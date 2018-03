Vedetele din România care au recunoscut că fac sex oral. “Era moartă de beată, m-a târât în toaletă şi…”

Newsournet.ro vă prezintă câteva vedete autohtone surprinse în timp ce practicau sexul oral sau care, pur şi simplu, recunosc fără inhibiţii că felaţia reprezintă cireaşa de pe tort într-o relaţie.

Monica Gabor

Fosta soţie a milionarului Irinel Columbeanu a fost surprinsă în timp ce-i făcea sex oral partenerul de viaţă într-un restaurant din Capitală. La vremea respectivă s-a analizat asemănarea dintre Irinel şi bărbatul ce apărea în film, ritmul în care se mişca Monica, posibilitatea de a filma ceva pe gaura cheii şi multe alte detalii care ar fi putut demonstra spusele celui care a filmat.

Citește și: După publicarea celebrelor imagini, CANCAN.ro descretizează ”dosarul monden” care a înnebunit întreaga Românie! Adevărul despre faimoasa filmare deocheată cu MONI şi IRI! Vă dezvăluim cine a făcut înregistrarea şi cum a ajuns în redacţia noastră

Andreea Tonciu

Modelul Andreea Tonciu crede că reţeta unei relaţii fericite şi de durată este o viaţă sexuală activă şi picantă .Bruneta a recunoscut recent că îşi satisface iubitul, pe fotbalistul Nicolae Mitea, în fiecare seară.

„Îmi place să-i lovesc buricul lui Mitea cu fruntea în fiecare seară”, a spus aceasta.

Daniela Gyorfi

În urmă cu şase ani, numeroase fotografii în care cântăreaţa îi făcea sex oral unui bărbat, a cărui identitate nu a fost făcută publică, făceau deliciul presei. La vremea respectivă, Daniela a negat veridicitatea imaginilor, însă, ulterior, a spus că fiecare persoană e liberă să facă ce doreşte în dormitor.

Eduard Mihail Andreianu, pe numele de scenă CRBL: „Cine nu face sex oral, să stea acasă, cum ar veni”

Unul dintre artiștii care a dezvăluit că își satisface oral partenera este C.R.B.L. Pe numele din buletin Eduard Mihail Andreianu, cântărețul este de părere că un bărbat nu poate sta lângă o femeie o perioadă foarte mare de timp dacă aceasta refuză sexul oral.

„Sexul oral face parte din preludiu. Nu cred că există o partidă reuşită de sex fără sex oral. Fetele care nu ştiu să-l practice ar trebui să compenseze prin tactici nemaipomenite ale actului sexual în sine, ca partenerul să poată tolera, măcar pentru moment, neajunsul de «a nu fi servit» (şi) cu aşa-ceva. Cine nu face sex oral, să stea acasă, cum ar veni. Mă-ndoiesc că un bărbat alege să stea, pe termen lung, lângă o femeie care refuză sistematic această «procedură». Nu-mi dau seama ce opturi supranaturale ar trebui să facă o domnişoară ca să suplinească această lipsă”, a declarat artistul în cadrul unui interviu.

Rosse Marie Florescu

Fosta balerină de la „Surprize, Surprize” a fost filmată de iubitul în timp ce-i făcea sex oral, iar imaginile au ajuns în presă după ce relaţia lor a luat sfârşit.

„Mă bucur că am apărut pentru că, în sfârşit, mi s-a luat o piatră de pe inimă. Aşteptam de doi ani de zile să se întâmple asta, stăteam mereu cu sufletul la gură… Este făcut de fostul meu iubit, cu care am avut o relaţie de circa 7 luni. Regret acum că l-am cunoscut, dar nu ştiu dacă mai ajutaăla ceva. Până la urmă nu cred că am făcut nimic rău, aveam o relaţie şi am făcut ceea ce se face de regulă în pat, cu persoana iubită”, spunea blonda la vremea respectivă.

Emmy

Cântăreaţa a fost fotografiată în timp ce satisfăcea oral un bărbat într-o cameră de hotel. La finalul prestaţiei, aceasta a fost plătită cu 200 de euro.

Citește și: Emmy: „N-am facut decat sex oral! Care-i problema?”

”Nu am făcut nimic altceva decât sex oral. Sexul oral nu e chiar sex, e altceva. Şi, la urma urmei, era iubitul meu”, a spus cântăreaţa, după ce au apărut pozele, spunând că banii pe care i-a primit reprezentau o datorie mai veche.

Mariana Moculescu

Zilele trecute, fosta soţie a compozitorului Horia Moculescu a fost acuzată în presă că practică sexul oral în schimbul a 500 de dolari. Mai mult, toţi bărbaţii din viaţa ei i-au lăudat presaţia din dormitor, spunând că excelează atunci când vine vorba de felaţie.

Bianca Rus

Cântăreaţa a fost acuzată de un fost iubit că i-a facut sex oral în toaleta unui club. „Era moartă de beată şi a pus ochii pe mine în seara aia. A făcut ea ce-a făcut şi m-a târât în toaletă, unde mi-a făcut sex oral. După care m-a pus să-i achit nota de plată”, a povestit bărbatul, pe nume Vali, despre prima întâlnire cu Bianca. Cum era de aşteptat, vedeta a negat.

Ioana Popescu

Porno-ziarista Ioana Popescu a realizat un top al fotbaliştilor care i-au trecut prin pat de-a lungul timpului. Pe locul opt se afla Răzvan Rat, despre care spune ca a terminat într-un mod exploziv.

„Am ajuns la Raţ acasă şi am văzut acolo vreo 10 perechi de pantofi cu tocuri. El îmi spusese că este singur si ca s-a despărţit de iubită. S-a purtat foarte bine cu mine. Am făcut sex oral nebun. Nu ştiu ce am avut în cap dar nu l-am lăsat să intre în mine. Am finalizat actul cu mâinile. A terminat ca o explozie”, a spus aceasta.