Raluca Drăgoi, pregătită să își facă o operație estetică, după ce a slăbit 43 de kilograme: ”A devenit complex”

Raluca Drăgoi este pregătită să își facă o operație estetică, după ce a scăpat de kilogramele în plus. Mai mult decât atât, bruneta susține că, după ce a slăbit, s-a confruntat cu un anume complex, fapt pentru care își dorește să își aplice modificări corporale. Despre ce este, de fapt, vorba?

În cadrul unei emisiuni de la Antena Stars, Raluca Drăgoi a mărturisit faptul că a venit momentul să își facă o operație estetică, după ce, în urmă cu ceva vreme, a reușit să slăbească nu mai puțin de 43 de kilograme într-un singur an. Bruneta este decisă să își pună implanturi mamare și să își facă o ridicare în zona sânilor.

”Eram Raluca ori doi. Cu ajutorul lui Dumnezeu voi scăpa și de chestia asta, pentru că e un lucru extraordinar de întâlnit în zilele noastre. Voi face o augumentară mamară, un implant însoțit de o ridicare. Mai trebuie puțin. A devenit complex pentru că, odată cu scăderea în greutate, s-au schimbat și multe aspecte”, a povestit Raluca Drăgoi la Antena Stars.

Mai mult decât atât, Raluca Drăgoi a vorbit și despre relația pe care o are în prezent, făcând referire și la căsătorie: ”2022 va fi plin și nu o să avem timp să ne axăm doar pentru noi. Trebuie să am și eu silicoane. Încă nu mi-a pus inelul pe deget. Va fi un moment foarte emoționant pentru mine. Ne-am gândit în primul rând să fie un eveniment foarte mare, cu foarte mulți invitați”.

Raluca Drăgoi, bătută la o nuntă. Ce s-a întâmplat în 2018

Raluca Drăgoi a povestit cum a fost snopită în bătaie la o nuntă, și-a pierdut cunoștința și a suferit un traumatism cerebral. Ea a spus că a tras o spaimă teribilă.

„Am fost invitată să cânt pe la ora două. Am fost atacată. Prima întâmplare a fost pe scenă, au venit niște domni care era într-o stare de ebrietate și mi-au adresat niște cuvinte urâte mie și soțului meu. Pe unul dintre ei l-am considerat membru al familiei mele și iată că nu am avut o siguranță pe care o avem la toate petrecerilor. Mi-au cerut niște bani pe care îl aveam în buzunar, după care trebuia să mă duc să mă internez în spital pentru că erau zilele mele libere. Mi-au adresat injurii și am considerat că trebuie să opresc programul muzical.

M-au chemat afară și de atunci a început iureșul. Mi-au luat bijeriile, mi-am pierdut cunoștința timp de două minute. Am făcut plângere la poliție, am fost la spital de curând. M-au atacat ca să-mi ceară banii de la nuntă, se mai practică”, a spus Raluca Drăgoi într-o emisiune TV.

Sursă foto: Captură video Youtube