Narcisa Moisa, atacată de Raluca Drăgoi: scandal monstru într-o benzinărie! Filmarea s-a viralizat

Un episod tensionat între două cântărețe cunoscute din lumea manelelor, Raluca Drăgoi și Narcisa Moisa, a devenit rapid subiect de interes pe rețelele sociale, după ce în mediul online au apărut imagini surprinse într-o benzinărie.

Momentul, filmat chiar de Narcisa Moisa în timp ce interacționa cu urmăritorii ei, arată cum discuția dintre cele două ar fi degenerat brusc.

Cântăreaţa Narcisa, atacată de Raluca Drăgoi într-o benzinărie

În înregistrare, Raluca Drăgoi apare în cadru și îi toarnă apă în cap Narcisei Moisa, însoțindu-și gestul de replici directe.

„Mai ești tare în gură acum? Mai ești?”, spune aceasta în timp ce acționează.

Incidentul a surprins-o pe Narcisa Moisa, care a decis ulterior să publice imaginile pe rețelele sociale.

Imaginile au devenit virale

După ce a făcut public momentul, Narcisa Moisa a transmis și un mesaj adresat Ralucăi Drăgoi, cerându-i să își asume responsabilitatea pentru gestul făcut.

„Ai 24 de ore la dispoziție ca să îți ceri scuze public în genunchi”, a scris artista în descrierea videoclipului.

Conflictul dintre cele două a stârnit numeroase reacții în mediul online, unde fanii încearcă să afle dacă situația este una reală, dacă va continua să escaladeze sau dacă una dintre artiste va decide să facă un pas înapoi pentru a calma spiritele.

