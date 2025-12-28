Cum arată fata Corinei Dănilă acum. Rianna a împlinit 22 de ani în a doua zi de Crăciun

Pentru actrița Corina Dănilă, perioada sărbătorilor de iarnă are o încărcătură aparte, întrucât chiar în a doua zi de Crăciun, pe 26 decembrie, a venit pe lume Rianna, fiica ei din mariajul cu Norris Măgeanu, președintele Federației Române de Automobilism Sportiv.

An de an, această dată reprezintă pentru vedetă nu doar o ocazie de celebrare a Crăciunului, ci și un moment dedicat aniversării copilului său.

Cum arată fata Corinei Dănilă acum

Cu prilejul zilei de naștere a Riannei, Corina Dănilă a publicat pe rețelele de socializare mai multe imagini cu fiica sa, însoțite de un mesaj cu puternică încărcătură emoțională.

Actrița a ales să transmită public gândurile sale pentru tânăra sărbătorită, subliniind importanța autenticității și a încrederii în propriile alegeri.

„La mulți ani, iubirea mea! Prioritizează unicitatea care te face TU și magnetul invizibil care atrage în viața ta suflete asemănătoare. Intuiția ta va crește și se va extinde, capacitatea ta de a-ți alege bătăliile va fi reglată la perfecțiune, capacitatea ta de a trăi fiecare clipă va înflori. Amintește-ți mereu că ești iubită mai mult decât știi, Rianna”, a scris Corina Dănilă în mesajul adresat fiicei sale.

Rianna a împlinit 22 de ani în a doua zi de Crăciun

La doar o lună distanță de aniversarea Riannei, actrița se pregătește să își marcheze propria zi de naștere. Pe 24 ianuarie, Corina Dănilă va împlini 54 de ani. În plan personal, vedeta trăiește o perioadă stabilă și fericită, fiind căsătorită de cinci ani și jumătate cu Dorin Enache, actor și programator, mai tânăr cu 12 ani decât ea.

Cei doi formează un cuplu de aproximativ șapte ani, iar relația lor a fost adesea subiect de interes pentru public.

Corina Dănilă a vorbit deschis despre viața sa sentimentală în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, unde a rememorat momente importante din trecutul ei afectiv. Actrița a explicat că a fost cerută în căsătorie de trei ori, oferind detalii despre fiecare dintre aceste etape.

„Am fost cerută în căsătorie de trei ori. O dată de Valentin Moraru, am acceptat, ne-am căsătorit, am divorțat. A doua oară de Peter Imre și nu am acceptat, ne-am despărțit. A treia oară de soțul meu. Soțul meu este un om bun și blând. Este un actor talentat și un programator deștept. Se numește Dorin Enache și suntem împreună de 7 ani. Suntem căsătoriți de 5 ani și jumătate legal și în fața lui Dumnezeu”, a declarat aceasta în cadrul interviului.

CITEŞTE ŞI: Cum reușește Iulia Vântur să aibă o siluetă de invidiat la 45 de ani! Ce bea în fiecare dimineață, pe stomacul gol

Cum arată acum Carmen Movileanu. În anii ’90, era mai mai îndrăgită știristă de la TVR și vocea „Teleenciclopedia”