care ne salvează de infractori.

VEZI ȘI: O nouă înșelătorie telefonică face zilnic victime. De ce nu e bine să răspundeți la aceste apeluri

Noua metodă de furt a hackerilor. Victimele sunt abordate în metrou și spații comerciale