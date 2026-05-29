Bancomatele vor fi eliminate. De când se va produce schimbarea și cum se vor retrage banii

Plata în numerar este din ce în ce mai rar întâlnită și asta pentru că suntem în era digitală și mulți s-au adaptat la plata cu cardul. Numai că, în această perioadă, metoda care până de curând era nouă, s-a învechit. Principalul motiv: plățile de pe diverse dispozitive, cum ar fi telefonul mobil, ceasuri sau chiar inele.

Numărul oamenilor care folosesc bancomatele scade pe zi ce trece. Tot mai mulți români s-au adaptat digitalizării, astfel că s-au inventat alte metode inteligente de plată. Cele mai răspândite sunt cu telefonul mobil sau ceasurile inteligente. Din acest motiv, băncile se gândesc dacă bancomatele mai constituie un avantaj sau nu. Eliminarea lor a început deja la marile instituții financiare din Franța. Modelul ar putea fi urmat și de restul țărilor europene, inclusiv țara noastră.

Bancomatele urmează să fie eliminate

Atât plata în numerar, cât și utilizarea bancomatelor devin încet, dar sigur, istorie. Digitalizarea este factorul principal și dorința oamenilor de a se adapta. Angajații băncilor se gândesc de ceva timp la eliminarea bancomatelor, iar cei care au dat startul sunt francezii. BNP Paribas, Société Générale, Crédit Mutuel și CIC și-au unit forțele pentru a exclude treptat această metodă și introduc un sistem nou, modern, potrivit vremurilor în care ne aflăm.

Noile bancomate poartă numele de Cash Services sau puncte de plată și reprezintă noua tendință în statul francez. Ele au rolul de a reduce costurile de întreținere și se răspândesc rapid. Până în prezent, au fost introduse în jur de 7.000 de astfel de aparate.

În cursul anului 2026, aproape 7.000 de puncte de servire a numerarului vor fi implementate, atât în ​​sucursalele, cât și în afara acestora, pentru a oferi clienților celor 4 mărci partenere o ofertă completă, a declarat BNP Paribas într-un comunicat de presă.

Cum vor funcționa noile sisteme

Bancomatele de acest tip nu permit doar retragerea numerarului, dar și depunerea cecurilor și numerarului. În momentul introducerii cardului, va recunoaște imediat titularul și banca de la care face parte. De asemenea, nu vor exista comisioane suplimentare pentru retragerile în afara rețelei băncii. În următoarea perioadă vor fi eliminate în Franța în jur de 3.000 de bancomate.

Adio, bancomate. Cum vom retrage banii de pe card, în următorii ani