Ciobanul Marcel a descoperit drona căzută în Vaslui: ”Țiuia, i-am scos firele și s-a oprit”

Ciobanul Marcel a descoperit drona căzută în Vaslui: ”Țiuia, i-am scos firele și s-a oprit”
Mărturia ciobanului care a văzut drona din Vaslui/ sursa foto: captură video Vaslui TV
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Marți, 1 septembrie, o dronă a căzut pe un câmp din județul Vaslui. Aceasta a fost descoperită de un localnic al comunei Viișoara. De curând, el a povestit cum a găsit-o și ce a făcut ulterior.

Un cioban din județul Vaslui a descoperit drona pe un câmp din comuna Viișoara, acolo unde se afla cu oile sale. În momentul în care a observat aparatul de zbor, s-a apropiat și a început să îi demonteze componentele, fără să știe că drona avea încărcătură explozibilă.

El a povestit că drona emitea sunete și avea mai multe lumini aprinse, tocmai din acest motiv a decis să îi scoată firele.

Mărturia unui cioban care a găsit drona căzută pe un câmp din județul Vaslui

Bărbatul povestea că atunci când a observat drona de pe câmp s-a apropiat de ea și pentru că emitea sunete și avea mai multe lumini aprinse a decis să demonteze componentele. Mai mult decât atât, a explicat că l-a sunat imediat pe băiatul său să vadă despre ce este vorba.

„M-am dus, și, când am văzut drona… Nu am mai văzut în viața mea! L-am sunat pe băiatul ăsta: «Vino să vezi ce e asta! Țiuie, se aprindeau becurile». Am scos rotundul acela și firele acelea și s-a oprit. Și am zis: «Ce, ne omoară pe amândoi?». Și gata. Asta a fost”, a povestit localnicul.

Ulterior, fiul ciobanului Marcel a sunat la numărul unic de urgență 112, pentru a alerta autoritățile. Oamenii legii au apelat la Serviciul Român de Informații, astfel că au izolat zona pentru siguranța celor din jur. Aria a fost extinsă mai apoi.

De asemenea, specialiștii antitero au descoperit că drona avea explozibil și au detonat-o în siguranță. Oficialii au explicat că în urma detonării nu au fost raportate incidente. Cu toate acestea, ancheta continuă și este coordonată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași.

Tot mai multe drone pe teritoriul României

În ultima perioadă, tot mai multe drone au fost detectate pe teritoriul României. Recent, un turist din Eforie Nord a găsit fragmente de dronă în mare. Bărbatul a dus bucățile la salvamari, iar autoritățile au fost rapid sesizate. La fața locului s-au deplasat polițiștii și jandarmi, obiectul a fost preluat de forțele de ordine, care urmează să stabilească cum a ajuns acolo.

VEZI ȘI: Tensiune la granița României. Două ținte aeriene au apărut pe radar, iar avioanele F-18 au intervenit

Alertă pe litoralul românesc. Un turist a scos din mare un posibil fragment de dronă, la Eforie Nord

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