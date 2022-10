Raluca Drăgoi, implicată într-un nou scandal. Artista este acuzată că ar fi „spart a patra casă”

Scandalul momentului în showbiz-ul românesc. Raluca Drăgoi a fost acuzată că ar fi „spart a patra casă”. O femeie care susţine că ar fi fost şi ea la rândul ei „victima” artistei, vorbeşte de această dată de o altă prietenă care ar fi rămas fără soţ, după ce cântăreaţa ar fi intervenit în familia ei.

Viaţa Ralucăi Drăgoi nu este ocolită de probleme. Deşi cântăreaţa mărturisea în ultima vreme faptul că este fericită, are o relaţie frumoasă, ba chiar spunea că va ajunge în faţa altarului anul viitor, recent numele său a fost implicat într-un scandal de proporţii. Cântăreaţa a fost acuzată pe reţelele de socializare că ar fi destrămat o familie.

Femeia care a adus aceste acuzaţii în faţa oamenilor a povestit faptul că şi relaţia ei s-ar fi destrămat tot din cauza Ralucăi Drăgoi. Ramona a fost împreună cu Sorin, bărbatul cu care Raluca Drăgoi a fost căsătorită nici mai mult, nici mai puţin de 24 de luni. Căsnicia lor s-a terminat cu scandal, după ce bărbatul s-a răzbunat pe cântăreaţă şi a făcut publice mai multe imagini compromiţătoare cu aceasta.

„Bravo, doamna Raluca Drăgoi, felicitări pentru că ai reuşit să spargi a patra casă. Felicitări că va creşte al treilea copil departe de tatăl său datorită ţie. Felicitări că te-ai băgat în familia cumetrei mele Gabi. Felicitări pentru tot răul acesta pe care l-ai făcut şi pe care îl faci. Nu se mai satură satana din tine de cât rău ai făcut şi cât rău faci? Cât te mai rabdă Dumnezeu pe faţa pământului. Du-te si roagă-te la Dumnezeu să pună bunătate pe tine să fii mai bună că suferi de vreo dramă ceva din copilărie, altfel nu pot să-mi dau seama de ce faci atâta rău. De ce esti atât de frustrată pe familii, să desparţi familii”, a transmis femeia pe pagina sa de TikTok.

Raluca Drăgoi, fericită în braţele lui Andrei

Raluca Drăgoi formează un cuplu cu Andrei din luna iulie a anului trecut. Cei doi au planuri mari de viitor împreună, ba chiar au planificat şi nunta care va avea loc pe data de 9 septembrie 2023. Cântăreața a declarat că doar atunci a găsit o dată disponibilă pentru ea și Andrei.

”Da, e adevărat, voi fi mireasă în 2023, nu am timp în 2022 ca să fiu și eu mireasă anul acesta. Împreună cu Andrei am consultat agenda când am putea avea și noi o zi liberă ca să fim miri: 09.09.2023”, a spus Raluca Drăgoi în cadrul emisiunii TV.