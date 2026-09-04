Situație rar întâlnită în Pacific! Trei uragane se rotesc simultan și amenință mai multe zone

Meteorologii vin cu vești incredibile. În această perioadă, are loc o situație rar întâlnită în Pacific. Trei uragane se rotesc simultan și vizează mai multe zone.

Un fenomen ireal are loc pentru prima dată în 11 ani. Meteorologii spun că trei uragane se rotesc simultan. Efectele vizează Hawaii și California de Sud. Este vorba despre uraganele Lowell, Karina și Marie, care vor fi active în același timp în Pacific.

Cel care produce îngrijorare în rândul oamenilor este Lowell și asta pentru că este considerat cel mai puternic dintre toate. Un eveniment similar a avut loc în anul 2015, atunci când alte trei uragane, Kilo, Ignacio și Jimena s-au rotit simultan.

Trei uragane se rotesc simultan și amenință mai multe zone

Fenomenul rar marchează rotirea celor trei uragane, Lowell, Karina și Marie simultan în Pacific. Specialiștii avertizează că efectele vor fi vizibile în Hawaii și California de Sud. Uraganele sunt distincte și se deplasează în prezent în Pacificul Central și de Est. Potrivit weather.com, Lowell ar putea afecta serios Hawaii, iar Marie ar provoca valuri mari, curenți puternici, dar și furtuni în California.

Pe de altă parte, Marie este o furtună tropicală, însă cercetările au arătat că poate să devină un uragan. Tocmai din acest motiv, specialiștii monitorizează atent situația. Mai mult decât atât, există posibilitatea ca furtunile să se extindă și să ajungă în zona San Diego sau chiar Los Angeles.

Lowell cel mai puternic uragan

Chiar dacă Marie s-ar putea să se extindă și este poate cauza pagube serioase, Lowell este considerat cel mai puternic uragan dintre toate. La un moment dat, a fost inclus în categoria 5, însă pentru scurt timp. Ulterior a fost încadrat la categoria 4. Hawaii este atent monitorizat în această perioadă, din cauza acestui uragan. Un alt aspect important este că și uraganul Karina se încadrează la categoria 4.

În plus, fenomenul meteorologic rar are legătură și cu El Nino. Cel din urmă fenomen se produce în zona tropicală, sudică, a Oceanului Pacific. El Nino generează anomalii climatice pe întreaga planetă, din cauza încălzirii anormale a apelor de suprafață ale oceanului și a deplasării acestora dinspre partea vestică spre partea estică. Intensitatea alizeelor scade și poate provoca astfel secetă, furtună sau inundație.

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