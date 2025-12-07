Corina Dănilă, dezvăluiri despre conflictul cu Andreea Esca. Ce a determinat-o să plece de la Pro TV, de fapt

Adevărul a ieșit la suprafață! Corina Dănilă rupe tăcerea, după aproape două decenii de la plecarea ei din PRO TV. Actrița a vorbit despre zvonurile legate de faptul că motivul ar fi fost un conflict cu Andreea Esca. Adevărat sau nu? Toate detaliile în articol!

Corina Dănilă a fost una dintre cele mai iubite actrițe de telenovele în anii 2000. Demisia ei a stârnit un val de controverse la vremea respectivă, iar presa scria despre tensiunile dintre actrița și colega ei de trust, Andreea Esca.

Corina Dănilă, despre zvonurile legate de Andreea Esca

Corina Dănilă a renunțat la telenovele în anul 2006 și a părăsit PRO TV. Mai târziu, aceasta a mărturisit că i-a dat dreptate celei care i-a spus că va regreta această decizie, Ruxandra Ion.

Invitată în emisiunea lui Denise Rifai, Corina Dănilă a mărturisit că relația sa cu Andreea Esca nu a influențat-o în niciun fel în luarea deciziei de a părăsi postul TV.

„Nu! Andreea Esca este acel model pe care îl avem cu toții în televiziune și este ceea ce se numește cu adevărat vedetă. Nu, nu cred că m-a săpat Andreea Esca. Ne întâlnim, povestim, avem o relație absolut normală. A venit la teatru împreună cu tatăl ei, chiar nu avem niciun fel de animozități. Ruxandra Ion a avut dreptate. Știe că am greșit făcând acel pas și regretul meu este în ceea ce o privește. Ea a fost pentru mine ca o a doua mamă. Am încercat ani buni să vorbesc cu ea și să-i spun că a avut dreptate și că regret, dar și să-i cer iertare. Abia anul acesta am reușit să fac asta. Motivele au fost de natură personală, o epuizare fizică și psihică. Simțeam că tot ce construiam cu Norris se duce de râpă. Eu nu mai aveam timp să fiu cu ai mei și era înfiorător. Decizia mea de a nu mai juca în telenovele a fost bazată pe asta și aici am greșit. Nu a meritat acest sacrificiu pentru că eram pe un drum pentru care am muncit și m-a costat sănătate, dar și o relație. Am greșit atunci”, a spus Corina Dănilă în cadrul emisiunii.

CITEȘTE ȘI:

Corina Dănilă a spus adevărul despre divorț. Ce rol a avut soacra sa în despărțire

Corina Dănilă s-a căsătorit în secret! Are soț cu 12 ani mai tânăr: „Este un om bun și blând”