Motivul real pentru care Narcisa și Yoannes s-au despărțit! Totul a pornit de la operațiile estetice

Este scandal în lumea manelelor! Relația dintre Narcisa Moisa și Yoannes a ajuns la final, după ani de iubire și momente controversate care au ținut publicul cu sufletul la gură. Cei doi artiști din lumea manelelor au decis să meargă pe drumuri separate, iar vestea despărțirii a fost confirmată chiar de cântăreață, care a anunțat oficial că este din nou o femeie singură.

Despărțirea lor pune capăt unui capitol plin de pasiune, dar și de tensiuni, lăsând loc pentru noi începuturi. Deocamdată, niciunul dintre ei nu a vorbit despre o posibilă împăcare, iar artista pare hotărâtă să își trăiască viața într-un mod nou, încrezătoare și sigură pe sine.

Ruptura dintre Narcisa Moisa și tatăl copiilor săi vine pe fondul unor schimbări radicale în viața artistei. Conform bărbatului, separarea ar fi fost declanșată după ce Narcisa a suferit mai multe intervenții estetice, schimbări care i-au modificat nu doar înfățișarea, ci și atitudinea. După operațiile estetice realizate recent, artista ar fi căpătat o încredere mult mai mare în sine, fapt care ar fi condus la tensiuni în cuplu și, în cele din urmă, la separare.

Relația celor doi a fost una tumultuoasă încă de la început, presărată cu împăcări și despărțiri, dar de data aceasta, totul pare definitiv. Narcisa și Yoannes au fost mereu în atenția publicului, iar momentele de criză nu au lipsit din povestea lor. De-a lungul timpului, cei doi și-au împărtășit viața în mediul online, unde fanii au fost martorii evoluției lor ca și cuplu, dar și ai problemelor care le-au marcat relația.

Deși Yoannes ar fi susținut-o inițial în decizia de a-și face modificări estetice, schimbarea radicală prin care a trecut partenera sa pare să fi fost punctul de cotitură care a dus la sfârșitul relației. Narcisa, entuziasmată de noul său look și de reacțiile pozitive primite din partea publicului, ar fi început să își schimbe comportamentul, ceea ce ar fi generat conflicte în cuplu.

„Și cum vă spuneam, am fost de acord cu ea să-și facă operațiile astea, dar nu mă așteptam să o ia raza în halul ăsta. Chiar eu i-am propus să facă operațiile. Că mergeam cu ea în Serbia, ne întâlneam cu fel și fel de sârboaice, care arătau nenorocire. Și a fost și ea dornică să-și facă BBL. Ok, viață, mai facem, cum să nu? L-am sunat pe Rașad, ce e 15.000? Iar așa, 15.000. Mi-a făcut ea o reducere acolo. Bun, și-a făcut operația. Ea tot dulce cu mine, frumos. Am avut grijă de ea o lună de zile, așa o serveam la pat. Când și-a revenit ea din operația asta și s-a văzut cum arată, a luat o rază. Primeam mesaje de la fani, comentarii, că, vai, arăți nenorocire, în ce fel arăți. Și s-a schimbat creierul, bă, frate, bă.”, a spus Yoannes în mediul online.