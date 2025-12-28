Acasă » Știri » E însărcinată! Cântăreața din România va deveni mamă din nou, după ce și-a ”prevestit” al doilea copil

28/12/2025
O manelistă cunoscută de la noi a dat  vestea care i-a surprins și bucurat pe fani: este însărcinată. Artista a ajuns la acest moment fericit, după o perioadă lungă în care a încercat să devină mamă și nu a reușit. Toate detaliile în articol. 

Este vorba despre Raluca Drăgoi, una dintre cele mai iubite cântărețe de manele. Artista este în culmea fericirii și nu a mai putut aștepta, așa că le-a dat vestea cea mare și fanilor ei. 

Raluca Drăgoi va urma să aducă pe lume al doilea copil. Acest moment este unul extrem de special pentru ea, mai ales pentru că a visat la această zi de mult timp. 

Anunțul cel mare a fost făcut chiar în timpul unei nunți la care aceasta a cântat. În timpul evenimentului, Raluca Drăgoi și-a arătat burtica de gravidă și a dat vestea. A urmat un moment special în care ea a cântat o melodie de familie, iar mireasa și invitații s-au alăturat. 

Nunta nu a fost una obișnuită însă, ci a prietenei sale bune. Prin urmare, artista a simțit că e momentul perfect să facă acest anunț important pentru ea. 

Raluca Drăgoi gest neașteptat la un eveniment, în memoria lui Marius Țepeligă/Foto: Instagram
Raluca Drăgoi a devenit mamă pentru prima dată în anul 2023, după o perioadă lungă de timp în care și-a dorit să devină mamă și nu a reușit. Chiar după ce născuse, artista mărturisea că se gândea deja la al doilea copil și ”prevestea” nașterea acestuia.

„Până să o nasc pe Maria m-am gândit, acum zic că mai stau puțin. Nu credeam că o să fie așa cu durerile, durerile de după. Nu trebuie să se sperie mămicile, de dragul copilului treci și prin durerile astea că sunt normale.”, a dezvăluit Raluca Drăgoi în urmă cu 2 ani.

