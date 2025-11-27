Corina Dănilă, rupe tăcerea despre scandalul din TVR în care a fost implicată. A fost sau nu caz social?

În urmă cu ani de zile, Corina Dănilă era protagonista unui scandal de proporții. La acea vreme era angajată la TVR și era salvată din fața disponibilizărilor făcute de trust, fiind pusă pe o listă de cazuri sociale. Mulți au judecat-o la acea vreme, iar acum actrița vorbește despre ce s-a întâmplat atunci.

Corina Dănilă se află de multă vreme în lumina reflectoarelor. Aceasta şi-a început cariera în Televiziunea Română în 1994, ca prezentator de ştiri, continuând apoi, din 1996, la Pro TV, iar din 2000 a devenit prezentator TV la postul Acasă. Începând cu 2006, Corina Dănilă a fost realizator şi moderator TV la Euforia TV. Ea a jucat în mai multe piese de teatru, filme artistice şi seriale.

Însă, în anul 2011 ajungea protagonista unui scandal de proporții. Până acum nu a vorbit despre asta, dar a decis să rupă tăcerea în cadrul emisiunii lui Denise Rifai.

Corina Dănilă, despre scandalul din TVR

Corina Dănilă este invitata lui Denise Riffai în cadrul ediției din această săptămână a emisiunii „40 de întrebări”. Actrița a acceptat provocarea de a răspunde tuturor întrebărilor usturătoare, iar una dintre ele are legătură cu sandalul în care aceasta a fost implicată.

„V-ați strecurat pe lista cazurilor sociale din TVR?”, este întrebarea adresată de Denise Rifai.

Ei bine, în teaser-ul emisiunii, Corina Dănilă spune: „Din punct de vedere legal, eu chiar eram caz social. Eram mamă singură cu copil.”

Concret, în 17 ianuarie 2011, Corina Dănilă a fost angajată în funcţia de consilier în management la Direcţia Artistică şi Producţie la TVR. Inițial, postul de televiziune a transmis că vedeta a fost angajată temporar, până la sfârşitul verii, pe un post vacant. Dar apoi contractul ei a ajuns să fie prelungit până în septembrie 2012.

Când au fost făcute concedierile masive din TVR, Corina Dănilă a fost pusă pe lista de disponibilizări. Însă, la scurt timp, aceasta a fost „salvată”. Mai exact, a trecut pe lista cazurilor sociale din TVR și a scăpat de concediere, mișcare ce a stârnit revoltă.

