Alocația de hrană crește în 2026. Cine beneficiază și ce sumă se acordă zilnic

Începând cu anul 2026, statul român va crește suma zilnică alocată pentru hrana oamenilor vulnerabili din sistemul de servicii sociale, o decizie care are ca scop abordarea creșterii costurilor vieții și asigurarea unei nutriții corespunzătoare pentru cei care se bazează pe ajutorul instituțional. CANCAN.RO vine cu toate detaliile pe acest subiect !

Decizia se referă la persoanele beneficiare care se află în centre de protecție pentru copii, la adulții cu dizabilități, la persoanele în vârstă din instituții de îngrijire și la alte grupuri care se confruntă cu dificultăți, care primesc asistență prin intermediul instituțiilor autorizate. Această revizuire are ca scop întărirea stabilității și a continuității în furnizarea meselor zilnice pentru cei care sunt cel mai afectați de riscurile sociale.

Ce este alocația de hrană

Alocația de hrană este un sistem prin care autoritățile asigură acoperirea cheltuielilor legate de hrana zilnică pentru persoanele care nu pot să se întrețină. Acești bani nu sunt oferiți direct celor care beneficiază, ci sunt alocați instituțiilor care prepară și distribuie mesele prin intermediul serviciilor sociale.

Începând cu anul 2026, suma va crește la 32 de lei pe zi, comparativ cu 22 de lei cât este în prezent. Această sumă se va aplica pentru fiecare zi petrecută într-un centru social care oferă servicii, fie că este vorba de programe pentru copii, instituții pentru persoane cu dizabilități sau azile pentru seniori, având scopul de a asigura o alimentație adecvată nevoilor zilnice.

Scopul acestei măsuri este de a diminua riscurile de marginalizare socială și de a asigura accesul la hrană pentru cei care se confruntă cu dificultăți.

O majorare de peste 60% după ani de stagnare

Această măsură a fost adoptată ca reacție la creșterea costurilor de trai și urmărește, în principal, să ofere condiții adecvate de îngrijire pentru copiii din sistemul de protecție, persoanele cu dizabilități și vârstnicii. Alocația nu a fost ajustată din 2022, iar standardele de cost s-au menținut la nivelul anului 2023. Implementarea acestor măsuri va îmbunătăți utilizarea fondurilor publice și va spori calitatea vieții celor aflați în situații vulnerabile.

Inițiativa a fost promovată de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și este corelată cu majorarea finanțării generale a serviciilor sociale, inclusiv cu alocări mai mari pentru centrele destinate copiilor și adulților cu dizabilități.

Cine beneficiază de alocația de hrană în 2026

De alocația de hrană vor beneficia, în continuare, următoarele categorii:

-copiii integrați în centre de zi sau rezidențiale din sistemul de protecție specială;

-tinerii și adulții cu dizabilități care frecventează sau locuiesc în servicii sociale acreditate;

-persoanele vârstnice aflate în unități de asistență socială;

-alte grupuri vulnerabile sprijinite prin servicii sociale finanțate din bugetul de stat sau de autoritățile locale.

Hotărârea prevede că majorarea se aplică de la 1 a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial, adică începând cu 1 februarie 2026. De la această dată, toate instituțiile și furnizorii de servicii sociale trebuie să respecte noul prag minim.

Suma este gestionată exclusiv prin intermediul furnizorilor de servicii sociale, care au obligația de a asigura mesele zilnice. În acest fel, alocația de hrană contribuie direct la îmbunătățirea alimentației și a condițiilor de trai pentru persoanele vulnerabile din România.