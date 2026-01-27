Acasă » Știri » Cum se face celebra omletă turcească. Ingredientul care nu trebuie să lipsească

Cum se face celebra omletă turcească. Ingredientul care nu trebuie să lipsească

De: roxana tudorescu 27/01/2026 | 12:33
Cum se face celebra omletă turcească. Ingredientul care nu trebuie să lipsească
Cum se face celebra omletă turcească

Bucătăria turcească a reușit să captiveze rapid românii și să ajungă în topul preferințelor acestora. Printre cele mai iubite preparate se numără și omleta turcească, cunoscută drept menemen, care reușește să iasă din tiparele unei omlete obișnuite și să combine gusturi spectaculoase. Tu știi cum să o prepari?

Majoritatea românilor sunt pasionați de bucătăria turcească și încearcă rețete care au ajuns faimoase și la noi. Printre acestea se numără și menemenul, renumit pentru ingredientele care îi oferă un gust autentic.

Cum se face celebra omletă turcească

Foarte diferită față de rețeta de omletă clasică, aceasta combină legume proaspete cu ouă și condimente asortate. Astfel, atât aspectul colorat, cât și multitudinea de gusturi reușesc să facă un preparat iubit de oameni.

Cum să pregătești omleta turcească? Ai mai jos toate ingredientele necesare și modul de preparare.

Ingrediente:

  • 4 ouă
  • 2 roșii mici
  • 1 ardei gras verde
  • 1 ceapă mică
  • 2 lingurițe pastă de tomate
  • 3 lingurițe ulei de măsline
  • 1/2 linguriță oregano uscat
  • Sare
  • Piper
  • Chilli, după gust

Începe prin a pregăti legumele. Acestea trebuiesc spălate și tăiate în bucățele mici. Mai apoi, ceapa și ardeiul gras se călesc în ulei de măsline împreună cu un praf de sare, într-o tigaie adâncă.

După ce se înmoaie, se adaugă roșiile tocate și pasta de tomate, se condimentează cu sare, piper, oregano și chilli, după preferințe. Totul se gătește neapărat la foc mediu timp de 7-8 minute, până în momentul în care legumele devin moi și aromele se combină.

Ouăle se bat separat și se adaugă peste legumele din tigaie. Se amestecă ușor până când ouăle încep să se lege, iar apoi se mai lasă pe foc 2 minute, timp în care se amestecă continuu.

Un ingredient secret și iubit de turci este carnea tocată. Mulți aleg să introducă în omletă carne tocată de vită sau miel. Dacă doriți să faceți la fel, trebuie să începeți prin a căli carnea în ulei de măsline, la foc mic, timp de 15-20 de minute și să amestecați constant. După ce carnea este aproape gătită, continuați cu pașii pentru rețeta normală.

VEZI ȘI:

Ce pun japonezii în omletă. Ingredientul secret care o face pufoasă

Pasta Queen îți spune adevărul: Penne alla Vodka, sosul roz născut din disco, controverse și un strop de vodkă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
-50 de grade Celsius în SUA. Furtuna de iarnă are urmări tragice: 22 de persoane au murit
Știri
-50 de grade Celsius în SUA. Furtuna de iarnă are urmări tragice: 22 de persoane au murit
Tinerii implicați în uciderea lui Mario Berinde cer să fie eliberați. În ce condiții le-ar fi aprobată solicitarea
Știri
Tinerii implicați în uciderea lui Mario Berinde cer să fie eliberați. În ce condiții le-ar fi aprobată solicitarea
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
Mediafax
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex...
Digi RCS-RDS a făcut anunțul începutului de 2026. Sunt vizați toți abonații din România
Gandul.ro
Digi RCS-RDS a făcut anunțul începutului de 2026. Sunt vizați toți abonații din...
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de...
Trei soldați ruși s-au predat în fața unui robot de luptă ucrainean. Videoclipul a devenit viral pe internet
Adevarul
Trei soldați ruși s-au predat în fața unui robot de luptă ucrainean. Videoclipul...
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a îmbolnăvit și ea. Acum dezvăluie 4 obiceiuri care scad riscurile
Digi24
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a...
Lider din industria AI, avertisment dur: „Omenirea trebuie să se trezească!”
Mediafax
Lider din industria AI, avertisment dur: „Omenirea trebuie să se trezească!”
Parteneri
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini!...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de...
Omagiu pentru Florin Piersic: 'Mi-a plăcut viața'
Ciao.ro
Omagiu pentru Florin Piersic: 'Mi-a plăcut viața'
Stelei Enache nu-i dai 76 de ani, nici cu buletinul în mână! Are o pensie pe măsura celebrității? „Nimeni, în România!” Alimentele la care a renunțat, pentru o sănătate de fier
Click.ro
Stelei Enache nu-i dai 76 de ani, nici cu buletinul în mână! Are o pensie...
Trump continuă să facă jocul lui Putin. Liderul de la Casa Albă îl forțează pe Zelenski să cedeze întreaga regiune Donbas
Digi 24
Trump continuă să facă jocul lui Putin. Liderul de la Casa Albă îl forțează pe...
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda locuitorii unor insule cumpărate de SUA de la Danemarca
Digi24
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda...
Cum arată Duster-ul pe care toți românii îl vor vrea, dar nu îl pot cumpăra
Promotor.ro
Cum arată Duster-ul pe care toți românii îl vor vrea, dar nu îl pot cumpăra
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Răsturnare de situație: Avionul Rafale doborât de Pakistan „trăiește”?
go4it.ro
Răsturnare de situație: Avionul Rafale doborât de Pakistan „trăiește”?
Tehnologia cu care rușii ar putea ajunge pe Marte înaintea americanilor
Descopera.ro
Tehnologia cu care rușii ar putea ajunge pe Marte înaintea americanilor
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Go4Games
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Digi RCS-RDS a făcut anunțul începutului de 2026. Sunt vizați toți abonații din România
Gandul.ro
Digi RCS-RDS a făcut anunțul începutului de 2026. Sunt vizați toți abonații din România
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
-50 de grade Celsius în SUA. Furtuna de iarnă are urmări tragice: 22 de persoane au murit
-50 de grade Celsius în SUA. Furtuna de iarnă are urmări tragice: 22 de persoane au murit
Donald Trump ar putea suferi de probleme mari de sănătate. Ce spun specialiștii
Donald Trump ar putea suferi de probleme mari de sănătate. Ce spun specialiștii
Tinerii implicați în uciderea lui Mario Berinde cer să fie eliberați. În ce condiții le-ar fi aprobată ...
Tinerii implicați în uciderea lui Mario Berinde cer să fie eliberați. În ce condiții le-ar fi aprobată solicitarea
Stela Enache recunoaște că e se descurcă tot mai greu cu pensia, după ce prețurile au crescut și ...
Stela Enache recunoaște că e se descurcă tot mai greu cu pensia, după ce prețurile au crescut și impozitele s-au majorat: „E haos”
Bonuri de combustibil de 1.500 de lei. Cine le primește de la stat în 2026
Bonuri de combustibil de 1.500 de lei. Cine le primește de la stat în 2026
Fiica Mariei Ciobanu, asemănare izbitoare cu mama sa! Cum arată Camelia acum
Fiica Mariei Ciobanu, asemănare izbitoare cu mama sa! Cum arată Camelia acum
Vezi toate știrile
×