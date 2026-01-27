Triplă tragedie! Doi părinți și-au luat viața. N-au suportat durerea provocată de fiul lor, care și-a ucis soția

Tragedie fără margini într-o familie din Italia! Doi părinți și-au luat viața din cauza fiului lor. Oamenii nu au putut suporta rușinea pe care bărbatul le-a adus-o. Toate detaliile în articol.

Tragedia dublă s-a petrecut în Lazio, Italia. Cei doi au decis să recurgă la acest gest extrem, după ce fiul lor și-a omorât soția. Rușinea și dezamăgirea i-a împins către decizia cutremurătoare de a-și pune capăt zilelor.

Triplă tragedie

Părinții bărbatului criminal, Maria și Pasquale, au fost găsiți spânzurați în propria casă din Anguillara Sabazia pe data de 24 ianuarie 2026. Cea care a alertat tragedia a fost chiar mătușa celor doi. Din cauză că nu îi mai putea contacta de zile bune, femeia s-a îngrijorat și s-a dus acasă la ei.

Femeia a mărturisit că cei doi erau foarte dezamăgiți și rușinați de ceea ce a putut să facă fiul lor, Claudio, care se afla în spatele gratiilor din cauză că și-a omorât soția. Cu două săptămâni înainte de a-și lua viața, cei doi soți aflau că fiul lor și-a ucis soția cu sânge rece prin 20 de lovituri de cuțit.

După ce a auzit ce a făcut fiul ei, Maria și-a dat demisia. Femeia era polițistă și i-a spus șefei sale că are nevoie să dispară. Mai mult, femeii îi era teamă că fapta tatălui său i-ar putea strica relația cu nepotul ei în vârstă de 10 ani, iar acesta s-ar putea îndepărta de ea.

Trupurile neînsuflețite ale celor doi au fost găsite spânzurate, unul lângă altul. Lângă Maria și Pasquale a fost găsit un bilet de adio destinat fiului lor. Principala ipoteză a cauzei morții este sinuciderea.

CITEȘTE ȘI:

Singurul mod în care adolescentul de 13 ani care l-a ucis pe Mario din Cenei se poate întoarce la școală. Primarul comunei este vehement: „Elevii plâng în clase”

Tatăl criminalului de 13 ani a știut de uciderea lui Mario? Ancheta scoate la iveală detalii care pot schimba complet cazul