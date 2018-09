Dezvăluirile cântăreței Raluca Drăgoi, după bătaia pe care a luat-o la o nuntă: ”Au venit niște domni…” Reacția presupusului agresor

Raluca Drăgoi a povestit cum a fost snopită în bătaie la o nuntă, și-a pierdut cunoștința și a suferit un traumatism cerebral. Ea a spus că a tras o spaimă teribilă.

„Am fost invitată să când pe la ora două. Am fost atacată. Prima întâmplare a fost pe scenă, au venit niște domni care era într-o stare de ebrietate și mi-au adresat niște cuvinte urâte mie și soțului meu. Pe unul dintre ei l-am considerat membru al familiei mele și iată că nu am avut o siguranță pe care o avem la toate petrecerilor. Mi-au cerut niște bani pe care îl aveam în buzunar, după care trebuia să mă duc să mă internez în spital pentru că erau zilele mele libere. Mi-au adresat injurii și am considerat că trebuie să opresc programul muzical”, a spus Raluca Drăgoi, la „Acces Direct”.

„M-au chemat afară și de atunci a început iureșul. Mi-au luat bijeriile, mi-am pierdut cunoștința timp de două minute. Am făcut plângere la poliție, am fost la spital de curând. M-au atacat ca să-mi ceară banii de la nuntă, se mai practică”, a mai dezvăluit artista.

Presupusul atacator, Sorin Mihai, spune că nu știe despre ce este vorba și o acuză de consum de droguri.

„Îmi pare nespus de rău că sunt acuzat de acești copii, că nu pot să le spun altfel, fetei îi cunosc părinții. Mi-e greu să accept asemenea manifestări și din showbizul lăutăresco-țigănesc. Să meargă la instituții ale statului, să dovedească. Soțul a bătut-o, avea manifestări violente aseară”, a fost replica lui Sorin Mihai.