Andreea Bănică, dată afară dintr-un restaurant celebru din București. Nu i-a venit să creadă ce i-a spus ospătarul

Andreea Bănică a avut parte de o experiență nu tocmai plăcută la un restaurant faimos din Capitală. Vedeta și prietenele ei și-au dat întâlnire la un local celebru, pentru a petrece câteva ore bune împreună. Au rezervat o masă, în speranța că totul va decurge conform planului. Socoteala de acasă nu se potrivește niciodată cu cea din târg, iar asta nu mai e deloc un secret. Cum a ajuns artista împreună cu amicele ei să fie date afară după mai bine de două ore? Cântăreața a povestit întreaga pățanie pe internet!

Andreea Bănică și prietenele ei și-au dat întâlnire la un restaurant cunoscut din Capitală, unde au rezervat o masă pentru a petrece ceva timp împreună. Nu se văzuseră de ceva vreme și era momentul perfect pentru o ieșire ca fetele. Doar că, ce să vezi? Nimic n-a decurs conform planului.

Au dat comanda, au servit masa, însă nici n-au apucat să termine de mâncat și de discutat, căci și-a făcut apariția chelnerul, care le-ar fi rugat frumos să se grăbească. La masa lor urmau să-și facă apariția alți clienți, care rezervaseră un loc pentru a lua cina.

Andreei Bănică nu i-a venit să creadă că sunt rugate să plece din local, pentru că fiecare client are „program”. Cântăreața nu știa de această regulă a restaurantului respectiv și a rămas șocată de modul în care au decurs lucrurile.

„În seara asta am avut o experiență foarte urâtă și proastă. Am ieșit împreună cu fetele, prietenele mele, la masă, la Casa Mița Biciclista, unde toată lumea se adună să facă poze. Atenție, am rezervat o masă de 8-9 fete câte am fost, să ne simțim bine, să ne distrăm, să mâncăm ceva bun. După 2 ore și jumătate, 3 aproape, ni s-a spus că au o altă rezervare pe acea masă și că trebuie să părăsim localul, să ne grăbim. Deci, penibil absolut. Mai penibil de atât nu se poate.

Iar cu această ocazie pot să spun și eu la rândul meu că am umblat în foarte multe restaurante din lumea asta, nu numai în România, nu am pățit niciodată așa ceva. Nu am pățit niciodată să vină chelnerul la masă și să spună: Vă rugăm frumos să vă grăbiți că trebuie să plecați din restaurant. Pe mine m-a bufnit râsul, am zis că poate nu aud. (…)

„Ne cerem scuze, asta e politica noastră”. Adică, să știți și voi. Dacă vreți să mergeți la Casa Mița Biciclista să știți că doar 2 ore maxim, 2 ore jumătate habar n-am puteți să stați la masă. Deci nu puteți să și digerați mâncarea. Mâncați, vă grăbiți, spuneți ce aveți de spus și ați plecat acasă. Nu mai puteți să stați acolo la o cafea, la o apă, poate mai vrei să mănânci ceva…atitudinea asta lasă de dorit, pe bune”, a ținut să spună Andreea Bănică, pe pagina ei de Instagram.