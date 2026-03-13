Ea este fetița de 5 ani care a murit în incendiul devastator din Constanța. Mama și fratele ei, în stare gravă la spital

De: Anca Chihaie 13/03/2026 | 19:36
Un incendiu puternic izbucnit joi seară într-o locuință din localitatea Topalu, județul Constanța, s-a transformat într-o tragedie pentru o familie, după ce o fetiță în vârstă de 5 ani și-a pierdut viața, iar alte două persoane au fost grav rănite. Flăcările au cuprins rapid casa în care se aflau o tânără mamă și cei doi copii ai săi, intervenția echipajelor de salvare fiind una de amploare.

Apelul la numărul unic de urgență a fost făcut în cursul serii, după ce locuința a fost observată în flăcări. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de intervenție din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Constanța. Pompierii au ajuns cu trei autospeciale de stingere, un echipaj SMURD de tip B2 și o autospecială destinată transportului victimelor multiple. În sprijin a fost trimis și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

În momentul izbucnirii incendiului, în interiorul casei se aflau trei persoane: o femeie de 26 de ani și cei doi copii ai săi, în vârstă de 5 și 7 ani. Flăcările s-au extins rapid în întreaga locuință, iar echipele de intervenție au început imediat operațiunile de stingere și căutare a eventualelor victime.

În urma intervenției, salvatorii au reușit să scoată din locuință două persoane în viață, însă în cazul celei de-a treia victime medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Fetița de 5 ani a fost găsită în interiorul casei, iar echipajul medical prezent la locul intervenției a constatat decesul acesteia.

Fratele mai mare, un băiat de 7 ani, a suferit arsuri grave pe aproximativ 40% din suprafața corpului. Mama copiilor a fost de asemenea rănită, prezentând arsuri pe aproape jumătate din suprafața corpului. Ambele victime au primit primele îngrijiri la locul incidentului, fiind ulterior transportate la Compartimentul de Primiri Urgențe din cadrul spitalului din Hârșova pentru tratament și evaluări medicale suplimentare.

Operațiunea de stingere a incendiului a fost una dificilă, pompierii luptând cu flăcările pentru a limita extinderea focului și pentru a preveni propagarea acestuia la alte gospodării din apropiere. În final, incendiul a fost lichidat, însă locuința a fost distrusă aproape în totalitate. Potrivit datelor preliminare, focul a afectat o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați, practic întreaga casă fiind mistuită de flăcări.

