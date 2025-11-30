Corina Dănilă s-a căsătorit în secret! Are soț cu 12 ani mai tânăr: „Este un om bun și blând”

Corina Dănilă a aruncat bomba! Invitată în cadrul unei emisiuni de televiziune, actrița a făcut o mărturisire la care nimeni nu se aștepta. S-a căsătorit în secret! Vedeta a vorbit despre partenerul ei de viață, actor și el, și a mărturisit că au deja 5 ani și jumătate de mariaj. Cine este soțul Corinei Dănilă?

Corina Dănilă este de multă vreme în lumina reflectoarelor. Și-a început cariera în televiziune în anul 1994. Actriță și realizatoare de televiziunea, acesta a cucerit publicul cu rolul din Numai Iubirea, prima telenovelă românească. Recent, vedeta a fost invitată în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, unde a făcut dezvăluiri neașteptate.

Corina Dănilă s-a căsătorit în secret

Corina Dănilă a reușit să surprindă pe toată lumea în cadrul emisiunii lui Denise Rifai. Întrebată de câte ori a fost cerută în căsătorie a răspuns că de trei ori. Dacă despre primele două cereri în căsătorie toată lumea știa, a treia a fost surpriza.

Mai mult, Corina Dănilă nu doar că a fost cerută, a și acceptat și chiar a și făcut nunta în mare secret. Aceasta a dezvăluit că este căsătorită de 5 ani și jumătate deja. Cel care i-a cucerit inima și a reuși să o ducă în fața altarului este Dorin Enache.

Cei doi formează un cuplu de mai bine de 7 ani și au făcut pasul cel mare în secret. Soțul actriței are 41 de ani, iar între ei există o diferență de vârstă de 12 ani. Acesta este și el actor, iar Corina Dănilă are numai cuvinte de laudă la adresa lui.

„Am fost cerută în căsătorie de trei ori. O dată de Valentin Moraru – am acceptat, ne-am căsătorit, am divorțat. A doua oară de Peter Imre și nu am acceptat, ne-am despărțit. A treia oară de soțul meu. Soțul meu este un om bun și blând. Este un actor talentat și un programator deștept. Se numește Dorin Enache și suntem împreună de 7 ani. Suntem căsătoriți de 5 ani și jumătate legal și în fața lui Dumnezeu”, a spus Corina Dănilă, în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Foto: Facebook