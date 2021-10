Ce spune Raluca Drăgoi despre relația ei! Artista trăiește, de trei luni, o poveste de dragoste

De trei luni de zile, Raluca Drăgoi trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu un tânăr pe nume Andrei. Ce spune cântăreața despre relația ei?

Raluca Drăgoi se află într-o relație, de trei luni, cu un tânăr pe nume Andrei. Cântăreața a trecut prin multe greutăți de-a lungul timpului, însă a reușit să se repună pe picioare și să meargă mai departe, oricât de greu i-a fost drumul. Într-o emisiune de la Antena Stars, Raluca Drăgoi a vorbit despre relația ei din prezent. Se simte împlinită și are planuri mari de viitor.

”A lucrat la punctualitatea mea, la calmitatea mea, chiar dacă mă mai enervez. Meseria asta îți oferă beneficii pe plan financiar, dar îți oferă și foarte mult stres și am învățat să-mi canalizez energia și am învățat să fiu mai calmă. Nu există plictiseală în conversațiile noastre, cu toate că noi doi suntem nelipsiți, adică nu stăm unul fără altul, dar eu îi spun despre muzica mea și mă întreabă ce înseamnă nu știu ce, eu îl întreb despre sport și așa mai departe. Sunt două meserii diferite și o singură inimă”, spune Raluca Drăgoi.

Raluca Drăgoi, bătută la o nuntă. Ce s-a întâmplat în 2018

Raluca Drăgoi a povestit cum a fost snopită în bătaie la o nuntă, și-a pierdut cunoștința și a suferit un traumatism cerebral. Ea a spus că a tras o spaimă teribilă.

„Am fost invitată să cânt pe la ora două. Am fost atacată. Prima întâmplare a fost pe scenă, au venit niște domni care era într-o stare de ebrietate și mi-au adresat niște cuvinte urâte mie și soțului meu. Pe unul dintre ei l-am considerat membru al familiei mele și iată că nu am avut o siguranță pe care o avem la toate petrecerilor. Mi-au cerut niște bani pe care îl aveam în buzunar, după care trebuia să mă duc să mă internez în spital pentru că erau zilele mele libere. Mi-au adresat injurii și am considerat că trebuie să opresc programul muzical.

M-au chemat afară și de atunci a început iureșul. Mi-au luat bijeriile, mi-am pierdut cunoștința timp de două minute. Am făcut plângere la poliție, am fost la spital de curând. M-au atacat ca să-mi ceară banii de la nuntă, se mai practică”, a spus Raluca Drăgoi într-o emisiune TV.

Sursă foto: Captură video Youtube