Acasă » Știri » Corina Dănilă, rupe tăcerea despre scandalul din TVR în care a fost implicată. A fost sau nu caz social?

Corina Dănilă, rupe tăcerea despre scandalul din TVR în care a fost implicată. A fost sau nu caz social?

De: Alina Drăgan 27/11/2025 | 14:21
Corina Dănilă, rupe tăcerea despre scandalul din TVR în care a fost implicată. A fost sau nu caz social?

În urmă cu ani de zile, Corina Dănilă era protagonista unui scandal de proporții. La acea vreme era angajată la TVR și era salvată din fața disponibilizărilor făcute de trust, fiind pusă pe o listă de cazuri sociale. Mulți au judecat-o la acea vreme, iar acum actrița vorbește despre ce s-a întâmplat atunci.

Corina Dănilă se află de multă vreme în lumina reflectoarelor. Aceasta şi-a început cariera în Televiziunea Română în 1994, ca prezentator de ştiri, continuând apoi, din 1996, la Pro TV, iar din 2000 a devenit prezentator TV la postul Acasă. Începând cu 2006, Corina Dănilă a fost realizator şi moderator TV la Euforia TV. Ea a jucat în mai multe piese de teatru, filme artistice şi seriale.

Însă, în anul 2011 ajungea protagonista unui scandal de proporții. Până acum nu a vorbit despre asta, dar a decis să rupă tăcerea în cadrul emisiunii lui Denise Rifai.

Horoscop 28 noiembrie 2025. FECIOARELE complică lucrurile
Horoscop 28 noiembrie 2025. FECIOARELE complică lucrurile
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

Corina Dănilă, despre scandalul din TVR

Corina Dănilă este invitata lui Denise Riffai în cadrul ediției din această săptămână a emisiunii „40 de întrebări”. Actrița a acceptat provocarea de a răspunde tuturor întrebărilor usturătoare, iar una dintre ele are legătură cu sandalul în care aceasta a fost implicată.

„V-ați strecurat pe lista cazurilor sociale din TVR?”, este întrebarea adresată de Denise Rifai.

Ei bine, în teaser-ul emisiunii, Corina Dănilă spune: „Din punct de vedere legal, eu chiar eram caz social. Eram mamă singură cu copil.”

Concret, în 17 ianuarie 2011, Corina Dănilă a fost angajată în funcţia de consilier în management la Direcţia Artistică şi Producţie la TVR. Inițial, postul de televiziune a transmis că vedeta a fost angajată temporar, până la sfârşitul verii, pe un post vacant. Dar apoi contractul ei a ajuns să fie prelungit până în septembrie 2012.

Când au fost făcute concedierile masive din TVR, Corina Dănilă a fost pusă pe lista de disponibilizări. Însă, la scurt timp, aceasta a fost „salvată”. Mai exact, a trecut pe lista cazurilor sociale din TVR și a scăpat de concediere, mișcare ce a stârnit revoltă.

Corina Dănilă iubește din nou la 52 de ani! Cum a fost surprinsă cu bărbatul în brațele căruia și-a găsit liniștea

Lucian Viziru, internat de urgență din cauza unor probleme grave de sănătate! ”Mi-am schimbat percepția asupra vieții” | EXCLUSIV

Tags:
Iți recomandăm
Doliu în lumea muzicii! O artistă a murit la doar 32 de ani, după ce a suferit o intervenție estetică
Știri
Doliu în lumea muzicii! O artistă a murit la doar 32 de ani, după ce a suferit o…
Această influenceriță a dispărut în condiții misterioase. Ce au găsit anchetatorii în telefonul găsit într-un tufiș
Știri
Această influenceriță a dispărut în condiții misterioase. Ce au găsit anchetatorii în telefonul găsit într-un tufiș
Romsilva vinde peste 16.000 de pomi de Crăciun. Cât costă un brad pentru împodobit
Mediafax
Romsilva vinde peste 16.000 de pomi de Crăciun. Cât costă un brad pentru...
Zodia care a avut un 2025 de coșmar, dar care se reinventează pe final de an, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Gandul.ro
Zodia care a avut un 2025 de coșmar, dar care se reinventează pe...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Scandal de plagiat la Hollywood: Tarantino spune că „Jocurile Foamei” copiază un film japonez. „Au furat cartea, la dracu!”
Adevarul
Scandal de plagiat la Hollywood: Tarantino spune că „Jocurile Foamei” copiază un film...
VIDEO Putin anunță condițiile în care va opri războiul din Ucraina și se jură că nu va ataca Europa: „Pentru noi asta sună ridicol”
Digi24
VIDEO Putin anunță condițiile în care va opri războiul din Ucraina și se...
Vin ploi, lapoviță și ninsoare. Vremea se răcește în toată țara
Mediafax
Vin ploi, lapoviță și ninsoare. Vremea se răcește în toată țara
Parteneri
Cum arată și cu ce se ocupă azi Noni Ene, băiatul din celebra reclamă la brânză topită? Nimeni nu-l mai recunoaște
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată și cu ce se ocupă azi Noni Ene, băiatul din celebra reclamă la...
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz,...
Imagini incredibile despre cum își bate joc statul de propriii angajați, care lucrează în sedii mizere. „În fine... suntem inventivi”
Digi 24
Imagini incredibile despre cum își bate joc statul de propriii angajați, care lucrează în sedii...
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă cât o casă
Digi24
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care...
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
Brânza MICROCIPATĂ, pe rafturile din magazine?!
Descopera.ro
Brânza MICROCIPATĂ, pe rafturile din magazine?!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Zodia care a avut un 2025 de coșmar, dar care se reinventează pe final de an, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Gandul.ro
Zodia care a avut un 2025 de coșmar, dar care se reinventează pe final de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu în lumea muzicii! O artistă a murit la doar 32 de ani, după ce a suferit o intervenție estetică
Doliu în lumea muzicii! O artistă a murit la doar 32 de ani, după ce a suferit o intervenție estetică
Această influenceriță a dispărut în condiții misterioase. Ce au găsit anchetatorii în telefonul ...
Această influenceriță a dispărut în condiții misterioase. Ce au găsit anchetatorii în telefonul găsit într-un tufiș
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe vineri, 28 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe vineri, 28 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Marcel Ciolacu
BANC | Englezul și polițistul român
BANC | Englezul și polițistul român
Scene halucinante într-un apartament din Timișoara. O mamă și-a înjunghiat fiica de numai 10 ani
Scene halucinante într-un apartament din Timișoara. O mamă și-a înjunghiat fiica de numai 10 ani
Test de inteligență pentru matematicieni | Calculați: 50 + 50 – 25 x 0 + 2 + 2 = ?
Test de inteligență pentru matematicieni | Calculați: 50 + 50 – 25 x 0 + 2 + 2 = ?
Vezi toate știrile
×