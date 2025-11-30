Acasă » Știri » Corina Dănilă a spus adevărul despre divorț. Ce rol a avut soacra sa în despărțire

Corina Dănilă a spus adevărul despre divorț. Ce rol a avut soacra sa în despărțire

De: Andreea Stăncescu 30/11/2025 | 18:39
Ce spune Corina Dănilă despre divorț
Corina Dănilă a trăit o relație de peste cinci ani alături de Norris Măgeanu, perioadă în care a venit pe lume fiica lor, Rianna. Deși au format un cuplu stabil, cei doi nu au ajuns niciodată în fața altarului, iar în cele din urmă drumurile lor s-au separat. Astăzi, atât vedeta, cât și fostul ei partener sunt implicați în căsnicii de lungă durată, fiecare găsindu-și echilibrul în altă parte. Aceasta a rememorat momentele despărțirii și a vorbit despre rolul pe care l-a avut fosta soacră în viața lor de cuplu.

Corina Dănilă a avut o relație cu Norris Măgeanu timp de cinci ani ș toată lumea aștepta să îi vadă mergând spre altar. Din păcate, cuplul și-a spus „adio” în anul 2008, nu înainte ca actrița să dea naștere Riannei, singurul lor copil.

Actrița a rememorat momentele despărțirii și a vorbit despre rolul pe care l-a avut fosta soacră în viața lor de cuplu. Corina Dănilă a explicat că finalul relației a fost unul matur, fără tensiuni publice sau conflicte care să afecteze copilul. A subliniat că au gestionat separarea cu mult tact, astfel încât Rianna să nu fie expusă nici discuțiilor dure, nici situațiilor încărcate emoțional.

Sursa foto: Facebook

Corina Dănilă nu consideră că despărțirea a avut o cauză externă, ci că a fost un parcurs firesc al unei relații care, la momentul respectiv, ajunsese la final. Astfel că actrița nu o consideră vinovată pe fosta soacră de implicare.

„Nu cred, oricât ar scrie presa despre așa ceva, eu refuz să cred așa ceva. Și mai este un lucru, fiecare este responsabil de acțiunile lui, și el, și eu, și soacra. Deci nu cred că ea ne-a despărțit. Nu cred ce s-a întâmplat și ce s-ar fi putut întâmplat, încât Norris să nu mă ceară niciodată în căsătorie. Am spus mai devreme de câte ori am fost cerută în căsătorie, de câte ori am acceptat, de câte ori am refuzat și acum sunt căsătorită. Norris nu a făcut acest pas. Nu am de unde să știu. Mie nu mi s-a spus dacă mama lui a fost cea care l-a determinat pe el să nu mă ceară în căsătorie. El este un bărbat cu responsabilitate, cu capul pe umeri care ia propriile decizii. Iată, la rândul lui, s-a căsătorit când a fost momentu. Refuz să cred că presa care a scris asta ar putea să o intrebe pe ea”, a spus Corina Dănilă, în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

