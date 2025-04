DESPĂRȚIRE în showbizul românesc! Vedeta a făcut anunțul înainte de Paște: e burlăciță, după 3 ani de relație

Despărțire neașteptată în showbizul românesc! O vedetă a făcut anunțul înainte de Paște! Influencerița este o femeie singură, după 3 ani de relație! A încercat să salveze povestea de iubire, însă fără rezultat!

Bombă în lumea mondenă! Ioana Grama, una dintre cele mai urmărite influencerițe din România, a confirmat despărțirea de iubitul ei, Gabriel, bărbatul alături de care a trăit o relație intensă, cu suișuri și coborâșuri, timp de aproape trei ani. Deși păreau mai îndrăgostiți ca niciodată, povestea de iubire s-a încheiat.

Ioana Grama este foarte activă pe rețelele de socializare și împărtășește multe momente importante cu persoanele care o urmăresc în mediul online. De data aceasta, influencerița a venit cu o veste neașteptată și a recunoscut că decizia a fost una dificilă. Cei doi mai trecuseră printr-o separare, însă atunci au mai dat o șansă iubirii. Acum, despărțirea pare definitivă.

„Din păcate, relația mea cu Gabi s-a încheiat acum două luni. A fost o perioadă în care am fost tristă, dar a trecut. Îmi este foarte greu să vorbesc despre asta, pentru că am mai vorbit o singură dată și apoi ne-am împăcat. (…) A fost relația din care am învățat cele mai multe lecții și care m-a făcut să mă uit la mine din toate punctele de vedere, și care m-a făcut să îmi doresc să lucrez la mine și să schimb lucruri”, a spus Ioana Grama.