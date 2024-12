Cum se deplasează Florin Piersic după toate problemele de sănătate. Avem dovada: „Îmi vine să râd pentru că mă...”

Anul 2024 nu a fost unul prea ușor pentru Florin Piersic. Marele actor s-a confruntat cu câteva probleme de sănătate, ce i-au pus viața în pericol. Însă, acum, ce a fost mai greu a trecut, iar vedeta pare că se recuperează bine. Recent, Florin Piersic a oferit noi detalii despre starea lui de sănătate. Cum se deplasează acum actorul, după chinul legat de infecția la genunchi.

În luna aprilie a acestui an, Florin Piersic a trecut printr-o mare cumpănă. O infecție la un genunchi s-a extins în tot corpul, determinând apariția septicemiei. De atunci, marele actor a fost supus mai multor intervenții chirurgicale şi a făcut un tur de forță al spitalelor din țară. Însă, actorul s-a dovedit puternic și a reușit să se treacă peste momentele dificile. Acum, acesta se află într-o perioadă lungă de recuperare și de deplasează destul de greu.

(CITEȘTE ȘI: Cum arată Florin Piersic la 6 luni de la externarea din spital. Unde a fost văzut de români)

Așa cum spuneam, nu de mult, Florin Piersic se confrunta cu numeroase și grave probleme de probleme de sănătate. Însă după vizite lungi în spitale și clinci de recuperare, acesta se simte acum mult mai bine și are încredere că se va recupera complet.

Marele actor are o atitudine pozitivă și spune că abia așteaptă să își sărbătorească următoarea zi de naștere. Însă, deși lucrurile merg spre bine, Florin Piersic încă se resimte, iar în prezent se deplasează destul de greu. Acesta a rămas cu unele sechele și are nevoie de baston pentru a se putea mișca.

„Eu sunt, mă mișc. Îmi vine să râd pentru că mă mișc, dar mă mișc cu bastonul, pentru că mă doare. Nu mă doare piciorul, dar am avut o intervenție la piciorul stâng și eu încă mă reazem de ce pot să mă reazem. Dar cum să vă spun cum mă simt? Mă simt un om care, dacă Dumnezeu mă ajută, sper să prind și ziua în care am să împlinesc 89 de ani”, a declarat Florin Piersic pentru Realitatea Plus.