S-au împăcat după ce au depus actele de divorț! Foștii concurenți de la Mireasa: „E o ciorbă reîncălzită, dar ce să faci”

Împăcări și despărțiri pe bandă rulantă la Mireasa! La o lună după ce au s-au separat și au decis să depună actele de divorț, cei doi concurenți au mai oferit o șansă iubirii lor. Despre cine este vorba? Află în rândurile de mai jos!

Ion Șaulescu și Raluca de la Mireasa își luau fanii prin surprindere în urmă cu o lună, atunci când au anunțat că drumurile lor s-au separat. Acum, vestea cea bună pentru toți cei care le-au susținut iubirea a venit: se împacă!

Povestea de iubire dintre Ion și Raluca a început în sezonul 4 al emisiunii Mireasa, iar cei doi îndrăgostiți s-au căsătorit în finală. Cu toate că nu ei au fost câștigătorii sezonului și s-au clasat pe locul 3, relația lor le-a adus mulți fani care au crezut mereu în povestea lor.

Lucrurile nu au stat la fel de frumos între cei doi după ieșirea din competiție, iar problemele au început să apară. În urmă cu o lună, fostul concurent declara că relația nu mai merge și că a depus actele de divorț. Cei doi au locuit o bună perioadă în Germania și au decis să se separe la întoarcerea în România.

Acum însă, după ce și-au întristat fanii, cei doi au realizat că trebuie să își mai ofere o șansă. Ion Șaulescu și Raluca s-au afișat, din nou, împreună și au anunțat că s-au împăcat.

Fosta concurentă nu a stat pe gânduri, și-a dat demisia de la locul de muncă din Germania, a luat primul avion și a venit în România pentru a se împăca cu alesul ei.

“La concluzia de a ne împăca am ajuns spontan, deodată. Noi nu prea mai vorbeam, însă am vorbit puțin și apoi am decis că ar trebui să ne mai dăm o șansă. Am vorbit marți, la 2 dimineața, iar miercuri dimineață ea era deja în București. A renunțat la jobul de acolo, din Germania, și s-a întors în București”, a spus Ion Șaulescu pentru spynews.ro.