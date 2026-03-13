Liviu Vârciu, scos din mașină cu forța de un șofer Uber. De la ce a pornit conflictul: ”Vă dau cuvântul meu că i-am vorbit frumos”

Incident neobișnuit în București! Liviu Vârciu, implicat într-un conflict cu un șofer de taxi. Iată ce a pățit artistul!

Un moment neplăcut și neașteptat a avut loc recent în București, avându-l în prim-plan pe prezentatorul TV și artistul Liviu Vârciu. Acesta ar fi fost implicat într-un incident tensionat cu un șofer de taxi, situația degenerând într-un conflict care s-a încheiat cu coborârea forțată a vedetei din mașină. Evenimentul a atras atenția publicului, mai ales pentru că astfel de situații reflectă o problemă des discutată în transportul urban.

Totul ar fi început în momentul în care prezentatorul a apelat la un taxi prin intermediul unei aplicații de transport, o metodă tot mai utilizată de locuitorii din București. Aplicațiile de acest tip oferă de obicei o estimare a timpului în care mașina ajunge la client, însă diferențele dintre timpul estimat și cel real pot crea uneori nemulțumiri. În acest caz, timpul afișat inițial ar fi fost de doar câteva minute, însă sosirea taxiului ar fi avut loc mult mai târziu decât fusese indicat.

Potrivit informațiilor apărute ulterior, întârzierea ar fi fost semnificativă, iar situația ar fi generat o discuție între prezentator și șoferul taxiului imediat după ce acesta a ajuns la locul de întâlnire. În momentul în care Liviu Vârciu a urcat în mașină, ar fi adus în discuție diferența dintre timpul estimat de aplicație și cel real de așteptare. Întrebarea ar fi fost formulată într-un mod aparent obișnuit, însă conversația ar fi escaladat rapid.

Discuția dintre cei doi ar fi devenit tensionată, iar șoferul ar fi reacționat nervos la remarca privind timpul de așteptare. În loc ca situația să se calmeze, schimbul de replici ar fi dus la o reacție bruscă din partea conducătorului auto, care ar fi decis să oprească și să îi ceară lui Liviu Vârciu să coboare din vehicul.

Salutare, dragii mei prieteni! Am o speță. Tocmai am fost dat jos dintr-un Uber. Noi ne plângem că au venit indienii, pachistanezii, toți oamenii să ne ia locurile de muncă. I-ați văzut și pe Uber, i-ați văzut și pe taxiuri, și pe Bolturi și pe toate celelalte. Păi cum? Dacă sunt super amabili și super drăguți. M-am suit în mașină, mi-a dat două minute și a venit în 12. Și vă dau cuvântul meu de om, că i-am vorbit frumos, i-am zis: „Domnule meu drag, de ce ați dat două minute și ați venit în 12? Că sunt răcit, sunt răcit, stau afară, v-am așteptat”. Nu-mi venea să cred, nu știu dacă m-a recunoscut că aveam glugă în cap, dar nu contează, putea să fie oricine.

Andreea Bănică, în pat cu Liviu Vârciu! Chiar Lucian Mitrea a prins-o când erau la facultate: ”Vreau să fie sinceră”

Gestul făcut de Lucian Mitrea, după ce a dezvăluit că a prins-o pe Andreea Bănică în pat cu Liviu Vârciu