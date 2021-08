Raluca Drăgoi și-a găsit un nou partener de viață însă nu se poate bucura pe deplin. Gelos, probabil, pe faptul că fosta lui soție a început o nouă relație, Sorin Mihalache ar fi căutat să se răzbune crunt pe artistă. Pe celebra adresă a redacției, [email protected], am primit o fotografie compromițătoare, în care tânăra și ex-soțul ei sunt actorii principali. Cântăreața de muzică de petrecere este ferm convinsă că bărbatul nu ar fi deloc străin de tot ce s-a întâmplat. Atenție, detalii și imagini interzise minorilor!

Raluca Drăgoi nu traversează deloc o perioadă fericită. La doar câteva zile distanță după ce a anunțat că iubește din nou și că și-a găsit fericirea, fostul ei soț, Sorin Mihalache, cu care a fost căsătorită doi ani, ar fi luat, pur și simplu, foc. Fără niciun fel de regrete, bărbatul ar fi “scăpat” intenționat din propriul telefon mobil o poză intimă, imagine care a ajuns inclusiv în posesia site-ului nostru. Sau cel puțin asta susține interpreta.

“Poza există doar la el în telefon. Am fost amenințată și șantajată”

CANCAN.RO a luat legătura cu Raluca Drăgoi, care, cu tristețe în glas, a mărturisit că nu s-ar fi gândit niciodată că fostul ei soț ar fi capabil de o astfel de răzbunare, mai ales că fotografia cu pricina se afla doar la el în telefon. Nu vrea să intre în scandal cu bărbatul și așteaptă ca autoritățile să-și facă datoria în acest caz. În continuare, se va concentra asupra carierei și vrea să uite cât mai rapid momentele prin care trece în prezent.

“Omul cu care am fost căsătorită timp de doi ani a recurs la aceste gesturi incredibile, care nu-i fac deloc cinste. Dar atât îl duce pe el capul. Face tot posibilul să mă umilească. El a pierdut tot, faimă, bani. A pierdut tot! Suntem oameni cu toții, fiecare avem intimități. Am acceptat să fac acest lucru pentru că am avut mare încredere în el. Acum va trebui să-și asume consecințele.

Poza pe care ați primit-o există doar la el în telefon. În ultimele trei luni, am fost amenințată și șantajată că el va face publică fotografia. Vă spun, sincer, că asta s-a întâmplat. Dar mai multe nu vreau să spun, nu mă simt deloc bine din punct de vedere moral, încerc să depășesc totul”, a declarat Raluca Drăgoi pentru CANCAN.RO.

“Îmi cer scuze pentru ipostaza în care m-au văzut oamenii”

Cântăreața de muzică de petrecere a oferit un răspuns și pe o rețea socială. Le-a cerut scuze fanilor pentru situația neplăcută în care a ajuns și a ținut să le mulțumească persoanelor care sunt alături de ea în aceste momente.

“Eu, Raluca Drăgoi, îmi cer scuze pentru ipostaza în care m-au văzut oamenii în spațiul online. Consider că viața mea privată nu privește pe nimeni în afara de mine. Nu am crezut în viața mea că omul cu care am avut o căsnicie timp de doi ani, Sorin Mihalache, va recurge la astfel de gesturi urâte.

În încheiere vreau să vă spun că, indiferent de ce meserii avem și cine suntem, tot oameni ne numim și suntem supuși greșelilor. Mulțumesc tuturor celor care sunteți lângă mine și mă susțineți în această perioadă”, a scris Raluca Drăgoi pe Facebook.

A trecut prin două divorțuri

Raluca Drăgoi a trecut prin două divorțuri, la mijlocul lunii iunie separându-se de Sorin Mihalache, la rândul lui artist. Prima căsnicie a artistei a durat zece ani și s-a încheiat după ce ambii soți și-au găsit alți parteneri. Cu Sorin, cântăreața s-a și căsătorit, dar mariajul s-a terminat mai rapid, după doar 24 de luni. Interesant este că cei doi s-au despărțit pe cale amiabilă, astfel că atitudinea din prezent a bărbatului lasă loc de multe interpretări.