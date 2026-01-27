Tzancă Uraganu, reacție dură după crima din Cenei: „Cea mai proastă lege!”

Crima petrecută în localitatea Cenei continuă să genereze reacții puternice în spațiul public, iar printre cei care au comentat cazul se numără și Tzancă Uraganu. Artistul a transmis un mesaj dur pe rețelele de socializare, vizibil afectat de tragedia care a avut loc în urmă cu aproximativ o săptămână și care a stârnit un val de indignare la nivel național.

Manelistul și-a exprimat nemulțumirea față de legislația actuală privind răspunderea penală a minorilor, considerând că aceasta permite situații complet inacceptabile.

Tzancă Uraganu, reacție dură după crima din Cenei

Evenimentul din Cenei, unde adolescentul Mario Berinde și-a pierdut viața, a provocat reacții din partea mai multor persoane publice. Printre vocile care au comentat cazul se află și Tzancă Uraganu, care a declarat că a fost profund tulburat de cele întâmplate.

Artistul a afirmat că nu poate accepta modul în care legea tratează minorii sub 14 ani implicați în fapte grave, subliniind că situația actuală lasă loc unor abuzuri.

Potrivit declarațiilor sale, reacția a venit după ce a aflat detalii despre cei doi băieți implicați în crimă, unul de 13 ani și celălalt de 15 ani. Tzancă Uraganu a criticat dur faptul că minorul de 13 ani nu poate fi tras la răspundere penală, conform legislației în vigoare. În opinia sa, această prevedere creează un precedent periculos și poate încuraja comportamente violente în rândul tinerilor.

Tzancă Uraganu, critică la adresa sistemului legislativ

De asemnea, artistul a insistat asupra ideii că vârsta nu ar trebui să fie un motiv pentru ca un autor al unei fapte atât de grave să rămână în libertate. Manelistul a subliniat că, indiferent de anii pe care îi are, un agresor trebuie să suporte consecințele acțiunilor sale, mai ales atunci când acestea duc la pierderea unei vieți.

„Sunt foarte, foarte dezamăgit de legea asta care a făcut-o nu știu cine… Probabil că nu are copii cine a făcut legea asta, ca de la 13 ani să nu răspundă. Avem și noi nepoți de 12-13 ani, dacă avem ceva cu cineva, haideți să ne omorâm cu toții, punem vina pe un nepot de-ăsta de 12-13 ani, îi bagăm câte două-trei cuțite de-alea de bucătărie, că să nu mai zic altceva în mână, și haideți să omorâm pe toată lumea, nu? Asta este cea mai proastă lege care a putut să existe vreodată“, a comunicat Tzancă Uraganu, în mediul online.

