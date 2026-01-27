Marius Csampar anunță cine va fi următoarea victimă a ”călăului” lui Mario Berinde. Mesajul alarmant

Unul dintre cei mai cunoscuți foști deținuți din România, Marius Csampar, a comentat public cazul lui Mario Berinde, adolescentul de 15 ani ucis la Cenei, în județul Timiș.

Csampar susține că versiunea prezentată până acum de suspecți ar ascunde detalii importante și că lucrurile s-ar fi desfășurat diferit față de ceea ce s-a declarat oficial.

Cine va fi următoarea victimă a ”călăului” lui Mario Berinde

Tragedia de la Cenei a provocat un val de revoltă în întreaga țară, după ce s-a aflat că un minor și-a pierdut viața în urma unui conflict cu cei pe care îi considera prieteni. Circumstanțele în care s-a produs crima au generat numeroase reacții, iar opinia publică a rămas profund marcată de brutalitatea situației.

În cadrul unui live pe o platformă de socializare, Marius Csampar – condamnat în trecut pentru șase crime comise în anii ’90 și eliberat în 2020 – a fost rugat de urmăritori să își exprime punctul de vedere asupra cazului. Acesta a afirmat că, în opinia sa, minorul de 13 ani implicat în uciderea lui Mario Berinde ar putea comite și alte fapte violente în viitor.

Mesajul alarmant transmis de Marius Csampar

Csampar a declarat că, în interpretarea lui, adolescentul nu se va opri la o singură infracțiune și că prima persoană vizată ar putea fi chiar mama acestuia.

„O să mai facă vreo faptă, după ce se liniștesc apele. Sigur mai face ceva. Și cred că mă-sa va fi următoarea victimă. Așa cred. Dar eu aș aresta-o pe mă-sa. Eu vă spun ceva, dar n-am să intru în detalii, pentru că nu vreau să instig pe nimeni. Crima aia a fost făcută la disperare. Acolo a fost vorba de droguri, că a vrut să le dea bani să își ia droguri. După ce au făcut crima, au pus totul cap la cap. Toți trei se drogau. Nu îmi spuneți mie varianta lor. Nu știu dacă tatăl lui Mario o să își facă singur dreptate. Dar dacă se va ajunge acolo…”, a relatat Csampar, pe TikTok.

Fostul deținut a mai afirmat că responsabilitatea pentru cele întâmplate ar aparține și mamei copilului de 13 ani. Acesta consideră că femeia ar fi trebuit să observe semnele evidente din gospodărie, sugerând că urmele lăsate după comiterea faptei nu ar fi putut trece neobservate.

„Eu cred că trebuie să o luați pe maică-sa (n.r. mama criminalului). Păi a fost la pușcărie și o duce capul să se joace, dar nu te joci cu creierul procurorilor, vă spun eu. După trei zile l-a descoperit, păi nu vezi?! Vii de la muncă, lucrezi de noapte, vii acasă, te culci și te trezești. Te mai duci în gradină, în stânga, în dreapta. Nu vezi mâna lui afară? Nu vezi sângele ăla în curte? Nu vezi trotineta lui în curte?”, a adăugat acesta.

