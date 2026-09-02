Dezvăluiri despre dubla tragedie din Neamț. Ce s-a întâmplat duminică, 30 august, la ora 22:00

O tragedie teribilă a avut loc în județul Neamț, în seara zilei de duminică, 30 august. O tânără de 22 de ani, studentă în ultimul an la Facultatea de Drept, a fost ucisă de fostul ei iubit, un tânăr de 25 de ani, angajat ca pompier. După atac, bărbatul a fugit de la locul faptei, iar câteva ore mai târziu a fost găsit mort într-o zonă împădurită.

Victima, Andreea, muncea în perioada verii într-o pizzerie din satul Barticești, unde lucra ca ospătar. Duminică seara ar fi trebuit să fie ultima sa zi de muncă înainte de revenirea la Iași, unde urma să își continue studiile. Tânăra își dorea să strângă bani pentru perioada în care urma să fie studentă și, potrivit celor apropiați, avea planuri pentru viitor.

Ce s-a întâmplat duminică, 30 august, la ora 22:00

În loc să plece liniștită spre casă după terminarea programului, Andreea a devenit victima unui atac violent. Fostul său partener ar fi ajuns în apropierea locului în care aceasta lucra și ar fi așteptat-o mai mult timp în mașină.

În jurul orei 22:00, tânăra a ieșit în fața pizzeriei. Potrivit informațiilor prezentate despre anchetă, fostul iubit a coborât din autoturism și a atacat-o cu un cuțit.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere ar fi surprins momentul în care tânărul se apropie de victimă și o lovește în mod repetat. Deși rănită grav, Andreea a reușit să se deplaseze câțiva metri înainte de a se prăbuși.

Localnicii au observat imediat că ceva grav se întâmplase și au alertat autoritățile. Pentru tânăra de 22 de ani, însă, rănile s-au dovedit fatale.

Anchetatorii au luat în calcul încă de la început ipoteza unei crime comise pe fondul relației tensionate dintre cei doi. Andreea și Dragoș se cunoșteau de mai mulți ani și formaseră un cuplu încă din perioada liceului. Relația lor ar fi durat aproximativ șase ani, însă în ultima perioadă lucrurile dintre ei s-ar fi deteriorat.

Relația s-a încheiat, dar tânărul nu ar fi acceptat despărțirea

Potrivit apropiaților familiei, cei doi s-ar fi despărțit, iar ulterior ar fi existat noi tentative de împăcare. În ultimele luni, situația dintre ei ar fi devenit tot mai tensionată. Familia tinerei susține că aceasta ajunsese să se teamă de fostul partener și că, începând din luna iunie, ar fi vorbit despre comportamentul acestuia. Bărbatul ar fi încercat să îi controleze viața personală și ar fi manifestat o gelozie puternică.

Tânăra muncea la pizzerie pentru a-și putea asigura banii necesari în timpul facultății, însă activitatea sa profesională ar fi devenit unul dintre motivele conflictelor dintre cei doi. Fostul iubit nu ar fi privit cu ochi buni faptul că aceasta interacționa cu alți bărbați în timpul serviciului.

În ciuda problemelor din relație, Andreea își continua planurile. Era în ultimul an la Drept și urma să se întoarcă la Iași pentru facultate. Potrivit celor care au cunoscut-o, își dorea să își construiască un viitor independent și chiar intenționa să își cumpere o mașină.

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