Luca și Valentina și-au ucis propria fiică de 5 ani, apoi și-au luat viața. Ce au scris în biletul de adio

Doi părinți din Roma au făcut un gest cumplit după ce au ajuns la capătul puterilor! Luca și Valentina și-au ucis fiica de numai 5 ani, Bianca, apoi s-au sinucis în locuința familiei din Roma. Anchetatorii au găsit mai multe scrisori lăsate pentru cei dragi, însă un mesaj scurt a atras atenția tuturor și a dezvăluit disperarea în care au ajuns cei doi.

Tragedia s-a produs în cartierul Pietralata, din estul Romei. Rudele s-au alarmat după ce nu au mai reușit să ia legătura cu familia timp de mai multe ore. În cele din urmă, apropiații au sunat la serviciile de urgență. Carabinierii și pompierii au ajuns la adresă în jurul orei 13:00. Salvatorii au spart ușa locuinței și au intrat în casă, unde au găsit trupurile neînsuflețite ale lui Luca Abbasciano, de 42 de ani, ale Valentinei Pambianco, de 41 de ani, și ale fiicei lor, Bianca, în vârstă de doar 5 ani. Și câinele familiei a fost găsit împușcat.

Doi părinți și-au ucis fiica de 5 ani cu handicap, apoi și-au luat viața!

Bianca s-a născut prematur, în 2021, și a venit pe lume cu o dizabilitate severă. Din acel moment, părinții au început o luptă continuă pentru îngrijirea ei. Valentina și-a părăsit serviciul pentru a se ocupa permanent de copil, în timp ce Luca, tehnician IT, a continuat să lucreze. El a încercat și să adapteze locuința astfel încât să poată avea grijă de familie și să nu fie nevoit să plece de lângă soție și fiică.

Cei doi au căutat inclusiv soluții medicale în afara Italiei și au luat în calcul o călătorie în Mexic pentru un tratament specializat. În tot acest timp, familia a primit sprijin și din partea serviciilor sociale locale.Vecinii au observat însă că părinții s-au izolat tot mai mult și au ajuns să-și dedice aproape întreaga viață îngrijirii Biancăi. Sara, o vecină, a povestit despre drama familiei.

„Și-au dorit foarte mult această fetiță, dar s-a născut cu multe probleme. Se temeau că nu va trăi mult, iar acest lucru îi distrugea treptat”, a spus vecina.

Cei doi s-au mutat într-o casă din Pietralata cu aproximativ zece ani înainte de tragedie. Locuința a fost cumpărată pentru ei de Sandro, tatăl Valentinei, iar cuplul a început să o renoveze pentru a-și construi viitorul. Nicolina Barbato, o vecină, și-a amintit cât de fericită fusese Valentina în perioada sarcinii.

„Când Valentina a rămas însărcinată, era imaginea fericirii”, a spus aceasta.

După nașterea Biancăi, lucrurile s-au schimbat radical. Cristina, o localnică ce s-a întâlnit de mai multe ori cu Valentina în timp ce aceasta își plimba câinele, a observat schimbarea femeii.

„După-amiaza, stătea în holul de la intrare, cu scaunul înalt al copilului, și își privea câinele, Teo, cum dădea din coadă în jurul ei. Dar Valentina își pierduse zâmbetul după ce a născut”, a povestit o altă vecină.

„Nu putem face asta singuri”

În aceeași perioadă, Bianca nu a mai mers frecvent la grădiniță din cauza problemelor medicale. După tragedie, anchetatorii au găsit în locuință zeci de scrisori adresate persoanelor apropiate. Luca și Valentina au lăsat mesaje în care și-au cerut scuze, au oferit explicații și au transmis instrucțiuni pentru viitor. Într-o scrisoare adresată surorii sale, Luca i-a cerut să „aibă grijă de tata”.

Printre mesajele găsite în casă s-a aflat și unul care a provocat o puternică reacție: „Nu putem face asta singuri.”

Familia a primit sprijin din partea serviciilor sociale, iar autoritățile locale au încercat să păstreze legătura cu părinții.

Poliția continuă ancheta pentru a reconstitui ultimele ore ale familiei și pentru a stabili împrejurările exacte care au dus la tragedia din locuința din Pietralata.

VEZI ȘI: A ieșit la plimbare pe plajă și a fost lovită de fulger! O turistă de 39 de ani nu a mai putut fi salvată

Ea este Elena, tânăra care a murit înecată în Marea Neagră. Și iubitul ei s-a stins în același mod