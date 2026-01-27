Cuvintele lui Florin Piersic, în ziua în care a împlinit 90 de ani: ”Să nu mă uitați prea repede”

Florin Piersic împlinește astăzi 90 de ani. Marele actor a fost sărbătorit aseară, într-un spectacol grandios, la Teatrul Național. Evenimentul a adunat numeroase celebrități. A fost o seară cu lacrimi și multe momente amuzante.

Înainte de Gala Aniversară, Florin Piersic a ținut să se adreseze celor care îl poartă întotdeauna în suflet, care l-au admirat în filme și piese de teatru. Actorul a ținut să vorbească publicului de pe scena Teatrului Național, într-o sală goală.

„Iubiții mei spectatori, mă aflu pe scena unde am jucat zeci, sute, mii, mii de spectacole… la Teatrul Național din București. Astăzi sunt cu dumneavoastră cu sala goală, ceea ce mie nu-mi place, dar va fi plină când voi vrea eu: pe 26 ianuarie, când eu am să împlinesc frageda vârstă de… nici nu știu câți ani”, a spus Florin Piersic.

Actorul a mărturisit că nu simte anii pe care îi are. Cu emoție în glas, Piersic le-a cerut oamenilor să nu îl uite prea repede. El și-a mărturisit dragostea pentru cei de care s-a simțit întotdeauna legat și de care nu s-a putut depărta niciodată, pentru oamenii care l-au răsplătit cu aplauze și cu iubirea lor.

„A!!! 90, 90 și mie îmi vine să râd, pentru că nu-mi vine să cred că o să împlinesc pe 26 ianuarie, o să împlinesc, de fapt, pe 27, dar 26… mă rog, înțelegeți dumneavoastră ce vreau să vă spun”. „Dragilor, atât vreau să vă anunț: că dumneavoastră o să mă vedeți la această gală, cei care nu o să mă vedeți o să vă uitați în internet. Să nu mă uitați prea repede, gândiți-vă totuși că avem o întâlnire, o întâlnire cum îmi place mie să spun… de dragoste. Cu cine? Cu mulți și cu Florin Caisă. Ăăăă, Piersic”, a mai spus el.

Medeea Marinescu, desppre amintirile cu Florin Piersic

Medeea Marinescu s-a declarat impresionată de revederea cu Florin Piersic, colegul ei de scenă din piesa Străini în noapte, cel cu care a împărțit multe, atât pe scenă, cât și dincolo de ea, în timpul celor 14 ani de spectacole.

„Astăzi e ziua lui. Paisprezece ani de spectacole, turnee, mii de kilometri pe care i-am străbătut împreună. Spectacolul din această seară de la Teatrul Naţional „I. L. Caragiale” Bucureşti, a fost o reverență pe care publicul, colegii actori, regizori, prieteni, au făcut-o în față unui mare actor care astăzi împlinește nouăzeci de ani. A fost un spectacol memorabil, atât de frumos condus regizoral de Bobi Pricop ( m-am bucurat nespus să îl reîntâlnesc de la spectacolul nostru cu UFO) iar pe scenă de dragul meu coleg de facultate Vizante Marius Florea, acompaniați pe fundal de orchestra condusă de Alexei Țurcanu”, a spus ea pe o rețea de socializare.

Cum l-a surprins Mihai Bendeac pe Florin Piersic

Medeea Marinescu a povestit de întâlnirea cu Mariana Mihuț și Victor Rebengiuc, dar și de revedea cu Rodica Madache, care nu putea să lipsească de la aniversarea lui Florin Piersic. Actorul a făcut din nou dovada marelui său talent timp de trei ore. De departe, cel care a adus multe zâmbete în sală a fost Mihai Bendeac, care a avut un moment surpriză.

„M-am bucurat să îi revăd în sală pe marii actori Mariana Mihuț și Victor Rebengiuc, să îi pot aplauda pe scenă pe eterna Doruleț- Rodica Mandache( da, am spus eterna Doruleț pentru că în ciuda anilor , Rodica Mandache păstrează aerul acelui celebru personaj), pe colegul meu din noua producție TVB, George Ivașcu, pe dna Olga Delia Mateescu, pe Carmen Maria Strujac , să râd cu lacrimi la momentul surpriză cu Mihai Bendeac, și nu în ultimul rând să admir turul de forță pe care Florin Piersic l-a făcut timp de trei ore pe scenă. Uluitor”, a mai spus ea.

Spectacolul lui Florin PIersic, difuzat de TVR

Medeea Marinescu a anunțat că TVR va difuza în această seară spectacolul lui Florin Piersic, la care mulți și-ar fi dorit să participe, dar sala s-a dovedit neîncăpătoare.

Am aflat că TVR va difuza astăzi înregistrarea acestui spectacol. E foarte bine. Știu o mulțime de oameni care și-ar fi dorit să îl vadă în sala care azi a fost neîncăpătoare.

Mâine o iau din loc, am spectacol alături de Marius Manole, la Baia Mare și Deva, cu Fă-mi loc!

Dar înainte de asta am vrut să împărtășesc puțin din ce s-a petrecut seara asta la Naționalul bucureștean, scenă pe care Florin Piersic a jucat zeci de ani, mii de spectacole.

Mult timp m-am întrebat care e secretul lui Florin Piersic, acum cred că știu…iubirea pentru publicul sau și iubirea pe care o primește înapoi.

Că în celebra piesă a lui Nat King Cole: The greatest thing, you’ll ever learn , is just to love and be loved în return”.LA MULȚI ANI, FLORIN PIERSIC!”

