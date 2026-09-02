Dezvăluiri despre dubla tragedie din Neamț. Ce s-a întâmplat duminică, 30 august, la ora 22:00

Dezvăluiri despre dubla tragedie din Neamț. Ce s-a întâmplat duminică, 30 august, la ora 22:00
Dubla tragedie din Neamț
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

O tragedie teribilă a avut loc în județul Neamț, în seara zilei de duminică, 30 august. O tânără de 22 de ani, studentă în ultimul an la Facultatea de Drept, a fost ucisă de fostul ei iubit, un tânăr de 25 de ani, angajat ca pompier. După atac, bărbatul a fugit de la locul faptei, iar câteva ore mai târziu a fost găsit mort într-o zonă împădurită.

Victima, Andreea, muncea în perioada verii într-o pizzerie din satul Barticești, unde lucra ca ospătar. Duminică seara ar fi trebuit să fie ultima sa zi de muncă înainte de revenirea la Iași, unde urma să își continue studiile. Tânăra își dorea să strângă bani pentru perioada în care urma să fie studentă și, potrivit celor apropiați, avea planuri pentru viitor.

Ce s-a întâmplat duminică, 30 august, la ora 22:00

În loc să plece liniștită spre casă după terminarea programului, Andreea a devenit victima unui atac violent. Fostul său partener ar fi ajuns în apropierea locului în care aceasta lucra și ar fi așteptat-o mai mult timp în mașină.

În jurul orei 22:00, tânăra a ieșit în fața pizzeriei. Potrivit informațiilor prezentate despre anchetă, fostul iubit a coborât din autoturism și a atacat-o cu un cuțit.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere ar fi surprins momentul în care tânărul se apropie de victimă și o lovește în mod repetat. Deși rănită grav, Andreea a reușit să se deplaseze câțiva metri înainte de a se prăbuși.

Localnicii au observat imediat că ceva grav se întâmplase și au alertat autoritățile. Pentru tânăra de 22 de ani, însă, rănile s-au dovedit fatale.

Anchetatorii au luat în calcul încă de la început ipoteza unei crime comise pe fondul relației tensionate dintre cei doi. Andreea și Dragoș se cunoșteau de mai mulți ani și formaseră un cuplu încă din perioada liceului. Relația lor ar fi durat aproximativ șase ani, însă în ultima perioadă lucrurile dintre ei s-ar fi deteriorat.

Relația s-a încheiat, dar tânărul nu ar fi acceptat despărțirea

Potrivit apropiaților familiei, cei doi s-ar fi despărțit, iar ulterior ar fi existat noi tentative de împăcare. În ultimele luni, situația dintre ei ar fi devenit tot mai tensionată. Familia tinerei susține că aceasta ajunsese să se teamă de fostul partener și că, începând din luna iunie, ar fi vorbit despre comportamentul acestuia. Bărbatul ar fi încercat să îi controleze viața personală și ar fi manifestat o gelozie puternică.

Tânăra muncea la pizzerie pentru a-și putea asigura banii necesari în timpul facultății, însă activitatea sa profesională ar fi devenit unul dintre motivele conflictelor dintre cei doi. Fostul iubit nu ar fi privit cu ochi buni faptul că aceasta interacționa cu alți bărbați în timpul serviciului.

În ciuda problemelor din relație, Andreea își continua planurile. Era în ultimul an la Drept și urma să se întoarcă la Iași pentru facultate. Potrivit celor care au cunoscut-o, își dorea să își construiască un viitor independent și chiar intenționa să își cumpere o mașină.

NU RATA: Ea e Andreea, tânăra de 22 de ani, ucisă de fostul iubit. La scurt timp, și tânărul a fost găsit mor

Filmul tragediei din Neamț. Motivul pentru care Dragoș, subofițerul de la ISU Neamț, a ucis-o pe Andreea

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Vremea se schimbă radical în România. ANM anunță ploi torențiale, vijelii și grindină în mai multe regiuni
Vremea se schimbă radical în România. ANM anunță ploi torențiale, vijelii și grindină în mai multe regiuni
Veste proastă pentru influenceri! CNA le-a pus frână celor cu peste 100.000 de urmăritori
Veste proastă pentru influenceri! CNA le-a pus frână celor cu peste 100.000 de urmăritori
Un grup de nepalezi a făcut spectacol pe acoperişul unei clădiri din Brăila, după ce au dansat pe manele româneşti. Imaginile s-au viralizat
Un grup de nepalezi a făcut spectacol pe acoperişul unei clădiri din Brăila, după ce au dansat pe manele româneşti. Imaginile s-au viralizat
Primele declarații de la hotelul din Saturn unde 30 de turiști s-au îmbolnăvit: „Toată lumea este bolnavă”
Primele declarații de la hotelul din Saturn unde 30 de turiști s-au îmbolnăvit: „Toată lumea este bolnavă”
Luca și Valentina și-au ucis propria fiică de 5 ani, apoi și-au luat viața. Ce au scris în biletul de adio
Luca și Valentina și-au ucis propria fiică de 5 ani, apoi și-au luat viața. Ce au scris în biletul de adio
Guvernul tace de două luni! Noile reguli din JOCURILE de NOROC, fără bilanț privind încasările
Mediafax
Guvernul tace de două luni! Noile reguli din JOCURILE de NOROC, fără bilanț privind încasările
STENOGRAME | Cum își intimida victimele falsul procuror DNA cu noile metode de filaj ale anchetatorilor: „Au ieșit acum microfoane ca niște cartele de telefon…”
Gandul.ro
STENOGRAME | Cum își intimida victimele falsul procuror DNA cu noile metode de filaj ale anchetatorilor: „Au ieșit acum microfoane ca niște cartele de telefon…”
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Prosport.ro
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
„Mersul limfatic”, trendul care promite să reducă balonarea și să dea mai multă energie. Ce presupune, de fapt
Adevarul
„Mersul limfatic”, trendul care promite să reducă balonarea și să dea mai multă energie. Ce presupune, de fapt
Casa de Pensii a lansat o nouă platformă online. Ce pot rezolva pensionarii și angajații de acasă, fără să meargă la ghișeu
Digi24
Casa de Pensii a lansat o nouă platformă online. Ce pot rezolva pensionarii și angajații de acasă, fără să meargă la ghișeu
Premieră în România! Crucea Roșie deschide PRIMUL punct de prim-ajutor într-un ansamblu rezidențial
Mediafax
Premieră în România! Crucea Roșie deschide PRIMUL punct de prim-ajutor într-un ansamblu rezidențial
Cum arată acum Nuți, bona copiilor Anamariei Prodan. Cine este cea care i-a fost alături ani buni impresarei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Nuți, bona copiilor Anamariei Prodan. Cine este cea care i-a fost alături ani buni impresarei
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Prosport.ro
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
De ce preferă Claudia Neghină să-și facă haine pe comandă: „Sunt de modă veche”
Click.ro
De ce preferă Claudia Neghină să-și facă haine pe comandă: „Sunt de modă veche”
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Digi 24
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Putin: „Vrem să punem capăt războiului”
Digi24
Putin: „Vrem să punem capăt războiului”
Un nou buton a apărut în aplicația Waze. Când trebuie folosit
Promotor.ro
Un nou buton a apărut în aplicația Waze. Când trebuie folosit
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Oală sub presiune multifuncțională la ofertă la Lidl: cât costă și ce mâncăruri face
go4it.ro
Oală sub presiune multifuncțională la ofertă la Lidl: cât costă și ce mâncăruri face
Cât e normal să cântărească creierul uman?
Descopera.ro
Cât e normal să cântărească creierul uman?
Kratos vine la București!
Go4Games
Kratos vine la București!
STENOGRAME | Cum își intimida victimele falsul procuror DNA cu noile metode de filaj ale anchetatorilor: „Au ieșit acum microfoane ca niște cartele de telefon…”
Gandul.ro
STENOGRAME | Cum își intimida victimele falsul procuror DNA cu noile metode de filaj ale anchetatorilor: „Au ieșit acum microfoane ca niște cartele de telefon…”
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.