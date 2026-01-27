Acasă » Știri » Tzancă Uraganu, reacție dură după crima din Cenei: „Cea mai proastă lege!”

Tzancă Uraganu, reacție dură după crima din Cenei: „Cea mai proastă lege!”

De: David Ioan 27/01/2026 | 12:50
Tzancă Uraganu, reacție dură după crima din Cenei: „Cea mai proastă lege!”
Tzancă Uraganu, reacție dură după crima din Cenei: „Cea mai proastă lege!”

Crima petrecută în localitatea Cenei continuă să genereze reacții puternice în spațiul public, iar printre cei care au comentat cazul se numără și Tzancă Uraganu. Artistul a transmis un mesaj dur pe rețelele de socializare, vizibil afectat de tragedia care a avut loc în urmă cu aproximativ o săptămână și care a stârnit un val de indignare la nivel național.

Manelistul și-a exprimat nemulțumirea față de legislația actuală privind răspunderea penală a minorilor, considerând că aceasta permite situații complet inacceptabile.

Tzancă Uraganu, reacție dură după crima din Cenei

Evenimentul din Cenei, unde adolescentul Mario Berinde și-a pierdut viața, a provocat reacții din partea mai multor persoane publice. Printre vocile care au comentat cazul se află și Tzancă Uraganu, care a declarat că a fost profund tulburat de cele întâmplate.

Reacţia lui Tzancă Uraganu după crima din Cenei

 

Artistul a afirmat că nu poate accepta modul în care legea tratează minorii sub 14 ani implicați în fapte grave, subliniind că situația actuală lasă loc unor abuzuri.

Potrivit declarațiilor sale, reacția a venit după ce a aflat detalii despre cei doi băieți implicați în crimă, unul de 13 ani și celălalt de 15 ani. Tzancă Uraganu a criticat dur faptul că minorul de 13 ani nu poate fi tras la răspundere penală, conform legislației în vigoare. În opinia sa, această prevedere creează un precedent periculos și poate încuraja comportamente violente în rândul tinerilor.

Tzancă Uraganu, critică la adresa sistemului legislativ

De asemnea, artistul a insistat asupra ideii că vârsta nu ar trebui să fie un motiv pentru ca un autor al unei fapte atât de grave să rămână în libertate. Manelistul a subliniat că, indiferent de anii pe care îi are, un agresor trebuie să suporte consecințele acțiunilor sale, mai ales atunci când acestea duc la pierderea unei vieți.

„Sunt foarte, foarte dezamăgit de legea asta care a făcut-o nu știu cine… Probabil că nu are copii cine a făcut legea asta, ca de la 13 ani să nu răspundă. Avem și noi nepoți de 12-13 ani, dacă avem ceva cu cineva, haideți să ne omorâm cu toții, punem vina pe un nepot de-ăsta de 12-13 ani, îi bagăm câte două-trei cuțite de-alea de bucătărie, că să nu mai zic altceva în mână, și haideți să omorâm pe toată lumea, nu? Asta este cea mai proastă lege care a putut să existe vreodată“, a comunicat Tzancă Uraganu, în mediul online.

CITEŞTE ŞI: Revoltător! Ies la iveală detalii despre ce le-ar fi făcut adolescentul de 13 ani celorlalte victime: ”Mi-a bătut copilul pentru o țigară”

Marius Csampar anunță cine va fi următoarea victimă a ”călăului” lui Mario Berinde. Mesajul alarmant

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
-50 de grade Celsius în SUA. Furtuna de iarnă are urmări tragice: 22 de persoane au murit
Știri
-50 de grade Celsius în SUA. Furtuna de iarnă are urmări tragice: 22 de persoane au murit
Tinerii implicați în uciderea lui Mario Berinde cer să fie eliberați. În ce condiții le-ar fi aprobată solicitarea
Știri
Tinerii implicați în uciderea lui Mario Berinde cer să fie eliberați. În ce condiții le-ar fi aprobată solicitarea
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
Mediafax
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex...
Digi RCS-RDS a făcut anunțul începutului de 2026. Sunt vizați toți abonații din România
Gandul.ro
Digi RCS-RDS a făcut anunțul începutului de 2026. Sunt vizați toți abonații din...
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de...
Trei soldați ruși s-au predat în fața unui robot de luptă ucrainean. Videoclipul a devenit viral pe internet
Adevarul
Trei soldați ruși s-au predat în fața unui robot de luptă ucrainean. Videoclipul...
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a îmbolnăvit și ea. Acum dezvăluie 4 obiceiuri care scad riscurile
Digi24
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a...
Lider din industria AI, avertisment dur: „Omenirea trebuie să se trezească!”
Mediafax
Lider din industria AI, avertisment dur: „Omenirea trebuie să se trezească!”
Parteneri
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini!...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de...
Omagiu pentru Florin Piersic: 'Mi-a plăcut viața'
Ciao.ro
Omagiu pentru Florin Piersic: 'Mi-a plăcut viața'
Stelei Enache nu-i dai 76 de ani, nici cu buletinul în mână! Are o pensie pe măsura celebrității? „Nimeni, în România!” Alimentele la care a renunțat, pentru o sănătate de fier
Click.ro
Stelei Enache nu-i dai 76 de ani, nici cu buletinul în mână! Are o pensie...
Trump continuă să facă jocul lui Putin. Liderul de la Casa Albă îl forțează pe Zelenski să cedeze întreaga regiune Donbas
Digi 24
Trump continuă să facă jocul lui Putin. Liderul de la Casa Albă îl forțează pe...
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda locuitorii unor insule cumpărate de SUA de la Danemarca
Digi24
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda...
Cum arată Duster-ul pe care toți românii îl vor vrea, dar nu îl pot cumpăra
Promotor.ro
Cum arată Duster-ul pe care toți românii îl vor vrea, dar nu îl pot cumpăra
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Răsturnare de situație: Avionul Rafale doborât de Pakistan „trăiește”?
go4it.ro
Răsturnare de situație: Avionul Rafale doborât de Pakistan „trăiește”?
Tehnologia cu care rușii ar putea ajunge pe Marte înaintea americanilor
Descopera.ro
Tehnologia cu care rușii ar putea ajunge pe Marte înaintea americanilor
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Go4Games
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Digi RCS-RDS a făcut anunțul începutului de 2026. Sunt vizați toți abonații din România
Gandul.ro
Digi RCS-RDS a făcut anunțul începutului de 2026. Sunt vizați toți abonații din România
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
-50 de grade Celsius în SUA. Furtuna de iarnă are urmări tragice: 22 de persoane au murit
-50 de grade Celsius în SUA. Furtuna de iarnă are urmări tragice: 22 de persoane au murit
Donald Trump ar putea suferi de probleme mari de sănătate. Ce spun specialiștii
Donald Trump ar putea suferi de probleme mari de sănătate. Ce spun specialiștii
Tinerii implicați în uciderea lui Mario Berinde cer să fie eliberați. În ce condiții le-ar fi aprobată ...
Tinerii implicați în uciderea lui Mario Berinde cer să fie eliberați. În ce condiții le-ar fi aprobată solicitarea
Stela Enache recunoaște că e se descurcă tot mai greu cu pensia, după ce prețurile au crescut și ...
Stela Enache recunoaște că e se descurcă tot mai greu cu pensia, după ce prețurile au crescut și impozitele s-au majorat: „E haos”
Bonuri de combustibil de 1.500 de lei. Cine le primește de la stat în 2026
Bonuri de combustibil de 1.500 de lei. Cine le primește de la stat în 2026
Fiica Mariei Ciobanu, asemănare izbitoare cu mama sa! Cum arată Camelia acum
Fiica Mariei Ciobanu, asemănare izbitoare cu mama sa! Cum arată Camelia acum
Vezi toate știrile
×