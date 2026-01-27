Acasă » Știri » Marius Csampar aruncă în aer ancheta privind moartea lui Mario Berinde. De ce ar fi fost ucis, de fapt

Marius Csampar aruncă în aer ancheta privind moartea lui Mario Berinde. De ce ar fi fost ucis, de fapt

De: Anca Chihaie 27/01/2026 | 10:16
Marius Csampar aruncă în aer ancheta privind moartea lui Mario Berinde/foto: TikTok

O crimă șocantă în localitatea Cenei, județul Timiș, a atras atenția autorităților și a societății după ce un adolescent de 15 ani a fost ucis de alți doi minori, printre care se află și un copil de 13 ani. Incidentul, considerat premeditat de anchetatori, a ridicat întrebări serioase cu privire la modul în care minorii pot fi trași la răspundere penală în România. Iată ce declarații a făcut Marius Csampar!

În prezent, legea prevede că vârsta minimă pentru răspundere penală este ridicată, însă specialiștii în domeniul juridic discută de mai mult timp despre posibilitatea reducerii acesteia, având în vedere cazuri extreme precum cel de la Cenei.

Marius Csampar aruncă în aer ancheta privind moartea lui Mario Berinde

Trupul victimei a rămas neobservat timp de trei zile în curtea unei locuințe, fapt care a atras atenția asupra posibilului implicări a familiei minorilor. Autoritățile au identificat că minori implicați ar fi avut acces la substanțe interzise, ceea ce ar fi reprezentat unul dintre motivele conflictului care a condus la crimă. Marius Csampar sugerează că incidentul nu a fost rezultatul unei simple dispute între copii, ci al unor tensiuni legate de consumul de droguri.

Pe parcursul unei transmisiuni live, Marius Csampar,  condamnat anterior pentru șase omoruri în anii ’90 și eliberat în 2020 – a fost întrebat de urmăritori despre incident. El a susținut că fapta s-ar fi comis într-un moment de disperare.

„Aruncatul obiectelor prin curtea oamenilor a venit de la mă-sa. Da, păi a fost la pușcărie și o duce capul să se joace. După trei zile l-au descoperit. Păi nu vezi? Vii de la muncă, te duci, te culci, te trezești. Te mai duci în stânga, în dreapta. Nu vezi mâna lu’ ăla afară? Nu vezi sânge în curte? Nu vezi trotineta lui? O să mai facă vreo faptă când se mai liniștesc apele și cred că mă-sa va fi următoarea victimă. Crima aia a fost făcută la disperare. Acolo a fost vorba de substanțe interzise.”, a spus Marius Csampar.

Crima din Cenei a stârnit un val de îngrijorare în comunitate, nu doar din cauza vârstei foarte fragede a agresorilor, dar și din cauza contextului social în care s-a produs incidentul. Factorii care contribuie la astfel de evenimente includ accesul la substanțe interzise, lipsa supravegherii adulte și posibilele antecedente penale ale membrilor familiei.

CITEŞTE ŞI: Marius Csampar anunță cine va fi următoarea victimă a ”călăului” lui Mario Berinde. Mesajul alarmant

Moartea lui Mario Berinde din Cenei a fost premeditată. De ce călăul lui în vârstă de 13 ani nu va răspunde penal, chiar dacă se modifică legea

