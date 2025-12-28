E însărcinată! Cântăreața din România va deveni mamă din nou, după ce și-a ”prevestit” al doilea copil

O manelistă cunoscută de la noi a dat vestea care i-a surprins și bucurat pe fani: este însărcinată. Artista a ajuns la acest moment fericit, după o perioadă lungă în care a încercat să devină mamă și nu a reușit. Toate detaliile în articol.

Este vorba despre Raluca Drăgoi, una dintre cele mai iubite cântărețe de manele. Artista este în culmea fericirii și nu a mai putut aștepta, așa că le-a dat vestea cea mare și fanilor ei.

Cântăreața din România va deveni mamă pentru a doua oară

Raluca Drăgoi va urma să aducă pe lume al doilea copil. Acest moment este unul extrem de special pentru ea, mai ales pentru că a visat la această zi de mult timp.

Anunțul cel mare a fost făcut chiar în timpul unei nunți la care aceasta a cântat. În timpul evenimentului, Raluca Drăgoi și-a arătat burtica de gravidă și a dat vestea. A urmat un moment special în care ea a cântat o melodie de familie, iar mireasa și invitații s-au alăturat.

Nunta nu a fost una obișnuită însă, ci a prietenei sale bune. Prin urmare, artista a simțit că e momentul perfect să facă acest anunț important pentru ea.

Raluca Drăgoi a devenit mamă pentru prima dată în anul 2023, după o perioadă lungă de timp în care și-a dorit să devină mamă și nu a reușit. Chiar după ce născuse, artista mărturisea că se gândea deja la al doilea copil și ”prevestea” nașterea acestuia.

„Până să o nasc pe Maria m-am gândit, acum zic că mai stau puțin. Nu credeam că o să fie așa cu durerile, durerile de după. Nu trebuie să se sperie mămicile, de dragul copilului treci și prin durerile astea că sunt normale.”, a dezvăluit Raluca Drăgoi în urmă cu 2 ani.

