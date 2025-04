Despărțire neașteptată la Casa Iubirii! „De 4 zile sunt la pământ! De aici gata, nu se mai poate nimic!”

Drama lovește din plin în vila iubirii! Doi concurenți s-au despărțit! Au ales să meargă pe drumuri separate după doar o săptămână și jumătate de relație. Tinerii au purtat o discuție sinceră în cadrul emisiunii!

În ediția din 17 aprilie 2025 a reality show-ului Casa Iubirii de la Kanal D, Patricia și Moldo, unul dintre cele mai urmărite cupluri ale sezonului, și-au spus adio!

Cu doar o săptămână și jumătate în urmă, Moldo își făcea curaj și o cerea pe Patricia de iubită, un gest care părea desprins din filmele romantice. Susținătorii lor deja visau la o poveste de iubire cu final fericit. Dar, din păcate, totul s-a spulberat cu o viteză amețitoare.

Iată ce au discutat cei doi în cadrul emisiunii!

Moldo: De patru zile sunt la pământ, nu înțeleg nimic! De ce sunt schimbările astea de la o zi la alta? Azi cumva, mâine cumva, poimâine cumva. Nu înțeleg, nu am înțeles lucrul ăsta. Am înțeles, o să îi respect decizia. Văd că nu vrea nici să încercăm să fie bine…

Patricia: Am încercat, crede-mă!

Moldo: Ok, am încercat. De acum nu mai vrei, o să îți respect decizia și o să îmi văd de treaba mea. Îmi pare rău pentru tot ce s-a întâmplat, doar că aș fi vrut anumite explicații. Dacă nu simți să le dai, ok, o lăsăm așa și ne vedem de treabă.

Patricia: Ți-am dat explicația.

Moldo: Bun, deci ăsta e motivul principal și de aici gata, nu se mai poate nimic.

Dorobanțu: Și ce vrei să faci de acum încolo Patricia? Vrei să mai vină la tine, nu mai vrei să vină la tine?

Patricia: N-am de gând să fac nimic, nici să mă îndrept spre cineva, Doamne ferește, nu simt.

Dorobanțu: Deci e punct…

Patricia: Am spus-o… E punct!

Discuție sinceră între Moldo și Patricia

Moldo și Patricia au avut o discuție sinceră în care au vorbit despre relație. Tânărul a recunoscut că ea a fost singura către care s-a îndreptat cu totul din toate punctele de vedere. Concurenta a ținut să îi mulțumească pentru tot.

Moldo: Am anumite îndoieli și eu în momentul de față. Dacă într-adevăr simți ceva sincer…

Patricia: Simt.

Moldo: Ok, mă bucur atunci.

Patricia: Cred că ți-am demonstrat Moldo, nu poți să spui că nu…

Moldo: Cred că și eu ți-am demonstrat prin toate faptele mele. Nu știu dacă te-ai uitat sau nu, dar ești fata către care m-am îndreptat all in din toate punctele de vedere. Aici vorbim de fapte și de absolut tot. Nu vreau să vorbesc de gesturi, pentru că în fiecare săptămână simțeam să te fac să te simți bine, să te simți fericită și apreciată.