Pretty Woman, dar în viața reală! Richard Gere a împlinit 77 de ani, iar soția lui i-a făcut declarația supremă

Richard Gere a împlinit 77 de ani pe 31 august, iar soția sa, Alejandra Silva Gere, i-a dedicat un mesaj de dragoste însoțit de imagini de la aniversarea petrecută alături de familie. Starul din Pretty Woman apare îmbrățișându-și soția și pe fiul lor James, în vârstă de 6 ani, într-o serie de fotografii publicate de Alejandra. La 43 de ani, aceasta spune că nu există nimeni alături de care și-ar dori mai mult să-și petreacă viața și îl descrie pe celebrul actor drept un soț devotat și un tată care rămâne centrul familiei lor.

Richard Gere a împlinit 77 de ani

Richard Gere a primit o declarație specială din partea soției sale, Alejandra Silva Gere, cu ocazia împlinirii vârstei de 77 de ani. După aniversarea actorului, care a avut loc luni, 31 august, Alejandra, în vârstă de 43 de ani, a publicat pe Instagram câteva imagini care arată cum și-a sărbătorit ziua starul din Pretty Woman.

Într-una dintre fotografii, Richard Gere și Alejandra poartă coifuri de petrecere și se îmbrățișează, în timp ce fiul lor James, în vârstă de 6 ani, aleargă spre ei.

O altă imagine surprinde momentul în care James, purtând și el un coif de petrecere, li se alătură pentru o îmbrățișare de familie, în timp ce Gere zâmbește spre cameră. În cea de-a treia fotografie, Alejandra apare așezată pe o bancă, alături de doi câini.

„Nu există nimeni alături de care aș prefera să-mi petrec viața”

Mesajul publicat de Alejandra pe 1 septembrie a fost unul simplu și foarte personal.

„Nu există nimeni alături de care aș prefera să-mi petrec viața. La mulți ani! Te iubesc, te iubim”, a scris ea alături de fotografii.

Richard Gere a redistribuit postarea soției sale pe Instagram Stories, alegând drept fundal o versiune jazz a melodiei „Happy Birthday”.

Peste fotografii, actorul a scris la rândul său:

„Te iubesc.”

Din imaginile publicate nu este clar dacă la aniversarea starului din Chicago au participat și alte persoane.

Richard Gere și Alejandra Silva au împreună doi copii

Richard Gere și Alejandra Silva sunt părinții a doi băieți, James, în vârstă de 6 ani, și Alexander, de 7 ani.

Actorul mai are un fiu, Homer, în vârstă de 26 de ani, din căsnicia cu cea de-a doua sa soție, Carey Lowell.

La rândul său, Alejandra este mama lui Albert, în vârstă de 13 ani, din căsnicia anterioară cu Govind Friedland.

Familia ocupă un loc important în viața celor doi, iar Alejandra a vorbit de mai multe ori public despre felul în care Richard Gere se implică în creșterea copiilor.

Alejandra Silva: „Ești cel mai bun soț și cel mai bun tată”

Și anul trecut, când Gere a împlinit 76 de ani, Alejandra i-a dedicat un mesaj emoționant. Atunci a publicat fotografii de la o petrecere organizată împreună cu prietenii și familia, la casa lor din Spania.

Silva spunea despre actor că a rămas „o constantă” în viața familiei, în ciuda provocărilor prin care au trecut.

„Băieții și cu mine îți simțim iubirea în fiecare moment: prin felul în care ești alături de noi, prin răbdarea pe care o ai, prin puterea pe care ne-o oferi și prin sufletul pe care îl pui în această familie”, îi transmitea ea.

Mesajul continua cu o declarație la fel de puternică:

„Ești totul pentru noi, cel mai bun soț și cel mai bun tată, mereu dăruind, mereu ajutând. Chiar și în cele mai aglomerate zile, ești centrul micului nostru univers și îți suntem atât de recunoscători…”

Fiul cel mare al lui Richard Gere a dezvăluit lecția primită de la tatăl său

Aniversarea de 77 de ani a lui Richard Gere vine la numai câteva zile după ce fiul său cel mare, Homer, a vorbit despre unul dintre cele mai importante sfaturi pe care le-a primit de la tatăl său în privința unei cariere de succes.

La un meci demonstrativ din cadrul US Open 2026, pe 25 august, Homer a explicat filosofia pe care Gere i-a transmis-o despre actorie și viața din afara platourilor.

„Cred că un lucru foarte important, care se pierde adesea din vedere, pentru că lumea aceasta te poate acapara complet, este să-ți amintești să pleci acasă din ea”, a spus Homer.

Pentru Richard Gere, actoria trebuie să rămână o profesie, nu să devină întreaga existență a unui om.

„Actoria nu ar trebui să fie un stil de viață. Ar trebui să fie ca un serviciu, iar apoi te duci acasă”, a explicat Homer, rezumând sfatul primit de la tatăl său. „Cred că este o mentalitate foarte sănătoasă pe care o are și cred că aceasta contribuie la longevitate și la succes pe termen lung”, a adăugat el.

Richard Gere, la 77 de ani, înconjurat de familie

La 77 de ani, Richard Gere continuă să fie unul dintre cele mai cunoscute nume de la Hollywood, însă imaginile alese de Alejandra Silva pentru aniversarea lui prezintă o latură mult mai intimă a actorului.

Departe de covorul roșu și de personajele care l-au făcut celebru, starul din Pretty Woman apare alături de soția sa și de fiul lor, iar mesajul Alejandrei rezumă relația lor în doar câteva cuvinte: după toți acești ani, el rămâne omul alături de care își dorește să-și petreacă viața.

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