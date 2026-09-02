Vremea se schimbă radical în România. ANM anunță ploi torențiale, vijelii și grindină în mai multe regiuni

Vremea se schimbă radical în România. ANM anunță ploi torențiale, vijelii și grindină în mai multe regiuni
Ploi în toată țara/foto: Pixabay
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

România intră într-o perioadă cu vreme instabilă, după zilele în care temperaturile ridicate au dominat cea mai mare parte a țării. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă până joi seara, 3 septembrie, pentru întreg teritoriul țării. Meteorologii avertizează că în mai multe zone vor apărea averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, iar pe alocuri există și posibilitatea producerii grindinei.

Schimbarea condițiilor atmosferice se va face simțită treptat, iar ploile pot avea caracter torențial în anumite intervale. Vântul va prezenta intensificări de scurtă durată, în special în timpul episoadelor de instabilitate atmosferică. Rafalele pot ajunge la viteze cuprinse între 40 și 50 de kilometri pe oră.

Cum va fi vremea joi, 3 septembrie

În timpul ploilor, cantitățile de apă acumulate într-un interval de numai una până la trei ore vor fi, în general, de 10-15 litri pe metru pătrat. În anumite puncte, valorile pot depăși 20-30 de litri pe metru pătrat, ceea ce înseamnă că unele averse pot fi abundente într-un timp foarte scurt.

Pe lângă ploi și vânt, sunt prognozate și descărcări electrice. Local, instabilitatea atmosferică poate favoriza apariția grindinei de mici dimensiuni, cu diametrul cuprins între 1 și 2 centimetri.

Pentru ziua de joi, fenomenele de instabilitate nu vor dispărea complet. Acestea sunt așteptate în special în regiunile sudice și estice ale țării, dar și în zonele montane. Manifestările nu vor apărea peste tot, însă acolo unde se vor produce pot fi mai intense pentru perioade scurte.

Informarea meteorologică emisă de ANM este valabilă până joi, 3 septembrie, la ora 21:00. Astfel, până la această oră sunt posibile perioade cu averse, tunete și fulgere, precum și intensificări ale vântului.

Deși vremea începe să devină instabilă, temperaturile se mențin încă ridicate în anumite regiuni. Răcirea nu va fi una bruscă la nivelul întregii țări, iar valorile termice vor rămâne apropiate de cele specifice unei perioade călduroase.

Vremea în București

Capitala va avea în continuare parte de temperaturi de aproximativ 30 de grade Celsius, însă atmosfera va deveni instabilă în următoarele ore. Potrivit prognozei speciale pentru București, începând de miercuri după-amiază și până joi seara sunt așteptate intervale cu înnorări, averse și descărcări electrice.

Miercuri, 2 septembrie, în intervalul 13:00-24:00, temperaturile maxime vor ajunge la 31-32 de grade Celsius. Cerul va fi variabil în prima parte a intervalului, însă înnorările se vor accentua spre seară.

Vântul va fi unul dintre principalele fenomene care vor marca schimbarea vremii în Capitală. Rafalele pot ajunge la 35-45 de kilometri pe oră, mai ales în perioadele în care instabilitatea atmosferică se intensifică.

Nu este exclus ca în unele zone ale orașului să apară și averse slabe. Cantitățile de apă estimate pentru aceste episoade sunt de aproximativ 1-3 litri pe metru pătrat.

Pe timpul nopții, temperaturile vor scădea. Minimele se vor situa între 15 și 18 grade Celsius, astfel că diferența dintre valorile din timpul zilei și cele nocturne va deveni mai evidentă.

CITEȘTE ȘI: Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ce se întâmplă începând cu 11 septembrie, în toată România

Cod galben de furtuni în 10 județe. ANM anunță ploi torențiale și rafale de până la 70 km/h

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Florin Răgălie se reprofilează? Cât câştigă şi cu ce se ocupă TikTokerul în Germania: „Astăzi a fost o zi excelentă”
Florin Răgălie se reprofilează? Cât câştigă şi cu ce se ocupă TikTokerul în Germania: „Astăzi a fost o zi excelentă”
Andreea și fostul iubit se știau din liceu. Calvarul prin care ar fi trecut tânăra înainte de crimă
Andreea și fostul iubit se știau din liceu. Calvarul prin care ar fi trecut tânăra înainte de crimă
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Debandadă roș-albastră: dezvăluiri noi din vestiarul echipei antrenate de Marius Baciu. Revine Mirel Rădoi?
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Debandadă roș-albastră: dezvăluiri noi din vestiarul echipei antrenate de Marius Baciu. Revine Mirel Rădoi?
58 de turişti suferă de toxiinfecţie alimentară după ce s-au cazat la un hotel din Saturn. Ce au descoperit inspectorii DSVSA
58 de turişti suferă de toxiinfecţie alimentară după ce s-au cazat la un hotel din Saturn. Ce au descoperit inspectorii DSVSA
Tragedie în Mehedinţi! Un motociclist bulgar a murit după ce a fost lovit de un şofer care nu i-a acordat prioritate
Tragedie în Mehedinţi! Un motociclist bulgar a murit după ce a fost lovit de un şofer care nu i-a acordat prioritate
Guvernul tace de două luni! Noile reguli din JOCURILE de NOROC, fără bilanț privind încasările
Mediafax
Guvernul tace de două luni! Noile reguli din JOCURILE de NOROC, fără bilanț privind încasările
Deficitul bugetar a scăzut, dar este o victorie a la Pirus. Economist: Am ajuns la fundul sacului/Colacul de salvare va fi FMI în maxim 2 ani
Gandul.ro
Deficitul bugetar a scăzut, dar este o victorie a la Pirus. Economist: Am ajuns la fundul sacului/Colacul de salvare va fi FMI în maxim 2 ani
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Prosport.ro
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
„Mersul limfatic”, trendul care promite să reducă balonarea și să dea mai multă energie. Ce presupune, de fapt
Adevarul
„Mersul limfatic”, trendul care promite să reducă balonarea și să dea mai multă energie. Ce presupune, de fapt
Casa de Pensii a lansat o nouă platformă online. Ce pot rezolva pensionarii și angajații de acasă, fără să meargă la ghișeu
Digi24
Casa de Pensii a lansat o nouă platformă online. Ce pot rezolva pensionarii și angajații de acasă, fără să meargă la ghișeu
Premieră în România! Crucea Roșie deschide PRIMUL punct de prim-ajutor într-un ansamblu rezidențial
Mediafax
Premieră în România! Crucea Roșie deschide PRIMUL punct de prim-ajutor într-un ansamblu rezidențial
Cum arată acum Nuți, bona copiilor Anamariei Prodan. Cine este cea care i-a fost alături ani buni impresarei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Nuți, bona copiilor Anamariei Prodan. Cine este cea care i-a fost alături ani buni impresarei
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Prosport.ro
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Reacția lui Rareș Cojoc după podcastul Andreei Popescu. Fosta dansatoare l-a întrebat direct
Click.ro
Reacția lui Rareș Cojoc după podcastul Andreei Popescu. Fosta dansatoare l-a întrebat direct
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Digi 24
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Putin: „Vrem să punem capăt războiului”
Digi24
Putin: „Vrem să punem capăt războiului”
Un nou buton a apărut în aplicația Waze. Când trebuie folosit
Promotor.ro
Un nou buton a apărut în aplicația Waze. Când trebuie folosit
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
ZENITH extinde familia CHRONOMASTER cu un model fără funcție de cronograf
go4it.ro
ZENITH extinde familia CHRONOMASTER cu un model fără funcție de cronograf
Cât e normal să cântărească creierul uman?
Descopera.ro
Cât e normal să cântărească creierul uman?
Kratos vine la București!
Go4Games
Kratos vine la București!
Deficitul bugetar a scăzut, dar este o victorie a la Pirus. Economist: Am ajuns la fundul sacului/Colacul de salvare va fi FMI în maxim 2 ani
Gandul.ro
Deficitul bugetar a scăzut, dar este o victorie a la Pirus. Economist: Am ajuns la fundul sacului/Colacul de salvare va fi FMI în maxim 2 ani
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.