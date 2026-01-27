Cum se face celebra omletă turcească. Ingredientul care nu trebuie să lipsească

Bucătăria turcească a reușit să captiveze rapid românii și să ajungă în topul preferințelor acestora. Printre cele mai iubite preparate se numără și omleta turcească, cunoscută drept menemen, care reușește să iasă din tiparele unei omlete obișnuite și să combine gusturi spectaculoase. Tu știi cum să o prepari?

Majoritatea românilor sunt pasionați de bucătăria turcească și încearcă rețete care au ajuns faimoase și la noi. Printre acestea se numără și menemenul, renumit pentru ingredientele care îi oferă un gust autentic.

Cum se face celebra omletă turcească

Foarte diferită față de rețeta de omletă clasică, aceasta combină legume proaspete cu ouă și condimente asortate. Astfel, atât aspectul colorat, cât și multitudinea de gusturi reușesc să facă un preparat iubit de oameni.

Cum să pregătești omleta turcească? Ai mai jos toate ingredientele necesare și modul de preparare.

Ingrediente:

4 ouă

2 roșii mici

1 ardei gras verde

1 ceapă mică

2 lingurițe pastă de tomate

3 lingurițe ulei de măsline

1/2 linguriță oregano uscat

Sare

Piper

Chilli, după gust

Începe prin a pregăti legumele. Acestea trebuiesc spălate și tăiate în bucățele mici. Mai apoi, ceapa și ardeiul gras se călesc în ulei de măsline împreună cu un praf de sare, într-o tigaie adâncă.

După ce se înmoaie, se adaugă roșiile tocate și pasta de tomate, se condimentează cu sare, piper, oregano și chilli, după preferințe. Totul se gătește neapărat la foc mediu timp de 7-8 minute, până în momentul în care legumele devin moi și aromele se combină.

Ouăle se bat separat și se adaugă peste legumele din tigaie. Se amestecă ușor până când ouăle încep să se lege, iar apoi se mai lasă pe foc 2 minute, timp în care se amestecă continuu.

Un ingredient secret și iubit de turci este carnea tocată. Mulți aleg să introducă în omletă carne tocată de vită sau miel. Dacă doriți să faceți la fel, trebuie să începeți prin a căli carnea în ulei de măsline, la foc mic, timp de 15-20 de minute și să amestecați constant. După ce carnea este aproape gătită, continuați cu pașii pentru rețeta normală.

