Cum arată fiica actorului Jamie Foxx. Anelise are 16 ani și i-a salvat viața tatălui său

Jamie Foxx a povestit cum fiica sa de 16 ani, Anelise, l-a sprijinit în cele mai grele zile ale bolii misterioase de care a suferit cunoscutul actor.

În timpul noului său special Netflix, “Jamie Foxx: What Had Happened Was…”, lansat pe 10 decembrie, actorul în vârstă de 56 de ani a reflectat asupra faptului că a fost spitalizat în aprilie 2023, conform THE INDEPENDENT.

În aprilie 2023, a apărut vestea că actorul a fost internat în spital cu ceea ce familia sa a numit o „complicație medicală”. La acel moment, detaliile despre boala sa nu au fost dezvăluite, provocând speculații abundente.

Care era boala misterioasă de care a suferit Jamie Foxx

Pentru prima dată, Foxx a dezvăluit că suferise o hemoragie cerebrală care a dus la un accident vascular cerebral, ceea ce a dus la o internare într-un spital în stare de inconștiență timp de mai multe săptămâni.

În timpul emisiunii sale speciale de pe Netflix, Foxx a declarat că, după ce s-a plâns de o durere de cap, prietenii săi l-au dus la doctor în Atlanta și a primit o injecție cu cortizon, înainte de a fi trimis acasă.

Cu toate acestea, sora sa Deidra Dixon „știa că ceva nu este în regulă”, așa că l-a dus la spitalul Piedmont, unde a aflat „niște vești oribile despre fratele ei mai mare”.

„Medicul a spus: „Are o hemoragie cerebrală care a dus la un accident vascular cerebral și, dacă nu intervenim la cap chiar acum, îl vom pierde””, a continuat el, adăugând că sora lui ‘a îngenuncheat în fața sălii de operație și s-a rugat tot timpul’.

Ce au spus medicii după operația de urgență

Jamie Foxx a povestit, de asemenea, ceea ce medicul i-a spus surorii sale despre recuperarea sa după operația de urgență.

„I-a spus: ‘Nu am identificat de unde vine, dar are un accident vascular cerebral. S-ar putea să își revină complet, dar va fi cel mai rău an din viața lui’”, a explicat cântărețul. „Asta a fost, Atlanta. În sfârșit ai aflat povestea. Mi-ai salvat viața”. „Semnele mele vitale erau atât de proaste încât medicii credeau că urmau să mă piardă”, a spus el. „Atunci s-a întâmplat un miracol. Și acel miracol s-a petrecut prin intermediul fiicei mele mai mici.”

(Citește și: Cum a încălcat Regele Charles protocolul pentru Kate Middleton. Ce a făcut suveranul britanic)

Cum i-a salvat viața fiica cea mică lui Jamie Foxx

Foxx se referea la Anelise Bishop, fiica sa cea mică, pe care a avut-o cu Kristin Grannis.

El a spus că, deși nu a vrut ca Anelise „să îl vadă” în acea stare, asta nu a împiedicat-o pe fată să vină în camera lui pentru a-l consola.

„S-a furișat în camera mea de spital cu chitara ei. Și a spus: „Știu de ce are nevoie tatăl meu””, a continuat el, cu lacrimi în ochi. „A spus: „Ăsta e tăticul meu”.”

Foxx a spus că fiica sa l-a ajutat să își păstreze calmul, menționând că atunci când ea a început să cânte la chitară, „semnele vitale au scăzut”.

„Asistentele de la infirmerie erau nedumerite”, a adăugat starul din Django Unchained. „Cum ar fi, ‘Wow, ce i-au dat?’ Așa că s-au grăbit să intre în cameră și Anelise a spus: ‘Shh, mă ocup eu’”.

El a spus că abia după atacul cerebral și-a dat seama că „Dumnezeu era în” instrumentul Anelisei. De asemenea, el a numit chitara „defibrilatorul său spiritual”.

În acest moment al spectacolului, cu chitara în mână, Anelise a apărut pe scenă și și-a îmbrățișat tatăl, ceea ce a entuziasmat publicul, care le-a oferit celor doi ovații în picioare.

În timp ce Anelise a început să cânte la chitară, Foxx i-a spus să „cânte, cânte, cânte”, printre lacrimi.

„Lasă-i să-ți vadă talentul. Lasă-i să vadă. Strălucește Anelise, strălucește”, a spus el. După prestația sa, Anelise și-a șters lacrimile din ochi.

Foxx și-a exprimat apoi recunoștința pentru fiica sa, spunând:

„Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai intervenit atunci când totul era pierdut”. „Trebuia să treci cu bine pentru asta pentru că întotdeauna am visat că vom cânta împreună pe scenă într-o zi”, a răspuns ea.

După aceea Foxx a cântat o melodie despre boala sa și despre cum familia sa i-a fost alături.

În melodie, el s-a referit și la Corrine, fiica sa în vârstă de 30 de ani, cu fosta sa Connie Kline.

„Doamne, nu mă lua, fiica mea cea mare se mărită, te rog, lasă-mă să o conduc la altar”, a cântat el, referindu-se la nunta ei din septembrie cu Joe Hooten.

El a arătat apoi publicului un videoclip cu el și Corrine la nunta ei.

(Citește și: Amenințarea strategică a Rusiei care poate viza Deveselu. În câte minute ar putea lovi racheta Oreșnik)