EXCLUSIV! Raluca Drăgoi a fost bătută cu bestialitate! Caz șocant în lumea maneliștilor!

Caz șocant în lumea maneliștilor! Una dintre cele mai apreciate artiste a fost bătută cu bestialitate la un eveniment la care a fost invitată să cânte. CANCAN.RO vă prezintă în exclusivitate, detalii halucinate despre momentele de groază pe care le-a trăit cântăreața.

Raluca Drăgoi, una dintre cele mai apreciate artiste din lumea maneliștilor, căci despre ea este vorba, a trecut recent prin cel mai dificil moment din viață. În această dimineață, în jurul orei patru, cântăreața și soțul ei au fost bătuți cu bestialitate de mai mulți bărbați ce participau la o nuntă la care ei au susținut o cântare. În timpul prestației, mai mulți invitați au început să-i aducă injurii, iar Raluca a luat decizia de a înceta cântarea, imediat spiritele s-au inflamat, iar de la înjurături și până la o bătaie în toată regula nu a mai fost decât un pas.

”Am fost bătută, tâlhărită și jefuită. Am fost invitată la un eveniment lângă Bolintin, acolo unde am cântat. În timpul cântării mai mulți invitați au început să mă înjure și de aici a început totul. Eu m-am oprit și după l-au lovit pe soțul meu. Am ieșit afară să discutăm, iar acolo am fost bătută cu bestialitate de cinci bărbați, am încercat să imi feresc fața ca să nu mă desfigureze. Mi-au luat bijuteriile și banii toți banii pe care i-am primit”, a declarat Raluca, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

Raluca Drăgoi, de urgență la spital

Imediat ce a scăpat din mâinile agresorilor, artista a fost transportată de urgență la un spital din Capitală, unde medicii i-au acordat primul ajutor. În urma agresiunii, artista s-a ales cu un traumatism cranio-cerebral și cu mai multe vânătăi.

”O să depun plângere la Poliție. I-am indentificat pe agresori și urmează să demarez demersurile legale. Florin Ursaru, băiatul lui și încă trei bărbați m-am bătut cu bestialitate”, ne-a mai spus artista