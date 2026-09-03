Se anunță o iarnă atipică în Europa. Meteorologii au făcut primele estimări

Potrivit estimărilor meteorologice europene, sezonul rece ar putea aduce temperaturi mai ridicate decât valorile obișnuite, ceea ce ar favoriza apariția ploilor în zonele joase, în detrimentul ninsorilor.

Analizele meteo arată că toamna și iarna vor fi marcate de o schimbare notabilă a regimului atmosferic. Luna septembrie este prognozată cu temperaturi peste media climatologică și cu un deficit de precipitații.

Se anunță o iarnă atipică în Europa

Începând din octombrie, după intervalul secetos din ultimele luni, vremea ar putea deveni mai instabilă. Temperaturile ridicate ale apelor din Marea Mediterană și Marea Adriatică ar putea intensifica evaporarea, crescând cantitatea de umezeală din atmosferă și favorizând apariția furtunilor, a ploilor abundente sau chiar a ninsorilor în perioada următoare.

Pentru luna noiembrie, meteorologii anticipează o creștere a umidității, iar intervalul decembrie-februarie ar putea aduce precipitații peste nivelul normal. Chiar și așa, temperaturile ar urma să rămână peste medie, ceea ce înseamnă că în zonele de câmpie ploile ar putea domina în continuare, în timp ce la munte cantitățile de zăpadă ar putea fi mai mari.

Sudul Europei intră în perioada cu cel mai ridicat risc de viituri rapide, pe fondul încălzirii accentuate a Mediteranei, care devine o sursă majoră de energie pentru furtuni și ploi torențiale în lunile septembrie și octombrie. Temperaturile vor continua să depășească valorile normale în numeroase regiuni.

Meteorologii au făcut primele estimări

Evoluția vremii este influențată și de intensificarea fenomenului El Niño, determinat de încălzirea apelor din estul Oceanului Pacific ecuatorial, care modifică circulația atmosferică la nivel global. Organizația Meteorologică Mondială avertizează că episodul actual se amplifică și ar putea deveni unul dintre cele mai puternice înregistrate, favorizând creșterea temperaturii medii globale și amplificând riscul fenomenelor extreme.

Comisia Europeană subliniază că El Niño poate contribui la menținerea unor temperaturi peste normal în Europa în această toamnă, cu efecte ce s-ar putea prelungi până în primăvară.

Specialiștii atrag atenția că suprapunerea unui El Niño intens peste încălzirea generată de schimbările climatice ar putea transforma anul 2027 într-unul dintre cei mai călduroși din istoria măsurătorilor.

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