Acasă » Știri » Bancomatele vor fi eliminate. De când se va produce schimbarea și cum se vor retrage banii

Bancomatele vor fi eliminate. De când se va produce schimbarea și cum se vor retrage banii

De: Denisa Crăciun 29/05/2026 | 14:32
Bancomatele vor fi eliminate. De când se va produce schimbarea și cum se vor retrage banii
Franța elimină bancomatele
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Plata în numerar este din ce în ce mai rar întâlnită și asta pentru că suntem în era digitală și mulți s-au adaptat la plata cu cardul. Numai că, în această perioadă, metoda care până de curând era nouă, s-a învechit. Principalul motiv: plățile de pe diverse dispozitive, cum ar fi telefonul mobil, ceasuri sau chiar inele.

Numărul oamenilor care folosesc bancomatele scade pe zi ce trece. Tot mai mulți români s-au adaptat digitalizării, astfel că s-au inventat alte metode inteligente de plată. Cele mai răspândite sunt cu telefonul mobil sau ceasurile inteligente. Din acest motiv, băncile se gândesc dacă bancomatele mai constituie un avantaj sau nu. Eliminarea lor a început deja la marile instituții financiare din Franța. Modelul ar putea fi urmat și de restul țărilor europene, inclusiv țara noastră.

Bancomatele urmează să fie eliminate

Atât plata în numerar, cât și utilizarea bancomatelor devin încet, dar sigur, istorie. Digitalizarea este factorul principal și dorința oamenilor de a se adapta. Angajații băncilor se gândesc de ceva timp la eliminarea bancomatelor, iar cei care au dat startul sunt francezii. BNP Paribas, Société Générale, Crédit Mutuel și CIC și-au unit forțele pentru a exclude treptat această metodă și introduc un sistem nou, modern, potrivit vremurilor în care ne aflăm.

Noile bancomate poartă numele de Cash Services sau puncte de plată și reprezintă noua tendință în statul francez. Ele au rolul de a reduce costurile de întreținere și se răspândesc rapid. Până în prezent, au fost introduse în jur de 7.000 de astfel de aparate.

În cursul anului 2026, aproape 7.000 de puncte de servire a numerarului vor fi implementate, atât în ​​sucursalele, cât și în afara acestora, pentru a oferi clienților celor 4 mărci partenere o ofertă completă, a declarat BNP Paribas într-un comunicat de presă.

Cum vor funcționa noile sisteme

Bancomatele de acest tip nu permit doar retragerea numerarului, dar și depunerea cecurilor și numerarului. În momentul introducerii cardului, va recunoaște imediat titularul și banca de la care face parte. De asemenea, nu vor exista comisioane suplimentare pentru retragerile în afara rețelei băncii. În următoarea perioadă vor fi eliminate în Franța în jur de 3.000 de bancomate.

VEZI ȘI: Tasta care trebuie apăsată atunci când scoți bani de la bancomat, pentru a nu rămâne fără contul gol

Adio, bancomate. Cum vom retrage banii de pe card, în următorii ani

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Tyla și Future lansează piesa dedicată Cupei Mondiale, înainte de concertele de la Beach, Please! 2026
Știri
Tyla și Future lansează piesa dedicată Cupei Mondiale, înainte de concertele de la Beach, Please! 2026
Cum a cunoscut-o Chef Richard pe iubita lui. Povestea lor de iubire este emoționantă
Știri
Cum a cunoscut-o Chef Richard pe iubita lui. Povestea lor de iubire este emoționantă
NASA dezvăluie aproape 6.000 de lumi ascunse în galaxie
Mediafax
NASA dezvăluie aproape 6.000 de lumi ascunse în galaxie
A început ședința CSAT, după ce o dronă a căzut peste un bloc la Galați. Nicușor Dan: Declar, cu toată fermitatea, că responsabilitatea integrală pentru acest incident îi aparține Federației Ruse
Gandul.ro
A început ședința CSAT, după ce o dronă a căzut peste un bloc...
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost...
Alimentele care pot reduce riscul de hipertensiune cu aproape 30%
Adevarul
Alimentele care pot reduce riscul de hipertensiune cu aproape 30%
Anchetă după tragedia din Târgu Jiu: informații șocante despre bărbatul suspectat de dublă crimă
Digi24
Anchetă după tragedia din Târgu Jiu: informații șocante despre bărbatul suspectat de dublă...
Rusia a avertizat cu o zi înainte de căderea dronei la Galați. Ce l-a nemulțumit pe Putin
Mediafax
Rusia a avertizat cu o zi înainte de căderea dronei la Galați. Ce...
Parteneri
Anda Adam, de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos! Ce dietă drastică ține artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Anda Adam, de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos! Ce dietă drastică ține artista
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Povestea Pompiliei Stoian, artista care a iubit și a cântat alături de Dan Spătaru. De ce a plecat din România în Germania
Click.ro
Povestea Pompiliei Stoian, artista care a iubit și a cântat alături de Dan Spătaru. De...
Cine sunt victimele incidentului cu dronă de la Galați. Primele informații de la medici despre starea lor după explozie
Digi 24
Cine sunt victimele incidentului cu dronă de la Galați. Primele informații de la medici despre...
Mașinile la care românii visau în anii `90: Oltcit, Cielo, Tico sau Matiz. Ce dotări aveau și cât costă ele astăzi
Promotor.ro
Mașinile la care românii visau în anii `90: Oltcit, Cielo, Tico sau Matiz. Ce dotări...
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu...
Filmul care spune povestea prognozei meteo care a salvat lumea
go4it.ro
Filmul care spune povestea prognozei meteo care a salvat lumea
Care este cea mai RARĂ culoare din natură?
Descopera.ro
Care este cea mai RARĂ culoare din natură?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
A început ședința CSAT, după ce o dronă a căzut peste un bloc la Galați. Nicușor Dan: Declar, cu toată fermitatea, că responsabilitatea integrală pentru acest incident îi aparține Federației Ruse
Gandul.ro
A început ședința CSAT, după ce o dronă a căzut peste un bloc la Galați....
ULTIMA ORĂ
Tyla și Future lansează piesa dedicată Cupei Mondiale, înainte de concertele de la Beach, Please! ...
Tyla și Future lansează piesa dedicată Cupei Mondiale, înainte de concertele de la Beach, Please! 2026
Cum a cunoscut-o Chef Richard pe iubita lui. Povestea lor de iubire este emoționantă
Cum a cunoscut-o Chef Richard pe iubita lui. Povestea lor de iubire este emoționantă
Kanye West ar putea concerta în București. Când ar fi programat
Kanye West ar putea concerta în București. Când ar fi programat
Cu cât se vinde un kilogram de cireșe în Saint-Tropez. Prețul îi surprinde pe români
Cu cât se vinde un kilogram de cireșe în Saint-Tropez. Prețul îi surprinde pe români
DJ-ul care a făcut show la Pacha Ibiza și Coachella vine pe 13 iunie la Romaero. Capitala se pregătește ...
DJ-ul care a făcut show la Pacha Ibiza și Coachella vine pe 13 iunie la Romaero. Capitala se pregătește de una dintre cele mai tari petreceri electronice ale verii
Ce scrie CNN după ce o dronă a lovit un bloc din România? Ce spun britanicii despre cele două persoane ...
Ce scrie CNN după ce o dronă a lovit un bloc din România? Ce spun britanicii despre cele două persoane rănite
Vezi toate știrile