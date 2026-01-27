Acasă » Știri » Alocația de hrană crește în 2026. Cine beneficiază și ce sumă se acordă zilnic

Alocația de hrană crește în 2026. Cine beneficiază și ce sumă se acordă zilnic

De: Anca Chihaie 27/01/2026 | 11:53
Alocația de hrană crește în 2026. Cine beneficiază și ce sumă se acordă zilnic
Sursă: Pixabay

Începând cu anul 2026, statul român va crește suma zilnică alocată pentru hrana oamenilor vulnerabili din sistemul de servicii sociale, o decizie care are ca scop abordarea creșterii costurilor vieții și asigurarea unei nutriții corespunzătoare pentru cei care se bazează pe ajutorul instituțional. CANCAN.RO vine cu toate detaliile pe acest subiect ! 

Decizia se referă la persoanele beneficiare care se află în centre de protecție pentru copii, la adulții cu dizabilități, la persoanele în vârstă din instituții de îngrijire și la alte grupuri care se confruntă cu dificultăți, care primesc asistență prin intermediul instituțiilor autorizate. Această revizuire are ca scop întărirea stabilității și a continuității în furnizarea meselor zilnice pentru cei care sunt cel mai afectați de riscurile sociale.

Ce este alocația de hrană

Alocația de hrană este un sistem prin care autoritățile asigură acoperirea cheltuielilor legate de hrana zilnică pentru persoanele care nu pot să se întrețină. Acești bani nu sunt oferiți direct celor care beneficiază, ci sunt alocați instituțiilor care prepară și distribuie mesele prin intermediul serviciilor sociale.

Începând cu anul 2026, suma va crește la 32 de lei pe zi, comparativ cu 22 de lei cât este în prezent. Această sumă se va aplica pentru fiecare zi petrecută într-un centru social care oferă servicii, fie că este vorba de programe pentru copii, instituții pentru persoane cu dizabilități sau azile pentru seniori, având scopul de a asigura o alimentație adecvată nevoilor zilnice.

Scopul acestei măsuri este de a diminua riscurile de marginalizare socială și de a asigura accesul la hrană pentru cei care se confruntă cu dificultăți.

O majorare de peste 60% după ani de stagnare

Această măsură a fost adoptată ca reacție la creșterea costurilor de trai și urmărește, în principal, să ofere condiții adecvate de îngrijire pentru copiii din sistemul de protecție, persoanele cu dizabilități și vârstnicii. Alocația nu a fost ajustată din 2022, iar standardele de cost s-au menținut la nivelul anului 2023. Implementarea acestor măsuri va îmbunătăți utilizarea fondurilor publice și va spori calitatea vieții celor aflați în situații vulnerabile.

Inițiativa a fost promovată de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și este corelată cu majorarea finanțării generale a serviciilor sociale, inclusiv cu alocări mai mari pentru centrele destinate copiilor și adulților cu dizabilități.

Cine beneficiază de alocația de hrană în 2026

De alocația de hrană vor beneficia, în continuare, următoarele categorii:

-copiii integrați în centre de zi sau rezidențiale din sistemul de protecție specială;

-tinerii și adulții cu dizabilități care frecventează sau locuiesc în servicii sociale acreditate;

-persoanele vârstnice aflate în unități de asistență socială;

-alte grupuri vulnerabile sprijinite prin servicii sociale finanțate din bugetul de stat sau de autoritățile locale.

Hotărârea prevede că majorarea se aplică de la 1 a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial, adică începând cu 1 februarie 2026. De la această dată, toate instituțiile și furnizorii de servicii sociale trebuie să respecte noul prag minim.

Suma este gestionată exclusiv prin intermediul furnizorilor de servicii sociale, care au obligația de a asigura mesele zilnice. În acest fel, alocația de hrană contribuie direct la îmbunătățirea alimentației și a condițiilor de trai pentru persoanele vulnerabile din România.

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce se întâmplă dacă nu plătești taxele în 2026. Se poate ajunge și la executarea silită asupra locuinței
Știri
Ce se întâmplă dacă nu plătești taxele în 2026. Se poate ajunge și la executarea silită asupra locuinței
Salariu de 3.600 de euro, refuzat de un român: „Nu este ceea ce caut eu”
Știri
Salariu de 3.600 de euro, refuzat de un român: „Nu este ceea ce caut eu”
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
Mediafax
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex...
Digi RCS-RDS a făcut anunțul începutului de 2026. Sunt vizați toți abonații din România
Gandul.ro
Digi RCS-RDS a făcut anunțul începutului de 2026. Sunt vizați toți abonații din...
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de...
Trei soldați ruși s-au predat în fața unui robot de luptă ucrainean. Videoclipul a devenit viral pe internet
Adevarul
Trei soldați ruși s-au predat în fața unui robot de luptă ucrainean. Videoclipul...
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a îmbolnăvit și ea. Acum dezvăluie 4 obiceiuri care scad riscurile
Digi24
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a...
Lider din industria AI, avertisment dur: „Omenirea trebuie să se trezească!”
Mediafax
Lider din industria AI, avertisment dur: „Omenirea trebuie să se trezească!”
Parteneri
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini!...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Stelei Enache nu-i dai 76 de ani, nici cu buletinul în mână! Are o pensie pe măsura celebrității? „Nimeni, în România!” Alimentele la care a renunțat, pentru o sănătate de fier
Click.ro
Stelei Enache nu-i dai 76 de ani, nici cu buletinul în mână! Are o pensie...
De ce crede poliția că ucigașul Abdullah Atas, evadat de la Rahova, se află în Turcia. Pontul primit de fosta lui parteneră
Digi 24
De ce crede poliția că ucigașul Abdullah Atas, evadat de la Rahova, se află în...
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda locuitorii unor insule cumpărate de SUA de la Danemarca
Digi24
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda...
Cum arată Duster-ul pe care toți românii îl vor vrea, dar nu îl pot cumpăra
Promotor.ro
Cum arată Duster-ul pe care toți românii îl vor vrea, dar nu îl pot cumpăra
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Răsturnare de situație: Avionul Rafale doborât de Pakistan „trăiește”?
go4it.ro
Răsturnare de situație: Avionul Rafale doborât de Pakistan „trăiește”?
O stea din apropierea Pământului a dispărut peste noapte!
Descopera.ro
O stea din apropierea Pământului a dispărut peste noapte!
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Go4Games
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Digi RCS-RDS a făcut anunțul începutului de 2026. Sunt vizați toți abonații din România
Gandul.ro
Digi RCS-RDS a făcut anunțul începutului de 2026. Sunt vizați toți abonații din România
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce se întâmplă dacă nu plătești taxele în 2026. Se poate ajunge și la executarea silită asupra ...
Ce se întâmplă dacă nu plătești taxele în 2026. Se poate ajunge și la executarea silită asupra locuinței
Salariu de 3.600 de euro, refuzat de un român: „Nu este ceea ce caut eu”
Salariu de 3.600 de euro, refuzat de un român: „Nu este ceea ce caut eu”
Temperatura ideală in casă pentru un somn profund. Cate grade trebuie să ai în casă noaptea
Temperatura ideală in casă pentru un somn profund. Cate grade trebuie să ai în casă noaptea
Scandal în SUA: 40 de milioane de dolari în Bitcoin ar fi dispărut chiar de sub nasul autorităților. ...
Scandal în SUA: 40 de milioane de dolari în Bitcoin ar fi dispărut chiar de sub nasul autorităților. Suspectul este fiul directorului unei companii cu contracte guvernamentale
Dan Petrescu, aproape de revenirea în fotbal. Anunțul venit în urmă cu puțin timp
Dan Petrescu, aproape de revenirea în fotbal. Anunțul venit în urmă cu puțin timp
Rapid continuă lupta pentru titlu după 2-1 la Arad, iar noi ne vedem la „EXCLUSIV RAPID”, ...
Rapid continuă lupta pentru titlu după 2-1 la Arad, iar noi ne vedem la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube – ProSport, de la ora 16:45
Vezi toate știrile
×