Vremea se schimbă radical în România. ANM anunță ploi torențiale, vijelii și grindină în mai multe regiuni

România intră într-o perioadă cu vreme instabilă, după zilele în care temperaturile ridicate au dominat cea mai mare parte a țării. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă până joi seara, 3 septembrie, pentru întreg teritoriul țării. Meteorologii avertizează că în mai multe zone vor apărea averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, iar pe alocuri există și posibilitatea producerii grindinei.

Schimbarea condițiilor atmosferice se va face simțită treptat, iar ploile pot avea caracter torențial în anumite intervale. Vântul va prezenta intensificări de scurtă durată, în special în timpul episoadelor de instabilitate atmosferică. Rafalele pot ajunge la viteze cuprinse între 40 și 50 de kilometri pe oră.

Cum va fi vremea joi, 3 septembrie

În timpul ploilor, cantitățile de apă acumulate într-un interval de numai una până la trei ore vor fi, în general, de 10-15 litri pe metru pătrat. În anumite puncte, valorile pot depăși 20-30 de litri pe metru pătrat, ceea ce înseamnă că unele averse pot fi abundente într-un timp foarte scurt.

Pe lângă ploi și vânt, sunt prognozate și descărcări electrice. Local, instabilitatea atmosferică poate favoriza apariția grindinei de mici dimensiuni, cu diametrul cuprins între 1 și 2 centimetri.

Pentru ziua de joi, fenomenele de instabilitate nu vor dispărea complet. Acestea sunt așteptate în special în regiunile sudice și estice ale țării, dar și în zonele montane. Manifestările nu vor apărea peste tot, însă acolo unde se vor produce pot fi mai intense pentru perioade scurte.

Informarea meteorologică emisă de ANM este valabilă până joi, 3 septembrie, la ora 21:00. Astfel, până la această oră sunt posibile perioade cu averse, tunete și fulgere, precum și intensificări ale vântului.

Deși vremea începe să devină instabilă, temperaturile se mențin încă ridicate în anumite regiuni. Răcirea nu va fi una bruscă la nivelul întregii țări, iar valorile termice vor rămâne apropiate de cele specifice unei perioade călduroase.

Vremea în București

Capitala va avea în continuare parte de temperaturi de aproximativ 30 de grade Celsius, însă atmosfera va deveni instabilă în următoarele ore. Potrivit prognozei speciale pentru București, începând de miercuri după-amiază și până joi seara sunt așteptate intervale cu înnorări, averse și descărcări electrice.

Miercuri, 2 septembrie, în intervalul 13:00-24:00, temperaturile maxime vor ajunge la 31-32 de grade Celsius. Cerul va fi variabil în prima parte a intervalului, însă înnorările se vor accentua spre seară.

Vântul va fi unul dintre principalele fenomene care vor marca schimbarea vremii în Capitală. Rafalele pot ajunge la 35-45 de kilometri pe oră, mai ales în perioadele în care instabilitatea atmosferică se intensifică.

Nu este exclus ca în unele zone ale orașului să apară și averse slabe. Cantitățile de apă estimate pentru aceste episoade sunt de aproximativ 1-3 litri pe metru pătrat.

Pe timpul nopții, temperaturile vor scădea. Minimele se vor situa între 15 și 18 grade Celsius, astfel că diferența dintre valorile din timpul zilei și cele nocturne va deveni mai evidentă.

CITEȘTE ȘI: Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ce se întâmplă începând cu 11 septembrie, în toată România

Cod galben de furtuni în 10 județe. ANM anunță ploi torențiale și rafale de până la 70 km/h