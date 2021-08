Miraj Tzunami, fratele lui Tzanca Uraganu, a reacționat, după ce Raluca Drăgoi a fost fotografiată într-o ipostază demnă de filmele pentru adulți.

Raluca Drăgoi a fost fotografiată într-o ipostază intimă de către fostul ei soț. Ulterior, artista a transmis un mesaj prin care și-a cerut scuze pentru ipostaza respectivă. Pentru CANCAN.RO, bruneta a mărturisit că în ultimele trei luni a fost amenințată și șantajată, iar fotografia respectivă apărea doar la el în telefon.

”Să te pupi, când vii și tu la o nuntă, Raluca „strigoi”, bine ai venit. Când tu ai făcut nenorociri, ce ai făcut, știe toată lumea. Ai făcut nenorociri și ai făcut lumea de râs, tu nu știi că eu sunt mai pe față? Celor care greșesc le spun pe față. Așa sunt, sincer. Cum poți să faci tu așa ceva, sora mea, să-ți trăiască familia. Dar măcar dacă făceai… nu te știa nimeni, îți vedeai de treaba ta acolo. Că fiecare, în viață, are câte o slăbiciune cum ai tu. Am înțeles ideea. Îmi pare rău despre tine, să știi, pentru că ești o fată care, cât de cât, ți-ai câștigat și tu pâinea. Și singurică ți-ai dat-o cu piciorul”, a transmis Miraj printr-un videoclip, referitor la ipostaza în care Raluca Drăgoi a fost fotografiată de fostul soț.

Raluca Drăgoi: “Poza există doar la el în telefon. Am fost amenințată și șantajată”

CANCAN.RO a luat legătura cu Raluca Drăgoi, care, cu tristețe în glas, a mărturisit că nu s-ar fi gândit niciodată că fostul ei soț ar fi capabil de o astfel de răzbunare, mai ales că fotografia cu pricina se afla doar la el în telefon. Nu vrea să intre în scandal cu bărbatul și așteaptă ca autoritățile să-și facă datoria în acest caz. În continuare, se va concentra asupra carierei și vrea să uite cât mai rapid momentele prin care trece în prezent.

“Omul cu care am fost căsătorită timp de doi ani a recurs la aceste gesturi incredibile, care nu-i fac deloc cinste. Dar atât îl duce pe el capul. Face tot posibilul să mă umilească. El a pierdut tot, faimă, bani. A pierdut tot! Suntem oameni cu toții, fiecare avem intimități. Am acceptat să fac acest lucru pentru că am avut mare încredere în el. Acum va trebui să-și asume consecințele.

Poza pe care ați primit-o există doar la el în telefon. În ultimele trei luni, am fost amenințată și șantajată că el va face publică fotografia. Vă spun, sincer, că asta s-a întâmplat. Dar mai multe nu vreau să spun, nu mă simt deloc bine din punct de vedere moral, încerc să depășesc totul”, a declarat Raluca Drăgoi pentru CANCAN.RO.

