Lucian Viziru, internat de urgență din cauza unor probleme grave de sănătate! ”Mi-am schimbat percepția asupra vieții” | EXCLUSIV

De: Elisa Morandi 27/11/2025 | 13:19
Anul 2025 a fost pentru Lucian Viziru un adevărat rollercoaster: de la clipe tensionate în spital, din cauza unei probleme serioase la rinichi, la momente de glorie pe marile ecrane. Trei săptămâni de internare i-au schimbat complet percepția asupra vieții și i-au amintit cât de prețioasă este fiecare zi!

Însă piedicile nu l-au doborât, iar eforturile depuse pentru filmul „Norocoșii” s-au transformat într-un succes răsunător: pelicula a ajuns rapid pe primul loc la vizualizări pe Voyo și a demonstrat că lucrurile imposibile pot deveni realitate. Între proiecte, familie și un copil care îl provoacă și îl surprinde zilnic, Lucian Viziru ne-a povestit că învață în continuare să rămână relevant.

CANCAN.RO: Lucian, anul se apropie de final. Cum a fost  pentru tine?

Lucian Viziru: Îmi vine să zic că așa cum au spus-o și ceilalți, a fost un an extraordinar. Sunt sănătos. Într-adevăr, a fost un an foarte bun, dar am avut și niște piedici la un moment dat, peste care am trecut, Doamne Ajută, cu bine.

CANCAN.RO: Despre ce piedici vorbești mai exact?

Lucian Viziru: Am stat în spital vreo trei săptămâni, la un moment dat, cu o problemă la rinichi. După ce am stat în spital trei săptămâni, mi-am cam schimbat un pic percepția asupra vieții.

Am avut o piatră la rinichi, am făcut complicații, cu o infecție, a fost destul de nasol.

Acum sunt bine și asta spuneam, că am început de atunci să văd lumea cu alți ochi. Chiar văzând ce se întâmplă în jurul meu și văzând oamenii cu probleme reale de sănătate, am început să prețuiesc mai mult fiecare zi, fiecare clipă.

Ce planuri are pentru sărbători

CANCAN.RO: Unde te va surprinde acest final de an? Ce planuri ai de Crăciun? De Revelion te vom urmari la cea mai asteptata petrecere, Protevelion.

Lucian Viziru: De Crăciun n-am niciun plan în momentul ăsta. Cu siguranță muncim. Muncim acum pentru al doilea film. Pentru că asta a fost partea pozitivă a anului 2025, am reușit să scoatem filmul “Norocosii”. Ceea ce la un moment dat parea imposibil din perspectiva multor cunoscuți, oameni cu care am lucrat.

Mulți au spus că nu o să fim capabili să scoatem filmul ăsta și faptul că acum este deja la a treia săptămână consecutivă pe Voyo, pe primul loc la cele mai vizionate filme de pe platforma cu pricina. Mi se pare o mare realizare și eu sunt foarte mândru de chestia asta.

Asadar, în momentul ăsta muncim și n-am apucat să-mi fac niciun plan concret pentru Crăciun. Dacă facem ce am făcut și anul trecut, probabil că o să-l petrecem așa, în familie, cu mama, cu soacra-mea, cu copilul și cam atât.

CANCAN.RO: Ce face copilul?

Lucian Viziru: Copilul s-a făcut mare deja, face 15 ani. Imi arată în fiecare zi faptul că sunt depășit de vremuri și trebuie să plec urechea din ce în ce mai des la ceea ce spun el ca să fiu în continuare relevant la nivel de social media și ceea ce se întâmplă inclusiv în cinematograf.

×