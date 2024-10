Florin Piersic, mesaj cu ochii în lacrimi de la clinica de recuperare: ”Mi-a fost rău, am avut o infecție la genunchiul stâng”

Florin Piersic, celebrul actor român în vârstă de 88 de ani, continuă să treacă printr-o perioadă dificilă de recuperare, după ce s-a confruntat cu grave probleme de sănătate. Iată ce mesaj a transmis acesta!

Actorul a fost afectat de o infecție la genunchiul stâng, care a necesitat mai multe intervenții chirurgicale și l-a adus în pragul unor complicații medicale serioase. După o lungă absență de pe scena teatrului, Piersic a reușit să își recapete speranța, susținut de rugăciunile și gândurile bune ale publicului și colegilor săi.

Citește și: DAN NEGRU, DETALII DE ULTIMĂ ORĂ DESPRE FLORIN PIERSIC! MAESTRUL, MESAJ CUTREMURĂTOR: ”DE LA CINE SĂ-MI IAU ADIO?”

Într-un mesaj video emoționant, înregistrat din stațiunea balneară Hajdúszoboszló din Ungaria, unde urmează tratamente de recuperare, actorul a mărturisit că s-a aflat la un pas de tragedie în luna mai a acestui an. În cele două luni care au urmat, Florin Piersic a fost nevoit să petreacă mult timp în spitale și clinici, fiind supus unor proceduri medicale complicate. Cu ochii în lacrimi, el a vorbit despre momentele grele prin care a trecut și a recunoscut că s-a simțit sprijinit atât de rugăciunile celor care l-au susținut, cât și de credința sa.

„Mi-a fost rău, am avut o infecție la genunchiul stâng, lucru care m-a costat foarte tare. S-au rugat pentru mine. Pentru asta ar trebui să le mulțumesc tuturor celor care mi-au scris, mi-au dat telefoane, mi-au comunicat prin unul, prin altul. Am aflat fel de fel de lucruri extraordinare de la publicul din România. Sunt fericit pentru că sunt cu dumneavoastră și pentru că sunt mai bine decât cum am fost”, a spus Florin Piersic, pentru Kanal D.