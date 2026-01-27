Acasă » Știri » Triplă tragedie! Doi părinți și-au luat viața. N-au suportat durerea provocată de fiul lor, care și-a ucis soția

Triplă tragedie! Doi părinți și-au luat viața. N-au suportat durerea provocată de fiul lor, care și-a ucis soția

De: Denisa Iordache 27/01/2026 | 09:40
Triplă tragedie! Doi părinți și-au luat viața. N-au suportat durerea provocată de fiul lor, care și-a ucis soția
Triplă tragedie! Doi părinți și-au luat viața. Sursă: freepik

Tragedie fără margini într-o familie din Italia! Doi părinți și-au luat viața din cauza fiului lor. Oamenii nu au putut suporta rușinea pe care bărbatul le-a adus-o. Toate detaliile în articol.

Tragedia dublă s-a petrecut în Lazio, Italia. Cei doi au decis să recurgă la acest gest extrem, după ce fiul lor și-a omorât soția. Rușinea și dezamăgirea i-a împins către decizia cutremurătoare de a-și pune capăt zilelor.

Triplă tragedie

Părinții bărbatului criminal, Maria și Pasquale, au fost găsiți spânzurați în propria casă din Anguillara Sabazia pe data de 24 ianuarie 2026. Cea care a alertat tragedia a fost chiar mătușa celor doi. Din cauză că nu îi mai putea contacta de zile bune, femeia s-a îngrijorat și s-a dus acasă la ei.

Femeia a mărturisit că cei doi erau foarte dezamăgiți și rușinați de ceea ce a putut să facă fiul lor, Claudio, care se afla în spatele gratiilor din cauză că și-a omorât soția. Cu două săptămâni înainte de a-și lua viața, cei doi soți aflau că fiul lor și-a ucis soția cu sânge rece prin 20 de lovituri de cuțit.

După ce a auzit ce a făcut fiul ei, Maria și-a dat demisia. Femeia era polițistă și i-a spus șefei sale că are nevoie să dispară. Mai mult, femeii îi era teamă că fapta tatălui său i-ar putea strica relația cu nepotul ei în vârstă de 10 ani, iar acesta s-ar putea îndepărta de ea.

Trupurile neînsuflețite ale celor doi au fost găsite spânzurate, unul lângă altul. Lângă Maria și Pasquale a fost găsit un bilet de adio destinat fiului lor. Principala ipoteză a cauzei morții este sinuciderea.

CITEȘTE ȘI:

Singurul mod în care adolescentul de 13 ani care l-a ucis pe Mario din Cenei se poate întoarce la școală. Primarul comunei este vehement: „Elevii plâng în clase”

Tatăl criminalului de 13 ani a știut de uciderea lui Mario? Ancheta scoate la iveală detalii care pot schimba complet cazul

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Alocația de hrană crește în 2026. Cine beneficiază și ce sumă se acordă zilnic
Știri
Alocația de hrană crește în 2026. Cine beneficiază și ce sumă se acordă zilnic
Salariu de 3.600 de euro, refuzat de un român: „Nu este ceea ce caut eu”
Știri
Salariu de 3.600 de euro, refuzat de un român: „Nu este ceea ce caut eu”
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
Mediafax
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex...
Digi RCS-RDS a făcut anunțul începutului de 2026. Sunt vizați toți abonații din România
Gandul.ro
Digi RCS-RDS a făcut anunțul începutului de 2026. Sunt vizați toți abonații din...
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de...
Trei soldați ruși s-au predat în fața unui robot de luptă ucrainean. Videoclipul a devenit viral pe internet
Adevarul
Trei soldați ruși s-au predat în fața unui robot de luptă ucrainean. Videoclipul...
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a îmbolnăvit și ea. Acum dezvăluie 4 obiceiuri care scad riscurile
Digi24
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a...
Lider din industria AI, avertisment dur: „Omenirea trebuie să se trezească!”
Mediafax
Lider din industria AI, avertisment dur: „Omenirea trebuie să se trezească!”
Parteneri
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini!...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Stelei Enache nu-i dai 76 de ani, nici cu buletinul în mână! Are o pensie pe măsura celebrității? „Nimeni, în România!” Alimentele la care a renunțat, pentru o sănătate de fier
Click.ro
Stelei Enache nu-i dai 76 de ani, nici cu buletinul în mână! Are o pensie...
De ce crede poliția că ucigașul Abdullah Atas, evadat de la Rahova, se află în Turcia. Pontul primit de fosta lui parteneră
Digi 24
De ce crede poliția că ucigașul Abdullah Atas, evadat de la Rahova, se află în...
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda locuitorii unor insule cumpărate de SUA de la Danemarca
Digi24
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda...
Cum arată Duster-ul pe care toți românii îl vor vrea, dar nu îl pot cumpăra
Promotor.ro
Cum arată Duster-ul pe care toți românii îl vor vrea, dar nu îl pot cumpăra
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Răsturnare de situație: Avionul Rafale doborât de Pakistan „trăiește”?
go4it.ro
Răsturnare de situație: Avionul Rafale doborât de Pakistan „trăiește”?
O stea din apropierea Pământului a dispărut peste noapte!
Descopera.ro
O stea din apropierea Pământului a dispărut peste noapte!
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Go4Games
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Digi RCS-RDS a făcut anunțul începutului de 2026. Sunt vizați toți abonații din România
Gandul.ro
Digi RCS-RDS a făcut anunțul începutului de 2026. Sunt vizați toți abonații din România
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Alocația de hrană crește în 2026. Cine beneficiază și ce sumă se acordă zilnic
Alocația de hrană crește în 2026. Cine beneficiază și ce sumă se acordă zilnic
Salariu de 3.600 de euro, refuzat de un român: „Nu este ceea ce caut eu”
Salariu de 3.600 de euro, refuzat de un român: „Nu este ceea ce caut eu”
Temperatura ideală in casă pentru un somn profund. Cate grade trebuie să ai în casă noaptea
Temperatura ideală in casă pentru un somn profund. Cate grade trebuie să ai în casă noaptea
Scandal în SUA: 40 de milioane de dolari în Bitcoin ar fi dispărut chiar de sub nasul autorităților. ...
Scandal în SUA: 40 de milioane de dolari în Bitcoin ar fi dispărut chiar de sub nasul autorităților. Suspectul este fiul directorului unei companii cu contracte guvernamentale
Dan Petrescu, aproape de revenirea în fotbal. Anunțul venit în urmă cu puțin timp
Dan Petrescu, aproape de revenirea în fotbal. Anunțul venit în urmă cu puțin timp
Rapid continuă lupta pentru titlu după 2-1 la Arad, iar noi ne vedem la „EXCLUSIV RAPID”, ...
Rapid continuă lupta pentru titlu după 2-1 la Arad, iar noi ne vedem la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube – ProSport, de la ora 16:45
Vezi toate știrile
×