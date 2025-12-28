Acasă » Știri » ARCMEDIA aduce bucuria Crăciunului mai aproape de copiii care au cea mai mare nevoie

28/12/2025 | 11:50
Crăciunul înseamnă mai mult decât sărbătoare – înseamnă grijă, solidaritate și responsabilitate față de comunitate. În spiritul acestor valori, ARCMEDIA, cel mai mare grup de publishing din România, a oferit cadouri de Crăciun copiilor nevoiași din Aninoasa, Ploiești, Balotești și Argeș dar și din comunități sprijinite de Fundația Sfântul Francisc din Covasna, aducând un strop de bucurie acolo unde este cel mai necesar.

Inițiativa a fost realizată cu sprijinul preotului din Săbăreni și al părintelui Paul Stănescu, oameni care cunosc în profunzime realitățile din aceste comunități și care, prin implicarea lor constantă, fac diferența zi de zi.

ARCMEDIA aduce bucuria Crăciunului mai aproape de copii

Acțiunea ARCMEDIA s-a desfășurat în parteneriat cu organizații și companii care împărtășesc aceeași viziune asupra responsabilității sociale: Fundația Gândul Media Network, Asociația Medici pentru România, AstraZeneca și Klintensiv, parteneri care au ales să fie alături de copii nu doar prin resurse, ci și prin solidaritate autentică.

Cadourile oferite – atent pregătite și încărcate de semnificație – au reprezentat mai mult decât obiecte. Ele au fost un mesaj de speranță, de normalitate și de apartenență, un semn că nimeni nu este uitat, mai ales în perioada sărbătorilor.

„Credem că succesul unui brand se măsoară și prin impactul pe care îl are asupra comunității. Pentru noi, Crăciunul înseamnă să fim prezenți, să ascultăm și să oferim acolo unde este nevoie, cu respect și empatie” — Echipa ARCMEDIA.

Prin această acțiune, ARCMEDIA își reafirmă angajamentul față de proiectele cu impact social real și față de parteneriatele construite pe valori comune: grijă, responsabilitate și umanitate.

Pentru că, dincolo de strategii, campanii și rezultate, oamenii rămân întotdeauna în centrul a tot ceea ce facem.

Despre ARCMEDIA

ARCMEDIA este un grup media fondat și deținut de antreprenorul și jurnalistul Radu Budeanu, care reunește sub aceeași umbrelă unele dintre cele mai relevante și influente branduri media din România. Portofoliul ARCMEDIA include agențiile de știri și imagini Mediafax și Mediafax Foto, precum și publicațiile Gândul, G4Media, CANCAN, Ciao, G4Food, Economedia, ProSport, Promotor, Ce se întâmplă, doctore?, Descoperă, go4it, go4games, Liga2, Râzi cu lacrimi, Apropo, TechRider și Pets&Cats.

ARCMEDIA – Unim Perspective

